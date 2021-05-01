10 картин художников из Ижевска, которые купили Disney, Marvel и другие известные компании

Рассказываем и показываем известные иллюстрации художников Ижевска

О художниках из Ижевска знают во всем мире. Они работают с Гуччи, Марвел и пишут портреты для Папы Римского. Собрали 10 работ местных художников, которые завоевали сердца кинокомпаний, модных домов, политиков и рэперов.

УПАКОВКИ ДЛЯ «ЛОРЕАЛЬ»

Работы художницы из Ижевска Ирины Николаевой украсили подарочные коробки мирового косметического бренда. Сотрудники бренда «Лореаль» увидели её рисунки на сайте для дизайнеров и иллюстраторов. Красивые подарочные наборы косметики выполнены во французском стиле. Их уже можно найти на полках местных магазинов.

Иллюстрации Ирины Николаевой украсили подарочные коробки мирового косметического бренда

КОРАБЛИКИ ДЛЯ КЛИПА JAY-Z (ДЖЭЙ-ЗИ)

Александра Виноградова родом из Ижевска. Сейчас она работает в студии в Лос-Анджелесе. Вместе с коллегами они делали графику для клипа известного рэйпера Джэй-Зи. Девушка нарисовала кораблики и памятники.

ПОСТЕР К ФИЛЬМУ ПАРАМАУНТА

Уроженец Ижевска Алексей Соловьев сделал постер для их фильма «Соник в кино». Заказ пришел напрямую от кинокомпании Парамаунт. На эскиз ушло 4 дня. На разработку окончательно варианта ушло ещё 3 дня.

Автор: vk.com/alekseyrico

МЕРЧ ДЛЯ МАРВЕЛ

А вот художник Алексей Соловьев смог поработать с Марвел! Талантливого ижевчанина нашли через Инстаграм - его работы очень понравились сотрудникам этой компании. Они предложили выпустить серию футболок с иллюстрациями художника. В результате ижевчанин создал Грута, Ракету, Халка, Черную Пантеру, Венома, Железного человека, Человека-муравья, три варианта Таноса и Человека-паука.

Фото предоставлено героем материала

АРТ ДЛЯ ДИСНЕЯ

Художница из Ижевска Наталья Белослудцева училась на журфаке УдГУ, когда компания Дисней предложила ей сотрудничество. Ее нашли через социальные сети = девушка выкладывала в инстаграме свои фанарты фильмов. Ижевчанке написали в личные сообщения с предложением подписать контракт. Теперь компания использует её рисунки для постеров, в своих соцсетях и рекламах.

Фото: личный архив

ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЛЯ ДОМОВ МОДЫ

Ижевчанка Ефросинья Анисенкова плотно сотрудничает с многими мировыми модными домами. Среди клиентов, для которых она готовила иллюстрации — Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, украшения от Gucci. Девушка даже изображала целые образы для модных домов Chanel и Moschino. Ефросинья пишет тушью и акварелью. На её работах девушки-тростинки на высоких каблуках, идущие по подиуму.

Иллюстрация для модного дома Balenciaga Фото: Ефросинья Анисенкова

МУЛЬТ-СЕРИАЛ ДЛЯ 2x2

Над мультипликационным сериалом «Нигдегород» для популярного канала работали сразу два жителя Ижевска. Евгений Огнев готовил сценарий, а вот отрисовывал его Максим Конышев. Первую серию они «залили» на видеохостинг. Её увидел директор телеканала 2х2 и написал молодым людям. Мультфильм показывали на ТВ с понедельника по среду.

Фото: 2x2tv.ru

ТАЛИСМАН ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Ученица 11 класса Полина Дресвянникова узнала о конкурсе на символ чемпионата случайно в социальных сетях. Нужно было создать талисман для Чемпионата по дзюдо. Почитав историю, она решила, что больше всего подойдет изображение бобра. Рисунок Полины выиграл в конкурсе. В подарок она получили пневматическую винтовку.

Бобр Дан Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

СТИКЕРЫ ДЛЯ «ВКОНТАКТЕ»

Одни из самых популярных стикеров в социальных сетях придумал ижевчанин Алексей Шурмин. Он нарисовал пак с дерзким пингвином Изи. Персонаж изображает известных героев мемов. От замысла до отправки стикеров администрации ушло около 2 недель.

Фото: скриншот ВКонтакте

ПОРТРЕТЫ ДЛЯ ПУТИНА И ПАПЫ РИМСКОГО

Художник из Удмуртии, проживающий теперь в США, писал портреты для многих лидеров: Владимир Путин, Папа Римский, Патриарх Кирилл. Игорь Бабайлов за свои труды награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Портрет художника показывали на билборде на Таймс Сквер.

Фото: скриншот ВКонтакте

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