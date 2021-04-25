Мокко с острым перцем или можжевеловый латте: где в Ижевске выпить разные виды кофе?

Собрали для вас пять заведений, где можно попробовать необычный кофе Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Устали пить обычные капучино, латте и эспрессо? Тогда попробуйте необычный кофе — заведения Ижевска предлагают интересные напитки на любой вкус. Собрали для вас пять кофеен, где есть предложения для настоящих гурманов.

Раф сникерс в Lakrica coffee (Лакрица кофе)

В заведении можно попробовать раф сникерс. Фото: instagram.com/lakricacoffee/

Адрес: ул. Максима Горького, 163

Контакты: +7 (3412) 42-86-38

Как и в любой другой кофейне, здесь можно попробовать латте за 150 рублей (300 мл), капучино за 160 (300 мл), флэт-уайт за 140 рублей (200 мл). Но настоящая изюминка заведения — Раф сникерс. Его готовят на основе эспрессо, а потом добавляют ванильный сахар, очень много сливок и молотый сникерс. Стоимость напитка — 200 рублей за 300 мл.

Черничный капучино и можжевеловый раф в Tasty coffee (Тейсти кофе)

В этом заведение приезжал Юрий Дудь. Фото: Мария Шилова

Адрес: Ул. Советская, 22 или ул. Лихвинцева, 50

Контакты: +7 (3412) 32-45-33

Не каждое заведение может похвастаться визитом звезд. А вот в кофейню Tasty coffee приезжал популярный блогер Юрий Дудь.

Сезонные напитки в заведении стоят 240 рублей. Среди них — черничный капучино (его можно заказать со льдом), цитрусовый раф. А на постоянной основе в кофейне можно попробовать можжевеловый латте.

Латте розовая матча в «Чашке»

Изюминка заведения - напитки, приготовленные разными способами. Фото: instagram.com/chashka_kofeinya/

Адрес: ул. Лихвинцева, 46

Контакты: +7 (3412) 78-08-71

«Чашка» славится необычными кофе. Здесь можно заказать кофе в турке, сваренный с темным шоколадом по-турецки, по-сирийски с гвоздикой, корицей, медом и цедрой апельсина… 60 мл кофе стоят 100 рублей.

У заведения есть и ряд фирменных предложений. Например, есть кофе «Шехерезада» — готовится на эспрессо с гвоздикой, корицей, мускатным орехом. Подается напиток с финиками. Он стоит 170 рублей. Есть подобный кофе «Султан» — только он готовится на американо и стоит 150 рублей.

Если вы не ценитель востока, попробуйте латте розовая матча. Это смесь эспрессо, матчи, молока и меда.

Лавандовый мокко с перцем в Moloko (Молоко)

В заведении есть сезонные напитки. Фото: instagram.com/moloko_18/

Адрес: ул. Пушкинская, 182

Контакты: +7 (995) 798-14-39

Необычные напитки в этой кофейне стоят 220 рублей за 250 мл. Здесь можно попробовать лавандовый мокко с перцем (молоко, шоколадный топпинг, кофе, лавандовый сироп, свекольный сок и острый перец). Вместо обычного капучино рекомендуем взять напиток с клюквой и розмарином. Его готовят на овсяном молоке, а потом добавляют топпинг на основе клюквы и розмарина. А любители рафа могут попробовать медово-грушевый напиток: в него добавляют мед, имбирь, сливки, молоко и грушевый топпинг.

Зеленый кофе в «Кофе семь»

В заведении даже классическая карта шире, чем в других кофейнях Фото: Архив КП

Адрес: ул. Красная, 133

Контакты: +7 (3412) 780-831

Обычный набор классических напитков здесь дополняется ристретто, эспрессо, эспрессо ланго, аффогато, моккачино… А для гурманов здесь могут приготовить маття-латте на кокосовом или овсяном молоке. Напиток зеленого цвета. Вариант на кокосовом молоке стоит 285 рублей, на овсяном — 275. Пить такой кофе нельзя только поздним вечером, в остальном — никаких ограничений.

А поклонники более-менее классических вариантов могут порадовать себя чернично-шоколадным или апельсиново-шоколадным капучино.