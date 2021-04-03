Подростки из Ижевской воспитательной колонии сыграли в виртуальный футбол с клубом «Тотем»

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Тотем»

Ижевскую воспитательную колонию посетил футбольный клуб «Тотем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмены побывали в колонии в рамках федерального проекта «Начни с чистого листа». Цель — помочь осужденным подросткам исправиться и не нарушать закон в будущем.

Дети и спортсмены сыграли в виртуальный футбол. Игра была настолько напряженной, что победителя выбирать пришлось с помощью пенальти. Повезло команде «Тотема».

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Тотем»

Также в колонии провели мастер-класс по танцам от Российского движения школьников и мастер-класс по строевой подготовке от «Юнармии». Общественная организация «Долг» провела патриотическую квест-игру «Советский солдат».

Участникам проекта провели экскурсию по школе, где занимаются осужденные, краеведческому уголку, выставке работ осужденных — подростки участвовали во всероссийском конкурсе рисунков.

«Проект базируется на многолетнем опыте работы с ребятами из детдомов и семей со сложным материальным положением. Многие из них росли в той же социальной среде, что и воспитанники колоний, но благодаря занятиям спортом и приверженности здоровому образу жизни, сумели найти свою дорогу к нормальной жизни, вне правонарушений. Во многом это стало возможным благодаря тому, что у них появились наставники — тренеры клуба, ставшие для многих ребят примером. К сожалению, таких в свое время не оказалось у нынешних воспитанников колоний, но они должны обязательно появиться. Только так отбывающие наказание несовершеннолетние смогут сформировать социально полезные связи и получить новый положительный жизненный опыт вне своей привычной среды», — отметил Сергей Горбунов, президент футбольного клуба «Тотем».

Ранее мы рассказывали, что к проекту «Начни жизнь с чистого листа» присоединился глава Удмуртии Александр Бречалов. Он стал наставником для одного из воспитанников. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказался, что общество заинтересовано в ресоциализации оступившихся детей.

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