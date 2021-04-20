Душил во сне и тянул в болото: домовой несколько лет мучил жительницу Ижевска

Девочку в 70-е годы мучил домовой на улице Карла Маркса в Ижевске

«Комсомолка» продолжает свой проект «Мистический Ижевск». На очереди - дом на улице Карла Маркса, 263. Живущую здесь женщину много лет мучает домовой. Подробности «Комсомолке» рассказала сама героиня.

Домовой мучил ижевчанку в самом центре Ижевска - в доме на ул. Карла Маркса, 263 Фото: Анастасия Захарова

«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО Я КУДА-ТО ПОГРУЖАЮСЬ»

Эта история началась еще в 70-х годах. Наташа переехала в этот дом вместе с родителями, на тот момент девочке было шесть лет. Первое время семья жила спокойно и мирно. Но когда девочка перешла в пятый класс, в доме начало происходить что-то странное, когда она засыпала: Наталью душили во время дневного сна. Это происходило посреди бела дня, когда ничего страшного не ждешь.

«Я вернулась домой после школы и решила вздремнуть, - рассказывает наша героиня. - И вдруг почувствовала, что куда-то погружаюсь. Это не было похоже не обычную сонную дрему. Как будто бы меня затягивало болото, но не вода, не жидкость, а что-то плотное, пугающее. Мне было трудно дышать, не хватало воздуха. Сначала мне хотелось выбраться, я прилагала усилия для этого. А потом, когда устала, подумала, что можно сдаться, перестать бороться. Но, понимая, что не хочу этого, с усилием открыла глаза».

Очнувшись от странной дремы, девочка решила, что ей привиделся кошмар. Но ситуация повторилась через полгода, а потом еще через несколько месяцев. Каждый раз, стоило ей прикорнуть днем, что-то неведомое начинало ее душить, сдавливая грудь и словно утягивая куда-то. Наталья думала, что это проделки домового, который не разрешает ей спать днем.

Девочка рассказала о том, что происходит, родителям, однако никто в семье не испытывал подобных ощущений. Так продолжалось вплоть до старших классов. А потом внезапно прекратилось.

В 1970-е дети верили, что их район проклят

Сейчас Наталья работает преподавателем в сфере образования. Она по-прежнему живет в старой квартире. Недавно женщина вновь ощутила этот ужас.

«Эти ощущения страшные. Никогда не знала такой сильной боли», - поделилась Наталья с «Комсомолкой».

Эта история пока произошла только один раз. Но Наталья опасается, что это может повториться. Женщина предполагает, что это могут быть просто кошмары или психологические проблемы. Но не дает покоя и мысль о неблагополучном прошлом района.

СТРАШИЛКИ ИЗ ДЕТСТВА

Ижевчанка по-прежнему не знает, что может вызывать эти ощущения, однако рассматривает разные версии - от понятных, вроде психологических травм, до мыслей о домовом. Не исключает она и возможности проклятья.

«Район на улице Карла Маркса раньше был застроен деревянными домами. Со временем их снесли, и на их месте выросли хрущевки. В детстве я слышала слухи, что новые дома прокляты. Якобы жителям не нравилось, куда они переезжают, поэтому наш дом был проклят. Но это уровень домыслов, я просто помню, что в подростковом возрасте у нас такие страшилки ходили», - делится Наталья с «КП»-Ижевск».

Но и это еще не все. Раньше около дома был пустырь. Гулять в одиночестве там было опасно, говорит Наташа. А дети называли это место кладбищем домашних животных - там хоронили погибших питомцев. Даже Наталья сама когда-то похоронила там кота. Возможно, именно это повлияло на энергетику района, думает женщина.

ПРОДЕЛКИ ДОМОВЫХ?

Ирина Богданова, финалист 14-й Международной битвы экстрасенсов, считает, что Наталью душил домовой. Связь с кладбищем домашних животных и с плохой энергетикой от прежних жильцов экстрасенс отрицает: по ее словам, люди переезжали из этого района с радостью. А умершие животные если и приходят к детям, то они их охраняют.

«Это домовые, которые жили в деревянных домах. Они же любят жить с людьми. Если человек не умеет дружить с домовым, тот начинает его душить: с голодухи, недовольства, разные эмоции бывают. Надо просто с ним уметь разговаривать, уметь уживаться», - считает эксперт.

ОТ АВТОРА

Эту историю мы записали со слов Натальи. Верить в подобную историю или нет - личное дело читателя. Объяснить такой феномен с точки зрения науки невозможно. Но если в вашей жизни происходили подобные загадочные или мистические истории, вы можете рассказать о них нам:

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