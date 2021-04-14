Группа детей госпитализирована из-за отравления хлором в частном бассейне Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

13 апреля 2021 года в 14:00 двое взрослых и дети от 5 до 14 лет отправились в частный бассейн, который находился на территории Октябрьского района в Ижевске. Его открыл один из жителей города и разместил в интернете объявление о представлении услуг. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Но к 22:00 дети и взрослые почувствовали себя нехорошо. Их доставили в больницу с признаками отравления. На данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь. К счастью, угрозы их жизням нет.

Позже выяснилось, что вода, в которой плавали дети и взрослые была обработана некими препаратами, содержащими хлор.

По данным СУ СК по Удмуртии в бассейне находилось десять детей, восемь из которых пришлось госпитализировать. А пресс-служба прокуратуры сообщает о девяти несовершеннолетних, которые находились в воде со взрослыми. По версии ведомства медицинская помощь понадобилась лишь семерым детям. Данные по количеству пострадавших уточняются.

Следственным отделом по Октябрьскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртии проводится доследственная проверка. Кроме того, в ситуацию вмешалась и прокуратура. Сотрудники начали проверку и привлекли к ней специалистов Роспотребнадзора Удмуртии и контролирующих органов.

Собственника данного бассейна проверят на законность ведения его деятельности.

Пресс-служба минздрава Удмуртии прокомментировала состояние детей.

«Состояние детей на данный момент удовлетворительное, никакой угрозы жизни нет, врачи «Скорой помощи» сработали оперативно. Двое детей сегодня уже будут выписаны», - прокомментировала ситуацию заместитель главного врача ГКБ № 4 Татьяна Ипатова.

На месте, по сообщению минздрава, находилось 16 человек, из них 9 детей. Однако, после купания в бассейне, медицинская помощь потребовалась 11 присутствующим.

В итоге, врачи решили госпитализировать семерых несовершеннолетних. Позже еще одного ребенка привезли родственники. Еще четверо человек, в числе которых были двое детей, отказались ложиться в больницу.

Предварительный диагноз - отравление парами хлорсодержащего препарата.

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