Где привиться от коронавируса в Ижевске и когда в Удмуртию привезут «ЭпиВакКорону»?

Как идет массовая вакцинация против коронавируса в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Не так давно мы публиковали ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против коронавируса. Прививочная кампания продолжается, и у ижевчан появляются новые вопросы, а «Комсомолка» продолжает отвечать на них вместе со специалистами. На этот раз в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM) мы пообщались с главным внештатным специалистом Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Еленой Корякиной.

ВСЕМ ЛИ ХВАТИТ ВАКЦИНЫ?

Есть ли сейчас в Удмуртии вакцина и всем ли ее хватает?

По данным на 2 апреля в Удмуртию поступило еще 8 300 доз вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». Всего в республику поставлено 60382 дозы.

Прививочная кампания продолжается, и у ижевчан появляются новые вопросы Фото: Архив КП

Первый компонент вакцины уже получили более 46 тыс. жителей республики, из которых примерно половина людей – старше 60 лет. Вторым компонентом привились около 34 тыс. человек. Тем не менее, это относительно немного.

«Обеспеченность препаратом на сегодняшний день составляет около 7%. За 2021 год в Удмуртии планируется привить против Covid-19 порядка 700 тыс. взрослого населения, то есть, около 70% жителей», – говорит Елена Корякина.

Почему некоторым записавшимся приходится ждать своей очереди по два месяца и более?

«Это было связано с нерегулярными поставками вакцин. Вакцины действительно не хватало. Но на сегодня вопрос в России взят на контроль, есть задание привить всех, особенно лиц старше 60 лет. И поставки теперь осуществляются каждые 2-3 дня», – объяснила Елена Корякина.

Если человек относится по месту жительства к определенной поликлинике, но ни разу там не был, ему нужно удостовериться, что его данные есть в базе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, есть еще один нюанс. Если человек относится по месту жительства к определенной поликлинике, но ни разу там не был, например, лечится только в частных медучреждениях, ему нужно удостовериться, что его данные есть в регистратуре, чтобы его могли пригласить на вакцинацию.

Подошла моя очередь на вакцинацию, но когда я пришел в поликлинику, вакцины не оказалось в наличии, почему?

К сожалению, такие нестыковки и правда иногда происходят, но теперь все реже. Чтобы вакцина поступила в медучреждение, необходимо соблюсти определенную процедуру, так называемый ввод в гражданский оборот. Пока поставки были нерегулярными, региону приходилось ждать, когда очередную партию разрешат к использованию.

Препарат вводят глубоко в мышцу, это почти безболезненно Фото: Константин ИВШИН

«Мощность производства вакцины в стране постоянно нарастает, поэтому такие ситуации, когда человек записался, пришел, а вакцины нет – уйдут», – говорит специалист.

Если человек не смог привиться из-за отсутствия вакцины, записываться повторно не нужно: он попадает в лист ожидания, а при следующей поставке препарата медицинская организация пригласит его на прививку сама.

«В приоритете старшее поколение» – это как?

Как объяснила Елена Корякина, при формировании самой очереди на вакцинацию никаких приоритетов нет. Под выражением «люди 65+ в приоритете» подразумевается, что ижевчанам важно в первую очередь позаботиться о том, чтобы привести на вакцинацию своих родителей, бабушек и дедушек.

Ни одна доза вакцины против коронавируса не пропадает зря Фото: Константин ИВШИН

Как вакцину распределяют по больницам города?

Вакцину распределяют, исходя из количества людей, которые состоят на учете в каждой медицинской организации, и объемов поставленных вакцин в процентном соотношении. Например, на 1000 человек будет закладываться 10 доз, на 2000 человек – 20 доз, на 3000 человек – 30 доз. То есть, распределение делают максимально равномерным.

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ

Что будет, если человек не пришел в нужное время на вторую вакцинацию?

Все зависит от обстоятельств. Если человек не может прийти по болезни, например, подхватил ОРВИ или у него началось обострение хронического заболевания, он должен связаться со своим терапевтом и сообщить об этом. Тогда вторая доза будет его ждать столько, сколько ему необходимо. Разумеется, в пределах срока годности. Любая другая уважительная причина тоже считается. Но если человек не пришел на прививку и врача не проинформировал, доза будет израсходована на пациента из листа ожидания. Сейчас для удобства закупают только однодозовые флаконы вакцины, чтобы точнее рассчитывать расход препарата.

Если человек не может прийти на прививку по болезни, он должен связаться со своим терапевтом и сообщить об этом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как привиться человеку из труднодоступного района, если он по какой-то причине не может приехать в город?

«В феврале Минздрав Удмуртии приобрел холодильное оборудование и установил его на передвижные медицинские комплексы. Теперь такие комплексы выезжают в маленькие населенные пункты до 100 человек, где чаще всего живет пожилое население. Кроме вакцинации людям предлагают пройти медосмотр и сделать флюорографию», – рассказала Елена Корякина.

Работают передвижные комплексы по графику, разработанному в зависимости от потребностей населения. Узнать о времени прибытия передвижного медицинского комплекса жители могут в сельском фельдшерско-акушерском пункте.

Дополнительные тесты и обследования перед вакцинацией не нужны Фото: Архив КП

А если я не гражданин РФ?

На территории России против коронавируса прививают только граждан России.

КАК ПРАВИЛЬНО?

Нужно ли делать какие-то дополнительные тесты и обследования перед вакцинацией?

«На сегодня никаких специальных обследований быть не должно. Но перед вакцинацией врач должен измерить человеку температуру, давление и концентрацию кислорода. Анализ на антитела сдавать не нужно, в этом нет никакой потребности», – объясняет специалист.

Через какое время после вакцинации от коронавируса можно делать прививки от других заболеваний?

По рекомендациям национального календаря вакцинации между любыми прививками интервал должен составлять не менее 30 дней. То есть, через 30 дней после введения второго компонента, можно вакцинироваться от любых других инфекций.

Если вы переболели, и коронавирус был лабораторно был подтвержден, прививаться не обязательно Фото: Диля Ахмадишина

Нужно ли прививаться, если человек уже переболел короновирусной инфекцией?

«Если вы переболели, и коронавирус был лабораторно был подтвержден, то пока лучше не прививаться. До года – не рекомендуется. Но если нет подтвержденного теста, и вы болели просто вирусной инфекцией, то можно прийти и привиться. Хуже не будет точно», – говорит Елена Корякина.

Правда ли, что тому, кто переболел коронавирусом, но все равно хочет привиться, вводят только один компонент вакцины?

Если человек переболел ковидом, но все равно хочет вакцинироваться, например, из-за слишком низкого числа антител, никто ему не запретит. Но смысла во второй прививке для переболевших действительно нет, и делать ее не будут.

По механизму действия «ЭпиВакКорона» схожа со Спутником V», но считается более мягким препаратом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Чем отличаются первая и вторая дозы вакцины?

Первая и вторая доза содержат один и тот же s-белок коронавируса, который отвечает за внедрение инфекции в клетку. Но носители для этого белка используются разные. Таким образом два компонента как бы дополняют друг друга, но минимальный иммунитет вырабатывается даже от одного.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Когда в Удмуртии появится вакцина «ЭпиВакКорона»? Чем она отличается от «Спутника V»?

«По механизму действия «ЭпиВакКорона» схожа со Спутником V», но считается более мягким препаратом, который используется для вакцинации лиц старше 60 лет. Но в целом эти две вакцины похожи, даже механизм и интервал введения у них одинаковый. Сейчас «ЭпиВакКорона» уже применяется, и как только нарастут производственные мощности, она станет поступать в регионы. Удмуртия сделала заявку на этот препарат. Но наша цель – защитить себя, поэтому не рекомендую так прицельно ждать этот препарат. Если сейчас есть возможность привиться, лучше привиться», – отмечает эксперт.

Первая и вторая доза вакцины отличаются по цвету флаконов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Собираются ли прививать детей?

В планах Минздрава России прививочная кампания для детей есть, хотя дети почти не болеют и редко являются источником заболевания. Возможно это произойдет уже в текущем году, но точных сроков пока не озвучивалось.

КСТАТИ!

Записаться на прививку самостоятельно можно тремя способами:

- Через портал Госуслуг;

- Позвонить по телефону 8-800-100-24-47 или 122;

- Позвонить в поликлинику по месту жительства.

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