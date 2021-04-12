Где ижевчанам установят брекеты и как их выбрать?

Стоматологи клиники «Авангард» – специалисты высшей квалификации, которые помогут даже в очень сложных ситуациях. Фото: Стоматология «Авангард»
Лечение брекетами набирает популярность. Они давно перестали ассоциироваться с образом подростка, и даже успели стать символом престижа и заботы о себе. Но в каком возрасте лучше всего ставить брекеты? Чем они отличаются друг от друга? И будет ли больно?
В рамках «Марафона здоровья» на радио «Комсомольская Правда»–Ижевск» (12+) на волне 107,6 FM врач-ортодонт стоматологии «Авангард» Кристина Попцова подробно ответила на все вопросы «Комсомолке».
БРЕКЕТЫ ИЛИ ЭЛАЙНЕРЫ?
Для начала разберемся в терминологии. Брекеты – сложная конструкция, которая состоит из замков, устанавливаемых на зубы, и дуг, которые связывают замки в единую систему. Благодаря этому у человека постепенно выравниваются зубы. Их основная характеристика:
- Справляются со сложными случаями;
- Носятся непрерывно до истечения срока лечения;
- Видны на зубах;
- Их подтягивают в течение лечения;
- Менее удобны.
Элайнеры, в свою очередь, это пластиковая капа (приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое на зубы). Они также позволяют скорректировать прикус, постепенно смещая зубы в нужном направлении. Сравнивая их с брекетами, мы получим следующие факты об элайнерах:
- Не помогут со сложными патологиями;
- Довольно комфортны;
- Их не видно;
- Меняются в течение лечения;
- Нужно носить минимум 22 часа в сутки.
Вот так выглядят элайнеры для взрослых и детей. Фото: Стоматология «Авангард»
«Как стоматолог-ортодонт, я предпочитаю надежные брекеты. Особенно в том случае, если у человека сильная скученность зубов или сложный прикус – они исправят ситуацию намного лучше и быстрее, чем элайнеры. Конечно, я никогда не настаиваю на одном методе, и во время консультации подробно рассказываю пациенту о всех преимуществах того или иного лечения. Мы делаем выбор вместе», — уточняет Кристина Попцова.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МНЕ НУЖНЫ БРЕКЕТЫ?
Возрастных ограничений для лечения прикуса нет – поставить брекеты может как ребенок, так и взрослый человек. Специалисты выделяют несколько признаков того, что человеку пора задуматься об их установке:
- Скученность зубов;
- Промежутки между зубами;
- Неровное расположение зубов.
«Когда у человека неправильный прикус, идет неравномерное распределение нагрузки. Зубы, которые испытывают чрезмерную нагрузку, в дальнейшем могут расшататься, а их эмаль быстрее стирается, из-за чего появляется повышенная чувствительность. Кто-то ставит брекеты из эстетических убеждений, а кто-то проходит таким образом необходимое лечение».
Кстати! Очень важно, чтобы во время выравнивания между нижними и верхними зубами не был утерян контакт. Такое может произойти, если поставить брекеты только на одну челюсть: человеку будет неудобно жевать, а в будущем появятся проблемы с функциями челюстных суставов.
ЭТО БОЛЬНО?
У каждого свой порог чувствительности. Предугадать, что человек будет испытывать в первые дни ношения брекетов, довольно сложно. Кто-то пьет обезболивающие таблетки, кто-то чувствует лишь небольшое давление.
Опытный врач-ортопед расскажет о всех возможных ощущениях и подробно распишет, как стоит действовать в том или ином случае. И, конечно, всегда можно позвонить в клинику или прийти на прием.
Стоматологи клиники «Авангард» – специалисты высшей квалификации, которые помогут даже в очень сложных ситуациях. Фото: Стоматология «Авангард»
Чтобы минимизировать малейшие неприятные ощущения от соприкосновения брекетов со слизистой рта, врач выписывает пациенту специальный воск: его размягчают под горячей водой и приклеивают к брекетам.
«Я носила брекеты и помню, как неудобно было первые три дня. Невыносимой боли от брекетов нет. Конечно, сначала будут неприятные ощущения, возможно, понадобится успокоительное, чтобы быстрее заснуть ночью. Но зубы и челюсть быстро адаптируются».
Стандартного срока лечения прикуса брекет-системой нет. Однако, чем моложе пациент, тем быстрее будет проходить лечение. В среднем требуется 1,5 – 2 года.
«Однажды к нам пришел мужчина 55 лет. Четыре года назад он потерял зуб, вовремя не поставил имплант. В челюсти произошли некоторые изменения, зубы сдвинулись. И за счет брекетов мы раздвигали место, чтобы в дальнейшем установить имплант и пациент вновь смог нормально жевать».
Важно! Эмаль от брекетов не портится. Ее разрушают неправильная гигиена и небережное отношение.
КАК ВЫБРАТЬ БРЕКЕТЫ?
Стоматология предлагает большой ассортимент брекетов. Они бывают металлическими, керамическими, сапфировыми, пластмассовыми. Также они подразделяются на:
- Лигатурные брекеты с замочками, на которые надеваются специальные резиночки. Раз в месяц их меняют в клинике;
- Самолигирующиеся, когда брекеты имеют клипсы, которые закрываются и зуб за счет этого сам меняет свое положение. Они будут дороже первого варианта, подкручивать их дуги необходимо примерно раз в два месяца..
«Керамические и сапфировые брекеты имеют высокую эстетику, но лечение с ними проходит дольше. Все же металл быстрее все перемещает. Если в прикусе есть небольшие погрешности, то они смогут справиться с этим. Для более серьезных случаев я советую только металлические брекеты, но все зависит от пациента».
Для удобства пациентов в клинике есть собственный 3D томограф, который за 18 секунд делает 300 снимков челюсти и составляет из них единую модель зубочелюстной системы. Фото: Стоматология «Авангард»
В стоматологической клинике «Авангард» тщательно готовят пациента к установке брекет-системы в пять этапов:
- Консультация: определение желаний пациента и возможностей его здоровья, подробное описание процесса лечения, обозначение стоимости;
- Диагностика: 3D снимок челюсти, на котором будет видно состояние костной ткани и зубов;
- Фотопротокол: снятие отпечатков зубов и изготовление их модели;
- Планирование: выбор брекетов;
- Лечение: установка и ведение пациента весь период ношения брекет-системы.
«Врач не может в день первого визита установить пациенту брекеты «на глазок». Такого не будет, это лечение, которое требует времени, и это стоит того. Также систему не изготавливают под человека, их подбирает врач. Из многочисленных видов ортодонт выбирает идеальный вариант и заказывает их».
Кстати! У каждой системы брекетов есть свой сертификат. Их можно попросить уже на первой консультации.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРЕ?
Перед установкой брекетов нередко удаляют зубы мудрости. Особенно те, которые лежат горизонтально или под углом, даже если они еще не успели прорезаться. В будущем они могут нарушить весь ряд ровных зубов, которых так долго добивался пациент и ортодонт.
«Брекет-система устанавливается только на здоровые зубы. Если у пациента есть кариес, кровоточивость десен или другие проблемы, сначала я отправляю его на лечение к стоматологу-терапевту Расшатанные пломбы меняем в обязательном порядке. Непосредственно перед установкой делаем профессиональную чистку зубов».
Выбрать брекеты пациенту поможет опытный врач-ортодонт. Фото: Стоматология «Авангард»
Если у пациента сточены зубы (такое встречается после 20 лет из-за неправильного прикуса), желательно их нарастить. Это делают как для сохранения зубов, так и для более качественной и удобной установки брекетов.
«Во время консультации, когда у нас на руках уже есть 3D снимок, мы обговариваем все предстоящее лечение с пациентом. Если у него есть время и возможности, терапевт может вылечить его зубы за неделю. В случае, если человеку будет нужно поставить временные коронки, срок увеличится на две недели. Удаление зуба увеличит срок еще на три недели с учетом заживления десны».
Как и любая процедура, связанная со здоровьем, у установки брекетов есть ряд своих противопоказаний. Они делятся на два вида:
- Абсолютные: тяжелые психические нарушения, лейкоз, онкология, опухоли, большое количество отсутствующих зубов;
- Относительные: пародонтоз, тяжелые заболевания полости рта.
Помни! Какие бы брекеты ни выбрал человек, очень важно, чтобы зубы, десны и костная ткань пациента были здоровы. Перед установкой любой брекет-системы нужно проконсультироваться со специалистом и вылечить всю полость рта.
КАК ЗА НИМИ УХАЖИВАТЬ?
После установки брекетов полость рта нуждается в более тщательной гигиене. Для должного ухода необходимо купить дополнительные приспособления: межзубной ершик, монопучковая или ортодонтическая щетка, желательно использовать ирригатор.
Зубы необходимо чистить после каждого приема пищи, чтобы их частички не застревали в брекетах, образуя налет, а затем и кариес.
«Если под брекетами появится кариес, цвет зуба будет постепенно изменяться, эмаль станет пятнистой. После снятия это будет выглядеть неэстетично, а также навредит здоровью. Межзубный кариес придется долго лечить».
После установки брекет-системы стоит есть мягкую, жидкую пищу. Когда человек привыкнет к новым ощущениям, можно вернуться к более привычному питанию, но исключить клейкие продукты: ирис, печенье.
«Яблоки и другую твердую еду стоит нарезать маленькими кусочками, а не откусывать. Не должно быть и резких перепадов температур – после горячего кофе не стоит сразу есть мороженое. В случае, если пациент установил керамические брекеты, придется исключить красящие продукты и напитки. Но не волнуйтесь, ни один наш пациент не похудел из-за брекетов!» — на позитивной ноте заканчивает свой рассказ врач-ортодонт Кристина Попцова.
Послушать эфир полностью можно на сайте радио «Комсомольская Правда»–Ижевск».
Стоматологическая клиника «Авангард». Улыбайтесь на здоровье!
Сайт: avangarddent.ru
«ВКонтакте»: vk.com/avangarddent
«Инстаграм»: instagram.com/avangard.stom
Адрес:
Стоматология «Авангард», ул. Репина, 2
тел: +7 (3412) 73-33-33
Стоматология «Авангард Бэби Клиник», ул. Авангардная, 4
тел: +7 (3412) 61-33-88
.