Погода в Ижевске: на следующей неделе ожидается потепление

В середине недели ожидаются небольшие дожди Фото: Архив «КП» в Ижевске

С самого начала апрель в Ижевске показал себя пасмурным и дождливым. Следующая неделя немного исправит сложившуюся ситуацию. Какую погоду ждать с 12 по 18 апреля? Будет тепло и ясно, хотя в середине недели ожидаются небольшие дожди.

В понедельник, 12 апреля, нас ждет ясная погода. Температура поднимется до +9°С. Ветер восточный, до 3 м/с.

Вторник, 13 апреля, температура поднимется почти в два раза – до 15°С. В остальном погода не будет отличаться от понедельника.

14 апреля температура поднимется еще немного, до +17°С. Ветер юго-западный до 4 м/с.

В четверг температура поднимется до 18°С. Я облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 м/с.

В пятницу, 16 апреля, снова будет дождливо. Да и температура упадет до 10 °С. Ветер северо-восточный, 5 м/с.

Суббота и воскресенье будет вновь ясная погода. Температура будет держаться от 9°С до 12°С. Скорость ветра составит оба дня 3 м/с, но направление сменится с северного на западный.

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