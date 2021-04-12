Где ижевчанам установят брекеты и как их выбрать?

Стоматологи клиники «Авангард» – специалисты высшей квалификации, которые помогут даже в очень сложных ситуациях. Фото: Стоматология «Авангард»

Лечение брекетами набирает популярность. Они давно перестали ассоциироваться с образом подростка, и даже успели стать символом престижа и заботы о себе. Но в каком возрасте лучше всего ставить брекеты? Чем они отличаются друг от друга? И будет ли больно?

В рамках «Марафона здоровья» на радио «Комсомольская Правда»–Ижевск» (12+) на волне 107,6 FM врач-ортодонт стоматологии «Авангард» Кристина Попцова подробно ответила на все вопросы «Комсомолке».

БРЕКЕТЫ ИЛИ ЭЛАЙНЕРЫ?

Для начала разберемся в терминологии. Брекеты – сложная конструкция, которая состоит из замков, устанавливаемых на зубы, и дуг, которые связывают замки в единую систему. Благодаря этому у человека постепенно выравниваются зубы. Их основная характеристика:

- Справляются со сложными случаями;

- Носятся непрерывно до истечения срока лечения;

- Видны на зубах;

- Их подтягивают в течение лечения;

- Менее удобны.

Элайнеры, в свою очередь, это пластиковая капа (приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое на зубы). Они также позволяют скорректировать прикус, постепенно смещая зубы в нужном направлении. Сравнивая их с брекетами, мы получим следующие факты об элайнерах:

- Не помогут со сложными патологиями;

- Довольно комфортны;

- Их не видно;

- Меняются в течение лечения;

- Нужно носить минимум 22 часа в сутки.

Вот так выглядят элайнеры для взрослых и детей. Фото: Стоматология «Авангард»

«Как стоматолог-ортодонт, я предпочитаю надежные брекеты. Особенно в том случае, если у человека сильная скученность зубов или сложный прикус – они исправят ситуацию намного лучше и быстрее, чем элайнеры. Конечно, я никогда не настаиваю на одном методе, и во время консультации подробно рассказываю пациенту о всех преимуществах того или иного лечения. Мы делаем выбор вместе», — уточняет Кристина Попцова.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МНЕ НУЖНЫ БРЕКЕТЫ?

Возрастных ограничений для лечения прикуса нет – поставить брекеты может как ребенок, так и взрослый человек. Специалисты выделяют несколько признаков того, что человеку пора задуматься об их установке:

- Скученность зубов;

- Промежутки между зубами;

- Неровное расположение зубов.

«Когда у человека неправильный прикус, идет неравномерное распределение нагрузки. Зубы, которые испытывают чрезмерную нагрузку, в дальнейшем могут расшататься, а их эмаль быстрее стирается, из-за чего появляется повышенная чувствительность. Кто-то ставит брекеты из эстетических убеждений, а кто-то проходит таким образом необходимое лечение».

Кстати! Очень важно, чтобы во время выравнивания между нижними и верхними зубами не был утерян контакт. Такое может произойти, если поставить брекеты только на одну челюсть: человеку будет неудобно жевать, а в будущем появятся проблемы с функциями челюстных суставов.

ЭТО БОЛЬНО?

У каждого свой порог чувствительности. Предугадать, что человек будет испытывать в первые дни ношения брекетов, довольно сложно. Кто-то пьет обезболивающие таблетки, кто-то чувствует лишь небольшое давление.

Опытный врач-ортопед расскажет о всех возможных ощущениях и подробно распишет, как стоит действовать в том или ином случае. И, конечно, всегда можно позвонить в клинику или прийти на прием.

Стоматологи клиники «Авангард» – специалисты высшей квалификации, которые помогут даже в очень сложных ситуациях. Фото: Стоматология «Авангард»

Чтобы минимизировать малейшие неприятные ощущения от соприкосновения брекетов со слизистой рта, врач выписывает пациенту специальный воск: его размягчают под горячей водой и приклеивают к брекетам.

«Я носила брекеты и помню, как неудобно было первые три дня. Невыносимой боли от брекетов нет. Конечно, сначала будут неприятные ощущения, возможно, понадобится успокоительное, чтобы быстрее заснуть ночью. Но зубы и челюсть быстро адаптируются».

Стандартного срока лечения прикуса брекет-системой нет. Однако, чем моложе пациент, тем быстрее будет проходить лечение. В среднем требуется 1,5 – 2 года.

«Однажды к нам пришел мужчина 55 лет. Четыре года назад он потерял зуб, вовремя не поставил имплант. В челюсти произошли некоторые изменения, зубы сдвинулись. И за счет брекетов мы раздвигали место, чтобы в дальнейшем установить имплант и пациент вновь смог нормально жевать».

Важно! Эмаль от брекетов не портится. Ее разрушают неправильная гигиена и небережное отношение.

КАК ВЫБРАТЬ БРЕКЕТЫ?

Стоматология предлагает большой ассортимент брекетов. Они бывают металлическими, керамическими, сапфировыми, пластмассовыми. Также они подразделяются на:

- Лигатурные брекеты с замочками, на которые надеваются специальные резиночки. Раз в месяц их меняют в клинике;

- Самолигирующиеся, когда брекеты имеют клипсы, которые закрываются и зуб за счет этого сам меняет свое положение. Они будут дороже первого варианта, подкручивать их дуги необходимо примерно раз в два месяца..

«Керамические и сапфировые брекеты имеют высокую эстетику, но лечение с ними проходит дольше. Все же металл быстрее все перемещает. Если в прикусе есть небольшие погрешности, то они смогут справиться с этим. Для более серьезных случаев я советую только металлические брекеты, но все зависит от пациента».

Для удобства пациентов в клинике есть собственный 3D томограф, который за 18 секунд делает 300 снимков челюсти и составляет из них единую модель зубочелюстной системы. Фото: Стоматология «Авангард»

В стоматологической клинике «Авангард» тщательно готовят пациента к установке брекет-системы в пять этапов:

- Консультация: определение желаний пациента и возможностей его здоровья, подробное описание процесса лечения, обозначение стоимости;

- Диагностика: 3D снимок челюсти, на котором будет видно состояние костной ткани и зубов;

- Фотопротокол: снятие отпечатков зубов и изготовление их модели;

- Планирование: выбор брекетов;

- Лечение: установка и ведение пациента весь период ношения брекет-системы.

«Врач не может в день первого визита установить пациенту брекеты «на глазок». Такого не будет, это лечение, которое требует времени, и это стоит того. Также систему не изготавливают под человека, их подбирает врач. Из многочисленных видов ортодонт выбирает идеальный вариант и заказывает их».

Кстати! У каждой системы брекетов есть свой сертификат. Их можно попросить уже на первой консультации.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРЕ?

Перед установкой брекетов нередко удаляют зубы мудрости. Особенно те, которые лежат горизонтально или под углом, даже если они еще не успели прорезаться. В будущем они могут нарушить весь ряд ровных зубов, которых так долго добивался пациент и ортодонт.

«Брекет-система устанавливается только на здоровые зубы. Если у пациента есть кариес, кровоточивость десен или другие проблемы, сначала я отправляю его на лечение к стоматологу-терапевту Расшатанные пломбы меняем в обязательном порядке. Непосредственно перед установкой делаем профессиональную чистку зубов».

Выбрать брекеты пациенту поможет опытный врач-ортодонт. Фото: Стоматология «Авангард»

Если у пациента сточены зубы (такое встречается после 20 лет из-за неправильного прикуса), желательно их нарастить. Это делают как для сохранения зубов, так и для более качественной и удобной установки брекетов.

«Во время консультации, когда у нас на руках уже есть 3D снимок, мы обговариваем все предстоящее лечение с пациентом. Если у него есть время и возможности, терапевт может вылечить его зубы за неделю. В случае, если человеку будет нужно поставить временные коронки, срок увеличится на две недели. Удаление зуба увеличит срок еще на три недели с учетом заживления десны».

Как и любая процедура, связанная со здоровьем, у установки брекетов есть ряд своих противопоказаний. Они делятся на два вида:

- Абсолютные: тяжелые психические нарушения, лейкоз, онкология, опухоли, большое количество отсутствующих зубов;

- Относительные: пародонтоз, тяжелые заболевания полости рта.

Помни! Какие бы брекеты ни выбрал человек, очень важно, чтобы зубы, десны и костная ткань пациента были здоровы. Перед установкой любой брекет-системы нужно проконсультироваться со специалистом и вылечить всю полость рта.

КАК ЗА НИМИ УХАЖИВАТЬ?

После установки брекетов полость рта нуждается в более тщательной гигиене. Для должного ухода необходимо купить дополнительные приспособления: межзубной ершик, монопучковая или ортодонтическая щетка, желательно использовать ирригатор.

Зубы необходимо чистить после каждого приема пищи, чтобы их частички не застревали в брекетах, образуя налет, а затем и кариес.

«Если под брекетами появится кариес, цвет зуба будет постепенно изменяться, эмаль станет пятнистой. После снятия это будет выглядеть неэстетично, а также навредит здоровью. Межзубный кариес придется долго лечить».

После установки брекет-системы стоит есть мягкую, жидкую пищу. Когда человек привыкнет к новым ощущениям, можно вернуться к более привычному питанию, но исключить клейкие продукты: ирис, печенье.

«Яблоки и другую твердую еду стоит нарезать маленькими кусочками, а не откусывать. Не должно быть и резких перепадов температур – после горячего кофе не стоит сразу есть мороженое. В случае, если пациент установил керамические брекеты, придется исключить красящие продукты и напитки. Но не волнуйтесь, ни один наш пациент не похудел из-за брекетов!» — на позитивной ноте заканчивает свой рассказ врач-ортодонт Кристина Попцова.

Послушать эфир полностью можно на сайте радио «Комсомольская Правда»–Ижевск».

Стоматологическая клиника «Авангард». Улыбайтесь на здоровье!

Сайт: avangarddent.ru

«ВКонтакте»: vk.com/avangarddent

«Инстаграм»: instagram.com/avangard.stom

Адрес:

Стоматология «Авангард», ул. Репина, 2

тел: +7 (3412) 73-33-33

Стоматология «Авангард Бэби Клиник», ул. Авангардная, 4

тел: +7 (3412) 61-33-88