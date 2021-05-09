Погода в Ижевске: солнечно и по-летнему тепло

Долгие майские праздники остаются позади, но зато к лету мы становимся все ближе Фото: pixabay.com

Долгие майские праздники остаются позади, но зато к лету мы становимся все ближе. И это будет чувствоваться: всю неделю будет светить солнце, а столбик термометра не опустится ниже +26°C днем. Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает прогноз на будущую неделю в Ижевске.

10 мая, в понедельник, температура воздуха будет держаться в пределах +26..+27°C. Весь день будет солнечно, а ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 2,7 м/с.

11 мая, во вторник, снова +25...+26°C и солнечно. К вечеру похолодает, так как подует северный ветер.

12 мая, в среду, малооблачно, вновь столбик термометра опустится +26°C, ветер северо-восточный 1,2 м/с.

13 мая, в четверг, погода будет располагать для долгих прогулок: +26...+27°C и совсем безветренно.

14 мая, в пятницу, солнце ненадолго спрячется за облаками, но температура воздуха уже прогреется до +29°C.

15 мая, в субботу, +29°C на термометре. Облачно с прояснениями.

Хотя к вечеру заметно похолодает до +7°C. Поднимется юго-западные ветер с порывами до 3,4 м/с.

16 мая, в воскресенье, также будет дуть юго-западные ветер. Он нагонит облака, за которыми спрячется солнце. Столбик термометра поднимется до +26°C.

«Комсомолка» рассказывает прогноз погоды на май 2021 года в Ижевске