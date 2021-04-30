Подарки за рисунки: дети Удмуртии могут принять участие в конкурсе «Экомен за чистый город!»

Одна из прошлогодних конкурсных работ. Фото: архив «КП»–Ижевск»

«Комсомолка» вновь запускает конкурс «Экомен за чистый город» совместно с УК «Ижкомцентр»! Юные ижевчане могут нарисовать супергероя, который борется за чистоту в городе, и выиграть призы!

Этот проект смело можно назвать традиционным – мы проводим его уже в четвертый раз. Неизменным партнером остается ООО «УК-Ижкомцентр».

«Ситуация в городе, связанная с экологией, оставляет желать лучшего. Это особенно видно весной, когда из-под снега выходят совсем не подснежники, а различный мусор. Каждый из нас в ответе за это, и каждый может изменить отношение к чистоте в городе. Принимая участие в этом конкурсе, наша управляющая компания надеется повлиять на будущее республики. Сделаем наш город чище и уютнее!», — приветствует участников конкурса Андрей Зиновьев, директор ООО «УК-Ижкомцентр».

Андрей Зиновьев. Фото: УК «Ижкомцентр»

Кстати, сама компания не первый год принимает участие в проекте. И это не случайно – ежедневно «Ижкомцентр» помогает 245 домам Ижевска поддерживать чистоту как внутри зданий, так и в их дворах. А это, на минуточку, более 35 тысяч квартир!

Чтобы быть в курсе самых актуальных тенденций благоустройства, дома под управлением компании участвуют во всех муниципальных, региональных, федеральных программах и конкурсах.

Ижевчане довольны не только отлаженной работой всех систем, но и эстетическим подходом «Ижкомцентра»: компания разработала собственные дизайн-проекты ремонта подъездов и входных групп.

Отдельно стоит отметить связь с жильцами. В своих социальных сетях сотрудники холдинга заранее предупреждают о планируемых работах и понятным языком рассказывают об изменениях в законах.

КАК ПРОХОДИТ КОНКУРС?

Участником может стать ребенок от 5 до 12 лет, проживающий в одном из городов Удмуртии. Участник должен придумать супергероя, который борется за чистоту в городе, нарисовать его и прислать в редакцию при помощи взрослых.

Шаг 1. Сбор рисунков

С 30 апреля по 19 мая мы предлагает детям придумать героя, который какими-либо полезными действиями помогает природе: убирает мусор, сортирует бытовые отходы и так далее. Что именно он будет делать – решит фантазия детей!

Задание можно выполнить дома с родителями или на уроках ИЗО, под руководством учителя.

Рисунки в редакцию «КП»–Ижевск» можно присылать следующими способами:

На почту kp@mgcentr.ru с пометкой «Экомен за чистый город!»;

Отправить фото рисунка в личные сообщения группы «Комсомольская Правда»–Ижевск» https://vk.com/izhkp с пометкой «Экомен за чистый город!»;

Принести работу в наш офис по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00.

Внимание! Обязательно укажите имя, фамилию, возраст ребенка, а также имя, фамилию и контактный телефон одного из родителей. Без этих данных рисунок не принимается.

Шаг 2. Голосование

С 21 по 30 мая мы вложим все рисунки на сайт izh.kp.ru (18+), где с помощью голосования с будут определены 3 победителя, набравшие наибольшее количество голосов. Все они получат ценные призы от партнера конкурса – УК «Ижкомцентр».

Шаг 3. Выбираем победителя

1 июня мы объявим победителей конкурса, разместив информацию на сайте izh.kp.ru (18+) и в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/izhkp. Вам остается только приехать за подарком!

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Сроки проведения конкурса: с 30 апреля по 1 июня 2021 года.

2. Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20.

Партнер конкурса – ООО «УК – Ижкомцентр»

Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов и оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

3. Принять участие в конкурсе могут жители Удмуртии 5-12 лет включительно. Заявку на участие подает его родитель либо иной законный представитель. От одного ребенка принимается один рисунок. Если в семье двое и больше детей, один рисунок принимается от каждого ребенка.

4. Для участия в конкурсе ребенок должен нарисовать рисунок с супергероем, который совершает какие-либо действия, помогающие экологии. Фото рисунка должно быть в формате png или jpeg. Фото рисунка нужно отправить по электронной почте на адрес kp@mgcentr.ru, в личные сообщения группы «ВКонтакте» https://vk.com/izhkp или придя лично в офис по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 местного времени.

Отправляя рисунок, участник дает согласие на публикацию и дальнейшее использование предоставленных материалов. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Редакция «Комсомольской правды»-Ижевск» принимает работы на конкурс до 19 мая 2021 года 23:59 местного времени.

Старт голосования 21 мая 2021 года, конец голосования за рисунки 30 мая в 23:59 местного времени.

5. В письме, личном сообщении и при обращении в офис необходимо указать ФИО ребенка и ФИО его законного представителя, а также телефон представителя.

Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что вы ознакомлены с правилами конкурса, даете свое согласие на обработку персональных данных, соглашаетесь с публикацией фото, а также подтверждаете свое совершеннолетие.

Вы берете на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото на сайте www.izh.kp.ru (18+) и за участие в розыгрыше призов. Отправляя фотоматериалы, вы даете согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который рисовал рисунок. Ответственность за содержание рисунка несет участник, отправивший его.

Приз выдается победителю конкурса при предъявлении документов, удостоверяющих личность, в случае достижения 18 лет.

6. Видео несовершеннолетних, отправленные без разрешения на публикацию и заполненной формы, не публикуются.

7. Присылая рисунок в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда»-Ижевск», портала IZHLIFE (18+), а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск» и партнерами конкурса.

Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

8. Рисунок, участвующий в настоящем конкурсе, не должен содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Рисунок, не соответствующий данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

9. Участники конкурса (их законные представители) гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на видео, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на рисунок.

10. В срок до 1 июня 2021 года редакция определяет трех победителей в зависимости от набранных участниками голосов. Партнер проекта дарит победителям призы.

Накрутка голосов запрещена! В случае ее определения участник, чья работа была уличена в накрутке, будет дисквалифицирован.

В случае, если победитель не из Ижевска, пересылка подарка будет организована за счет получателя.

11. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (3412) 90-20-20.

При получении приза участнику (его законному представителю) обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент призов не выплачивается.

Узнать еще больше об УК «Ижкомцентр» можно:

- В статье «Комсомолки»

- На сайте УК http://izhcomcenter.ru/

- «ВКонтакте» УК https://vk.com/izhcomcenter

- В «Инстаграм» УК https://www.instagram.com/izhcomcenter/

- На «Фейсбук» УК https://www.facebook.com/izhcomcenter/

Фото: УК «Ижкомцентр»

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