«Рассказать о ней – не хватит целой газеты»: в Ижевске простились с главой удмуртского отделения Союза пенсионеров Любовью Шамшуриной

Любовь Васильевна скоропостижно скончалась 19 апреля на 63-м году жизни Фото: Алена Селезнева

20 апреля в Ижевске простились с одним из самых неутомимых и ярких общественных деятелей – Любовью Шамшуриной, председателем регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртии и вице-президентом Федерации северной ходьбы Удмуртии. Ее не стало накануне – 19 апреля. Любовь Васильевна ушла на 63-м году жизни внезапно и скоропостижно. Воспоминания друзей, коллег и единомышленников об этом жизнелюбивом и неутомимом человеке собрала «Комсомолка».

МОГЛА СОТВОРИТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ

«Это было как гром среди ясного неба», – так говорили почти все, кто пришел на прощание. В то, что Любови Васильевны больше нет, не могут поверить ни родственники, ни друзья, ни последователи. И говорить о ней в прошедшем времени им все еще трудно.

Всего два дня назад Любовь Шамшурина присутствовала на выездном семинаре, обсуждала с коллегами планы на будущее, как всегда, смеялась и делилась своим хорошим настроением с другими. Было заметно, что она выглядит усталой, но предположить худшее никто не мог.

Желающие проводить Любовь Шамшурину в последний путь собрались у прощального зала с самого утра Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Она никогда не жаловалась, никогда не подавала вида, что ей плохо. А нам всегда казалось, что она все может, всех организует, справится со всем», – признается член правления удмуртского регионального отделения Союза пенсионеров России Валентина Метелева.

О Любови Шамшуриной вообще часто говорят, что она – человек, который был способен сотворить невозможное. Обладая разносторонними интересами, невероятной целеустремленностью и огромным трудолюбием, она смогла реализовать в рамках своей организации сразу множество направлений. Это были и грандиозные спортивные фестивали, проводимые совместно с Федерацией северной ходьбы, и программа фитнеса для пожилых людей и занятия по повышению компьютерной грамотности для старшего поколения.

ПЛАНИРОВАЛА ОТКРЫТЬ ОТДЕЛЕНИЕ В КАЖДОМ ГОРОДЕ РЕСПУБЛИКИ

Под началом Любови Шамшуриной активные пенсионеры начали помогать инвалидам и малообеспеченным, организовывали творческие конкурсы, субботники и шахматные турниры, принимали участие в предвыборной кампании. В свое время на базе Союза пенсионеров образовались самостоятельное течение «серебряных волонтеров». А сколько впечатлений осталось от поездок по Удмуртии и России, которые организовывала Любовь Васильевна!

Маленький зал с трудом вместил количество тех, кто желал попрощаться Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Мы были с ней с самого первого дня, когда появилось региональное отделение Союза пенсионеров. Но я знала ее еще раньше, она преподавала у нас йогу. С декабря 2014 года мы ее знаем как руководителя нашей организации. Рассказать о ней – не хватит целой газеты. На ее плечах было столько забот, что я вообще не представляю, как она с ними справлялась. Это был человек потрясающей энергии, одновременно домашний – мама, бабушка двух внучек, – и общественный до глубины души. Она планировала открыть в каждом городе республики свое отделение. Буквально несколько месяцев назад мы открыли отделение в Глазове: там сейчас невероятное оживление. Успели открыть в Сарапуле, Кизнере, Бодье. Свое отделение есть теперь и в каждом районе Ижевска. В молодости Любовь Васильевна была комсомольской активисткой, и ее неуемное комсомольское сердце – оно все 24 часа билось на благо общественности. Благодаря ее инициативе наши пенсионеры не забыты и не оторваны от жизни, они все время находятся в центре событий. Она сделала так, что любой человек в нашем сообществе может найти себе занятие по душе. Стремление совершенствоваться, двигаться, не сидеть дома – это все о Любови Васильевне. Мы не варимся в собственном соку, а постоянно общаемся с разными общественными организациями, держим руку на пульсе времени, этот заряд нам дала Любовь Шамшурина», – рассказывает Валентина Метелева.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Как рассказала заместитель председателя удмуртского регионального отделения Союза пенсионеров России Любовь Климовских, до Любови Шамшуриной было две попытки организовать союз пенсионеров в Удмуртии, но удалось это сложное дело только ей. Только она смогла так сплотить и объединить вокруг себя старшее поколение, побудить его к активным действиям.

«Наша организация существует уже пять лет, она устояла, несмотря на многие проблемы. Они есть и сейчас, но мы их обязательно решим. А Любовь Васильевна – она умела видеть на несколько шагов вперед, умела просчитывать эти шаги. Это был лидер, который знал, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра получить результат. Она умела вовремя подключить все возможности и контакты. Она была очень пробивной человек. Но это требовало колоссальных сил, напористости и знания», – говорит Любовь Климовских.

Ижевчане все утро несли к гробу цветы Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Большой вклад Любови Шамшуриной в общественную деятельность города и всей республики отметила и Наталья Машинникова – заместитель председателя Общественной палаты Ижевска:

«Я знала Любовь Васильевну как очень позитивного, душевного и открытого человека, у которого было чему поучиться. Она всегда была в лидерах волонтерского движения города, а проект «Серебряные волонтеры» стал важным инструментом социализации людей старшего поколения и помог большому количеству горожан найти свое место в общественной жизни Ижевска, чувствовать себя нужными и полезными как для города, так и для его жителей. С Любовью Васильевной мы были коллегами по деятельности общественной палаты Ижевска пятого состава. Она пользовалась большим уважением как членов палаты, так и городских общественников. Ее общественная деятельность принесла много добра. Ее преждевременный уход – большая утрата для города».

«ОНА ПРИТЯГИВАЛА К СЕБЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

О Любови Шамшуриной говорили, что она никогда не бросит в беде. За советом к ней можно было обратиться хоть среди ночи, и она всегда была готова выслушать, помочь словом и делом. Перенеся утрату близких и тяжелую болезнь, она посвятила себя людям, нуждающимся в поддержке и понимании.

Многие друзья и коллеги до сих пор не могут поверить, что Любови Васильевны больше нет с ними Фото: Екатерина АРДАШЕВА

«Не стало соратника, единомышленника, близкого друга, дорогого человека. С Любовью Васильевной мы были знакомы шесть лет. Нас связывало нечто большее, чем дружба. Мы оба пришли в общественную деятельность, перенеся болезнь, и именно желание помогать людям нас объединило. Она была очень добрая женщина, отзывчивая; к ней можно было в любое время обратиться. Светлый человек. Люди тянутся к таким, как она», – рассказывает Михаил Пасынков, популяризатор скандинавской ходьбы в Удмуртии и президент клуба «ХодиКо».

Анвар Исламов, председатель отделения Союза пенсионеров по Октябрьскому району Ижевска, присоединяется:

«Любовь Васильевна всегда притягивала к себе замечательных людей и знакомила с ними нас. Мы очень благодарны, что она появилась в нашей жизни. Она всегда удивляла нас своей энергией, своими планами. Человек с большой буквы. Она всегда была очень позитивной, харизматичной, всегда с хорошим настроением. Искренняя, надежная, человек, которому можно на сто процентов доверять, очень дисциплинированный человек, пример для всех нас. Мы очень любили ее и уважали. Мы гордились тем, что находимся в ее команде».

«ВСЕ ЭТО ДЛЯ НАС И РАДИ НАС»

«Полтора года назад я захотела заниматься северной ходьбой. Стала озираться вокруг, мне посоветовали обратиться к Любови Васильевне Шамшуриной. Помню залитую солнцем площадь перед зоопарком и светловолосую женщину с палками в руках. Она познакомила меня с волонтерами, федерацией северной ходьбы и понеслось: фестивали, конкурсы, концерты...» – говорит Наталья Арсланова, член удмуртского регионального отделения Союза пенсионеров России, серебряный волонтер и член актива Федерации северной ходьбы Удмуртии.

В память о Любови Шамшуриной зажглись свечи Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Поделилась она и воспоминаниями о последней встрече с Любовью Шамшуриной:

«16-18 апреля мы были вместе на интенсиве. Она написала: «Ты приедешь?». Честно, дела были, но меня тянуло. Очень много и о многих рассказала за эти дни. Спросила даже про моего сына, назвав его по имени. Рассказала о своих замечательных внучках – спортсменках-фигуристках. Мне нравилось ее философское отношение к жизни: через йогу, притчи и учения. Она обращалась к богу, благодарила его. Я запомню ее активным, открытым человеком. Она хотела и умела помогать людям, нам, пенсионерам. Любовь Васильевна сделала для республики большое дело – создала региональное отделение Союза пенсионеров России. Ее энергии, мощи и силы духа хватало на огромную работу. «А что ты думаешь? Вот как утром уйду, так только вечером прихожу домой», – говорила она. И все это для нас и ради нас. Спасибо судьбе, что позволила краешком прикоснуться к этой удивительной женщине».

Редакция «Комсомолки» выражает родным и близким Любови Васильевны искренние и глубокие соболезнования.

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