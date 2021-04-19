Почему выросли цены на продукты в Удмуртии и чего ждать дальше?

За последний год продукты в регионе подорожали в среднем на 7,4% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За последний год продукты в регионе подорожали в среднем на 7,4%. Такие данные приводит Банк России по Удмуртии. Серьезнее всего выросли цены на сахар, яйца, овощи, сливочное масло. Почему это произошло и чего ждать дальше, расскажет «Комсомолка».

ПТИЧЬИМ ГРИППОМ ПО ЦЕНАМ

Цены на яйца выросли в марте на 6,6% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Так почему же подорожали яйца? Эксперты объясняют это вспышкой птичьего гриппа в отдельных регионах России. Еще один фактор – рост мировых цен на зерно, корма, ветеринарные препараты, а также импортные инкубационные яйца. Все это привело к росту цен как на сами яйца (в марте рост составил 6,6%), так и на куриное мясо (5,2%).

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУРОЖАЯ

В марте больше всего выросли цены на морковь, капусту и картофель Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот рост цен на овощи, подсолнечное масло и сахар вызван главным образом неурожаем прошлого года. Так, по словам эксперта, картофеля, подсолнечника и сахарной свеклы было собрано меньше, чем необходимо – пришлось покупать импортные продукты. Сказался также растущий курс доллара. В итоге в марте цены на морковь выросли на 22,6%, капусту – на 15,6%, картофель – на 14%, масло – на 0,8%, сахар - 2,2%, муку - 1,9%.

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В декабре потребительскую корзину можно было собрать за 1247 рублей, а в апреле на это уйдет 1346 рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С декабря по апрель наш журналист следил за ростом цен. Мы трижды обходили сетевые магазины со списком продуктов, в который вошли самые популярные продукты – гречка, яйца, сахар, масло, молоко, хлеб, курица, рыба, яблоки, помидоры, чай и печенье. И если в декабре такую корзину можно было собрать за 1247 рублей, то в апреле – за 1346.

Сильнее всего по нашим подсчетам подорожал сахар (с 46,8. до 56,5 руб. за кило), яйца (с 69 до 87,2 руб. за десяток), картофель (с 22,8 до 32,8 руб. за десяток), сливочное масло (с 96,7 до 108,3 руб. за пачку). А вот на некоторые продукты цена снизилась – например, на гречку (с 57,83 до 51,7 руб. за кило), муку (с 44,6 руб. до 35,5 руб. за кило), яблоки (с 94,6 руб. до 72,3 руб.).

Отметим, что в феврале цены были выше, и стоимость продуктовой корзины составляла 1359 рублей.

РАСТУЩИЕ ЦИФРЫ

Рост цен на подсолнечное масло вызван неурожаем прошлого года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В конце 2020 года правительство России разработало механизм сдерживания цен на базовые продукты питания. Так, в декабре с крупными торговыми сетями было подписано соглашение, согласно которому предельные цены за кило сахара – не более 46 рублей, а за литр подсолнечного масла – не более 110 рублей. Вопрос цен на продовольственные товары находится под контролем и в Удмуртии. Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, у нас не выявлены случаи завышения цен на социально значимые продукты.

В конце 2020 года правительство России разработало механизм сдерживания цен на базовые продукты питания Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Удмуртия сохраняет позиции в числе 17 регионов России, в которых соблюдаются параметры соглашений на сахар и растительное масло. Уровень цен на эти товары ниже фиксированного предела», – отметил Ярослав Семенов на мартовском заседании координационного совета по ценовой ситуации в Удмуртии.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, для того, чтобы цены стабилизировались, потребуется как минимум полгода. Необходимо вернуть людей на производство, обновить контракты, пополнить склады, восстановить логистические цепочки.

«Рост потребительских цен сейчас наблюдается по всему миру. Россия будет следовать этой тенденции, но, скорее всего, в умеренных пределах. С лета по традиции динамика цен будет спадать»,— прогнозирует эксперт.