Более 22 тысяч жителей Удмуртии отдали свой голос за объекты благоустройства

С начала голосования, 26 апреля, за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии по 14 мая свои голоса уже отдали более 22 тысяч жителей региона. 150 волонтеров помогают проголосовать тем, кто не может сделать этого самостоятельно.

Кроме того добровольцы Ресурсного центра поддержки добровольчества Удмуртии ежедневно рассказывают жителям о объектах, за которые можно проголосовать. Также они отвечают на вопросы о работе платформы и о том, как голосование влияет на развитие региона.

«С начала голосования было недоверие населения. Сейчас уже намного легче, многие уже знают про голосование и сами хотят проголосовать. Говорят, что с помощью волонтеров намного легче!», - отметила Ольга Широбокова, координатор местного волонтерского штаба.

В конкурсе участвуют проекты формирования городской среды 7 муниципальных образований республики. Отдать свой голос может любой гражданин старше 14 лет до 30 мая.

Напомним, проголосовать можно прямо сейчас на сайте https://18.gorodsreda.ru/. Там вы можете выбрать объекты благоустройства, которые попадут в перечень на 2022 год. В 2021 году планируется обновить 100 общественных пространств и 84 двора. Все работы проводятся в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

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