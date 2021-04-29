По мнению ижевчанки, ситуация произошла из-за халатности сотрудников и неисправности оборудования Фото: pixabay.com

Накануне, 28 апреля, в одном из спортивных клубов Ижевска чуть не произошла трагедия. Ижевчанка Полина Шилова поделилась с «Комсомолкой» историей о том, как ее сын почти утонул в бассейне. По ее мнению, такая ситуация произошла из-за халатности сотрудников и неисправности оборудования.

ПРЫГНУЛ В ВОДУ ПРЯМО В ОДЕЖДЕ

«В бассейн ходим где-то с февраля месяца на групповые занятия к тренеру. У нас двое детей – пятилетние двойняшки Никита и Маргарита. Оба учатся плавать. Нам все нравилось, тренер внимательный. В первый месяц мы водили их только на групповые занятия, оставляли личному тренеру. Спустя время, нам рассказали, что можно заходить на занятия пораньше. Для свободного плавания детей выделена специальная дорожка», - вспоминает Полина.

Именно во время такого вот свободного плавания и произошел этот инцидент. Полина с мужем привели детей в спортклуб, надели на них специальные пояса для плавания, запустили в воду, а сами начали выходить из бассейна. Родители во время занятия поднимаются на специальный балкон, откуда наблюдают за тем, что происходит в бассейне. За детьми в это время должен наблюдать ответственный тренер.

Супруг ижевчанки перед выходом решил обернутся, посмотреть на детей.

«Он увидел, что Никита – сын, барахтается, уходит под воду, всплывает, пытается выплыть. Муж побежал к нему, понял что у сына пояс слетел, просто расстегнулся в воде», - делится наша героиня.

По словам пострадавшей, специальные пояса, которые должны обеспечивать безопасность детей на воде, находятся в непригодном состоянии: замки плохо фиксируются и не держатся, ремни порваны.

«Муж подбежал и прыгнул в бассейн, вытащил ребенка. Тренер все это время просто стояла и наблюдала, как тонет ребенок. Даже после того, как муж уже закричал, они никак не среагировали», - рассказывает Полина.

В администрации спортивного клуба «Комсомолке» также прокомментировали произошедшее.

«Детишкам родители сами надели пояса для плавания, чтобы они до занятия поплавали в чаше. Обычно детей мы не допускаем до группы, их проверяет тренер, после чего дает команду в бассейн. Но пояс надевал отец и видимо неправильно застегнул. Ребенок секунд десять плыл и у него развязался пояс для плавания, который папа надел. Пояс развязался, ребенок его оттолкнул от себя, растерялся, поплыл к буйкам. В этот момент и отец побежал, и тренер наша побежала. При этом она кричала папе, чтобы он не прыгал, что мы сами все сделаем. Понятно, что мужчина испугался, тут вопросов нет. Тренер спросила ребенка о самочувствии. Ребенок говорит, что все нормально, не испугался, он был достаточно адекватен», - рассказывают представители спортклуба.

ГБР, СКОРАЯ И ПОЛИЦИЯ

В этот момент в бассейне находилось трое тренеров. Как сообщили в спортивном клубе, у одного из тренеров на тот момент еще шло занятие, вторая была дежурной и наблюдала, а третья проверяла инвентарь. Муж Полины попросил их позвать администрацию. К супругам вышла директор клуба. Ижевчанка говорит, что женщина не попыталась помочь решить ситуацию, и даже не предложила помощь медиков.

«Она начала выгонят мужа из бассейна, а он весь сырой, нырнул в футболке, джинсах и тапочках. Директор начала спрашивать, зачем муж прыгнул в бассейн. Муж сказал, что не мог стоять и смотреть как его ребенок тонет. И она пошла, уходить собралась. Он ее за руку остановил. Директор начала кричать, что ее избивают», - поясняет пострадавшая девушка.

Однако в администрации клуба нам сообщил, что матери пострадавшего ребенка была предложена помощь врача, но девушка якобы отказалась сама. А ее мужа просили выйти из бассейна, чтобы поговорить в спокойной обстановке. Директор спортивного клуба уверяет, что отец пострадавшего ребенка ударил ее рукой в предплечье. После этого она вызвала группу экстренного реагирования. А сама Полина позвонила в скорую и полицию.

«Ребенка посадили на скамеечку, надели халатик. После этого папа начал ругаться, что вот, он чуть не утонул, никто не видел, я один его стал спасать. Пошли обвинения в адрес сотрудников. Папа стал кричать, кто мне оплатит телефон, бумажник. Начал очень сильно ругаться в бассейне, при этом матом», - утверждает директор спортклуба.

Как рассказывает Полина, когда на место приехали двое мужчин из ГБР, они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и сообщили, что претензий к супружеской паре у них нет. После этого на место приехали врачи скорой помощи. Они осмотрели ребенка и сообщили родителям, что все показатели в норме. Также в спортивный клуб прибыла инспектор по делам несовершеннолетних. Она опросила все стороны и приняла заявление от супругов.

«ОТ ДИРЕКТОРА ЖДАЛА ПОМОЩИ И ИЗВИНЕНИЙ»

«Сегодня планируем поехать подавать заявление в полицию и прокуратуру на клуб, на директора. Я хочу обнародовать это. Видимо всегда все сходило с рук, а я не хочу спускать этого так. Потому, что это может привести к плачевным последствиям», - объясняет девушка.

По словам Полины, после того, как она опубликовала в социальных сетях пост, в котором описала все случившееся, ей стали писать комментарии о том, что этот случай не единичный. Однако, в администрации клуба говорят, что ранее подобных случаев не было, так как в бассейне работают инструктора с высшим спортивным образованием и большим опытом работы.

«От директора я ждала просто помощи и извинения. Уходя, мы написали заявление, инспектор пошла брать заявление у директора клуба, а она потребовала, чтобы мы расторгли с ними договор», - делится ижевчанка.

Директор спортивного клуба рассказала, что с инструкторами провели дополнительное собрание, все проговорили, напомнили, как действовать еще раз. При этом женщина считает, что персонал повел себя профессионально.

«Мать и отец были оба в бассейне, оба стояли, судя по записям камер у обоих реакция была нормальной, мама улыбалась, ребенка достали, мама в нормальном настроении. Ребенок-то не напуган был, он не захлебнулся, он держался на поверхности воды, все было хорошо. Тренера то больше не хотели напугать самого ребенка. Обычно в таких ситуациях тренер старается не навредить ребенку и не напугать его, чтоб у ребенка страха воды не было. Они хотели не столько нырнуть, сколько позвать мальчика, чтоб сам спокойно плыл к борту, чтобы он не испугался», - говорит она.

Напомним, совсем недавно в столице Удмуртии в одном из частных бассейнов города произошла еще одна опасная для детей ситуация. Тогда группу детей госпитализировали из-за отравления хлором.