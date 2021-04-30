Погода на май 2021 в Ижевске

О том, какую погоду обещают синоптики в мае 2021 в Ижевске, расскажем прямо сейчас Фото: pixabay.com

О том, какую погоду обещают синоптики в мае 2021 в Ижевске, расскажем прямо сейчас.

Сайт Яндекс.Погода на основе усредненных данных за последние 10 лет составил прогноз погоды на последний месяц весны. В целом, май 2021 будет теплее, чем в 2020, но при этом значительно дождливее. 1 мая, в субботу, весь день будет идти дождь. капать с неба. Температура воздуха составит +10°C. Кстати, в этом году в Ижевске было решено отменить традиционную демонстрацию, которая проходит в первый день мая. Вместо нее будет концерт.

2 мая, в воскресенье, немного потеплеет до +12°C, осадков не будет. Ожидается облачная погода с прояснениями. Если будет сохраняться такая погода, то в Ижевске начнут обработку от клещей.

3 мая, в понедельник, в среднем температура воздуха будет держаться в пределах +14°C. Весь день будет пасмурно. Также в зависимости от погоды будет решено, в какой день начнут ходить первые рейсы теплоходов на набережной Ижевска.

4 мая, во вторник, резко потеплеет до +23°C, но также будет пасмурно, а к вечеру возможен дождь.

А 5 мая, в среду, вновь столбик термометра опустится +13°C. Зато тучи рассеются и выйдет солнце.

6 мая, в четверг, планируют запустить новое 27-метровое колесо обозрения в парке Кирова. Тем более, что погода будет подходящей: +18°C, без осадков.

7 мая, в пятницу, ожидаются тучи, а столбик термометра поднимется до +16°C.

При этом уже 8 мая, в субботу, ижевчан будет радовать солнце и +21°C на термометре. Хотя к вечеру заметно похолодает.

9 мая, в День Победы, из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется до +21°C, однако будет дуть сильный ветер - до 6,6 м/с. С программой праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске можно ознакомится здесь.

А в последний выходной день, 10 мая, столбик термометра опустится до +17°C и пойдут дожди.

11 мая, во вторник, все люди отправятся на работу. На улице их будет ждать солнце и до +16°C.

12 мая, в среду, стоит взять с собой зонт, так как весь день будут дожди. При этом температура воздуха прогреется до +18°C.

13 и 14 мая, выглянет солнце а столбик термометра будет держаться на отметке в +16...+19°C. В выходные, 15 и 16 мая, облачно с прояснениям и тепло: до+17°C. И такая погода продержится до 18 мая. В среду же в Ижевск вновь придут дожди , которые не прекратятся до 20 мая. В эти дни столбик термометра будет держаться в пределах +20°C.

21 и 22 мая, +18...+20°C, солнечно. При этом ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В воскресенье, 23 мая, вновь закапает с неба, а ветер усилиться еще больше.

В понедельник, 24 мая, напротив ижевчан будет радовать солнечный, теплый, безветренный день.

Оставшуюся неделю месяца перед летом, с 25 по 31 мая, дождей уже не будет. Температура воздуха стабильно зафиксируется в пределах +18...+20°C. И каждый день из-за облаков будет светить солнце.

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