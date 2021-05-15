5 милых семей в зоопарке Удмуртии

5 фотографий семей из зоопарка Фото: Архив «КП» в Ижевске

15 мая отмечается международный день семьи. К этой дате «Комсомолка» собрала подборку семейных фотографий из зоопарка.

Эти малыши козлята появились в зоопарке в начале апреля и уже гуляют и наслаждаются солнышком вместе со своими родителями и радуют гостей.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Также в марте пополнение ждало и семейство лемуров. Вы только посмотрите на них

Фото: vk.com/club_udm_zoo

В феврале появился жеребенок, а в марте он со своей мамой уже гулял в загоне. Вот такая семья с копытами.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

А вот еще одна счастливая семья. У игрунок в феврале родилась сразу тройня.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

В апреле прошлого года на первую прогулку в вольере вывели малышей гималайского медведя, какая красивая семья.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

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