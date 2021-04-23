Где сделать МРТ и КТ в Ижевске и чем они отличаются?

10 млн МРТ проведено в центрах МИБС с 2003 года. Фото: МИБС

Бывают недомогания, которые необходимо увидеть изнутри. Чтобы не ложиться на операцию при малейшем подозрении на болезнь, на помощь приходят КТ и МРТ. Но какие органы могут обследовать эти томографы? Как часто можно проходить такие исследования? Что дает контраст и будет ли страшно?

В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+, 107.6 FM) Ольга Вотинцева, генеральный директор ЛДЦ МИБС - Ижевск и Павел Ельцов, врач-рентгенолог на МРТ ответили на главные вопросы о диагностике на томографах.

Ольга Вотинцева, генеральный директор ЛДЦ МИБС - Ижевск и Павел Ельцов, врач-рентгенолог на МРТ

ЧТО ТАКОЕ МИБС?

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Медицинский институт имени Березина Сергея – это одна из крупнейших частных медицинских компаний России, которая специализируется на оказании высокотехнологичных слуг. В структуре МИБС более 80 центров в 63 городах, своя онкологическая клиника, а также первый в России центр протонной терапии.

МИБС-Ижевск- часть большой команды профессионалов. За 13 лет работы в Удмуртии был наработан огромный опыт – в МИБС обращался практически каждый 7 житель республики, проведено более 200 тыс. МРТ-исследований. Это очень большая цифра и ежедневный труд всей команды.

Сейчас МИБС-Ижевск предлагает услуги:

- Магнитно-резонансная томография (МРТ);

- Компьютерная томография (КТ);

- Ультразвуковая диагностика (УЗД);

- Видео-ЭЭГ мониторинг (ВЭМ), полисомнография;

- Консультативный прием врачей: нейрохирург, невролог, эпилептолог;

- Гистология и патоморфология.

Очень важно, на каком оборудовании проводятся исследования. Центр оснащен высокопольным магнитно-резонансный томографом фирмы «Siemens» (Сименс) напряженностью магнитного поля 1,5Тл (общепризнанный «Золотой стандарт» в лучевой диагностике), 16-срезовым мультиспиральным компьютерным томографом фирмы «Philips» (Филипс).

Конечно, томограф – очень точный прибор. Томограммы, полученные с его помощью, содержат огромный объём информации, но получить и оценить эту информацию томограф не сможет. Это работа врачей и всей команды.

Врачи – гордость МИБС. Они прошли строгий отбор и дополнительное обучение.

«Все врачи-рентгенологи проходят обучение в Санкт-Петербургском центре МИБС. Это частное образовательное учреждение со своими строгими стандартами. Там же раз в пять лет врачи в обязательном порядке повышают квалификацию. У нас хорошо развито регулярное онлайн-общение: вебинары, лекции, разбор сложных случаев, строгая система внутреннего контроля качества. Никто не отменял и самообразование, это важно в любой отрасли», — поделился Павел Ельцов.

«У нас можно получить консультацию невролога или нейрохирурга, и в этот же день пройти назначенные врачом исследования. Это удобно, особенно иногородним, ведь все происходит за одно посещение центра в одном месте», — пояснила Ольга Вотинцева.

Врач МИБС Дарья Сухова победила в номинации «Лучший невролог» в конкурсе «Лучшая клиника-2020». Фото: МИБС

ЧТО ТАКОЕ КТ?

КТ, или компьютерная томография – это обследование с лучевой нагрузкой на пациента, которая зависит от многих факторов- веса человека, области исследования.

Лучевая нагрузка на пациента со средним весом при компьютерной томографии органов грудной полости на 16-срезовом томографе МИБС составляет в среднем восемь миллизивертов. «Получить такое облучение – это не страшно. И все же перед исследованием стоит обратиться к врачу», — делится информацией Павел Ельцов.

Желательно, чтобы годовая лучевая нагрузка на человека не превышала 50 миллизивертов. В заключении врач обязательно указывает, какая доза облучения воздействовала. Это позволяет контролировать лучевую нагрузку на человека.

В пандемию был продолжительный период, когда на КТ стояли большие очереди.

«Сейчас ситуация стабилизировалась. Прием ведем по записи, стараемся делить потоки пациентов. В период пандемии мы строго подошли к вопросу пересечения людей. На КТ органов грудной полости мы принимали пациентов в вечернее и даже ночное время строго по одному человеку, после каждого проводилась тщательная обработка. Все сотрудники вели прием в защитной одежде», — вспоминает Ольга Вотинцева.

И ЧТО ТАКОЕ МРТ?

Для получения изображения органов на МРТ используется магнитное поле.

«Отмечу, что магнитно-резонансная томография незаменима при диагностике заболеваний центральной нервной системы, межпозвонковых грыж, органов брюшной полости и малого таза, суставов, мягких тканей. В свою очередь КТ – это золотой стандарт для исследования легких и костной структуры», — уточнил разницу Павел Ельцов.

Врачи отмечают, что эти способы обследования не конкурируют между собой. На одни вопросы лучше ответит МРТ, на другие – КТ. А в некоторых случаях они дополняют друг друга, бывает и так, что одним видом исследования не обойтись.

В МИБС опытный и доброжелательный персонал. Фото: МИБС

Есть важное отличие: при магнитно-резонансной томографии человек не получает облучение. Это безопасный вид исследований, который отлично подходит и детям, и пожилым людям. При экстренных показаниях врачи делают МРТ беременным для диагностики плода. Делать такие исследования можно хоть каждый день.

ЧТО ТАКОЕ КОНТРАСТ И КАКИЕ ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Нередко требуется исследование с контрастом.

«Контраст – это красящее вещество. Иногда врачу-рентгенологу бывает непросто определить границы опухоли. А эта информация бывает очень важна для лечащих врачей, особенно для хирургов. Когда мы вводим контраст, он подсвечивает эту опухоль – она становится яркой, ее границы четко видны. Все это поможет в постановке правильного диагноза и лечении», — пояснил важность процедуры Павел Ельцов.

Для контраста на МРТ противопоказаний практически нет. Павел Ельцов отметил, что за его семь лет работы в МИБС он не встречал никаких реакций на этот вид контрастирования.

За состоянием пациента тщательно следят врачи, и ни на одном из этапов обследования они не оставят его одного. Фото: МИБС

С компьютерной томографией ситуация чуть сложнее: поскольку контраст содержит йод, пациентам с аллергией на него нельзя проводить исследования с контрастом. Также перед исследованием нужна консультация эндокринолога тем людям, у которых есть проблемы со щитовидной железой.

При записи администраторы всегда предупреждают о противопоказаниях:

- Для МРТ это кардиостимулятор, любые имплантированные в тело электронные приборы, клипсы, зажимы, скобы, спирали и фильтры в сосудах головного мозга и магистральных сосудах, инородные металлические фрагменты и другие;

- Для КТ это беременность, кормление грудью, состояние пациента, когда трудно задержать дыхание надолго (более 20 секунд), например, тяжелая одышка.

Исследования с контрастом противопоказаны, если есть аллергия на йод, с осторожностью при патологии щитовидной железы и другие.

«Конечно, не все противопоказания являются абсолютными, есть относительные противопоказания. Мы работаем с каждым пациентом индивидуально, взвешиваем все за и против и приходим к какому-то решению», — рассказал Павел Ельцов.

БУДЕТ СТРАШНО?

Есть миф, что люди с клаустрофобией не могут делать КТ и МРТ.

«У компьютерного томографа труба практически открытая – даже дети не боятся, лежат спокойно. На МРТ «страшно» бывает чаще. В этом случае можно позвать с собой родственника, который будет держать пациента за руку. Еще можно принять успокоительное, настроиться. Важно помнить, что даже если не получилось сделать МРТ с первого раза – это ничего страшного, всегда можно попробовать еще раз», — заверил Павел Ельцов.

«Всем пациентам мы даем сигнальную грушу. Почувствовав малейший дискомфорт, можно на нее нажать, исследование приостановится. По желанию пациента можно продолжить. Если человек пошевелился во время исследования и «картинка» на МРТ получилась нечеткая – переделываем, пока не добьемся результата. Неподвижность– важное условие качественного исследования», — рассказала Ольга Вотинцева.

Если настроиться заранее, проходить МРТ будет не страшно. Фото: МИБС

С детьми на МРТ немного тяжелее. Не все могут неподвижно лежать даже 10-15 минут, а это длительность самого «быстрого» исследования на МРТ.

«Мы предлагаем приходить с ребенком ближе к тому времени, когда он обычно ложится спать. Если он уснет при исследовании, это нам очень поможет. И всегда угощаем их вкусным, а самым терпеливым вручаем грамоты», — делится подходом врачей МИБС Ольга Вотинцева.

НУЖНА ЛИ ПОДГОТОВКА?

Большинство МРТ и КТ исследований не требуют специальной подготовки.

Подготовка нужна, если исследуют органы брюшной полости, малого таза на МРТ, а также перед проведением «Виртуальной колоноскопии» на КТ. В этих случаях придется некоторое время соблюдать диету. Это необходимо, чтобы получить максимально «четкое» изображение органа. Как готовиться к таким исследованиям, подробно расскажет администратор при записи.

Внимательный администратор поможет пациенту во всех вопросах. Фото: МИБС

КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ?

Если раньше пациенты чаще всего приходили с направлениями на исследование головного мозга, позвоночника, то теперь увеличилось количество сложных исследований: МРТ органов брюшной полости, малого таза, суставов, головного мозга при эпилепсии, МРТ молочных желез с контрастированием.

Набирает все большую популярность исследование на компьютерном томографе «Виртуальная колоноскопия». Это исследование позволяет выявлять полипы, дивертикулы, воспалительные заболевания, опухоли на ранних стадиях всего за 20 минут. Неинвазивный, более щадящий способ обследования толстого кишечника- отличная альтернатива обычной колоноскопии.

Конечно, если врач-рентгенолог обнаружит «подозрительное» образование, все равно придется проводить традиционную колоноскопию (с введением эндоскопа) и брать биопсию», — пояснил Павел Ельцов. — «Но такие ситуации бывают нечасто».

С целью поиска онкологических заболеваний основных органов и систем внедрена комплексная программа «ОНКОПОИСК». Она включает в себя пять МРТ-исследований и одно КТ-исследование органов грудной полости. «Разрешающая способность мультиспирального КТ очень велика. Например, в легких можно увидеть очаг уже от 0,25 мм. Высокопольный магнитно- резонансный томограф тоже позволяет обнаружить опухолевые процессы на ранних стадиях», — делится данными Павел Ельцов. — «ОНКОПОИСК проводится поэтапно, длительностью около часа.

Если на одном из этапов пациенту стало тяжело лежать, можно остановить обследование, передохнуть и продолжить».

МИБС продолжает внедрять новые исследования и комплексные программы.

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МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОМС?

«По ОМС к нам «прикреплены» шесть медицинских учреждений. С направлением от них мы можем принять пациентов на МРТ-исследования по ОМС. Работаем и по ДМС, договоры подписаны практически со всеми ведущими страховыми компаниями. Кроме того, мы готовы к сотрудничеству и с другими предприятиями», — закончила свой рассказ генеральный директор ЛДЦ МИБС - Ижевск.

Послушать эфир полностью можно на сайте радио «Комсомольская правда»-Ижевск».

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Фото: МИБС

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