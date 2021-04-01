Проект инициирован АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов личным примером поддержит федеральный социальный проект «Начни с чистого листа». Он первым глава субъекта России, который станет наставником для одного из несовершеннолетних воспитанников Ижевской ВК. Именно такой инновационный институт, как наставничество, по мнению экспертов позволит вернуть оступившихся подростков к нормальной жизни вне криминальной среды.

Сегодня, 1 апреля, в Ижевске открылось первое выездное мероприятие большого федерального социального проекта «Начни с чистого листа». Проект инициирован АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России, реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Стартовым событием проекта в Ижевске стал форум для организаций некоммерческого сектора. Именно НКО и общественники, представляющие самые различные сферы деятельности – спорт, культуру, искусство, науку, должны стать главной движущей силой построения новой системы работы с несовершеннолетними воспитанниками колоний.

«Очень важно, что вы, ФК «Тотем», не боитесь ставить перед собой большие цели и добиваетесь соответствующих результатов. Убежден, что благодаря проекту многие ребята смогут найти правильный путь в жизни», - заявил по итогам встречи с руководством клуба Александр Бречалов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов станет наставником для воспитанника колонии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Задача проекта «Начни с чистого листа» – внедрение инновационных практик, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Важнейшая роль в этом процессе отводится внедрению системы наставничества для оступившихся ребят и участию взрослых, состоявшихся в жизни людей, которые неравнодушны к детям.

Сейчас начинается формирование базы наставников и номером один в ней станет Александр Бречалов, поддержавший важное для всей страны начинание. К сожалению, социум, как признают эксперты, пока слабо задействован в этой работе. Найти точки эффективного содействия для общественных институтов и системы ФСИН должен федеральный проект «Начни с чистого листа».

В течение 2021 года АНО «ФК «Тотем» проведет масштабные выездные форумы в воспитательных колониях по всей стране. Руководство и команда юниоров футбольного клуба побывают в восьми учреждениях ФСИН России. Помимо Ижевска, они посетят Можайскую, Колпинскую, Новооскольскую, Белореченскую, Новосибирскую, Томскую и Кировоградскую воспитательные колонии.

Партнеры проекта: Совет Федерации ФС РФ, Росфинмониторинг, ИД «Комсомольская правда», ВГТРК.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где в Ижевске купить экспресс-тесты на коронавирус?

На федеральном сервисе произошла ошибка из-за количества заявок для записи в первый класс