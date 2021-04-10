В Удмуртии посчитали число диких зверей и птиц Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Численность животных вычисляется с помощью зимнего маршрутного учета, по которому можно определить численность многих видов диких зверей и оседлых птиц. Инспекторы охотнадзора и сотрудники охотпользователей республики два месяца фиксировали следы зверей на снегу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Всего ими было пройдено 1190 маршрутов общей протяженность более 12,5 тысяч км. Результаты обследований показывают, что в республике в настоящее время обитает порядка 20 тысяч лосей, более 1,4 тысяч кабанов, 77 тысяч особей тетерева и 10 тысяч глухарей», - говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

Также удалось выяснить, что популяции зверей и птиц в нашем регионе остаются стабильными. А, например, лосей, становится все больше.

По результатам этой проверки установят лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов.

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