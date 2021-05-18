Последствия жары в Удмуртии: от купания в фонтане до пожаров

Ижевчане спасаются от жары в фонтане на Центральной площади Фото: Амир Закиров

Вот уже почти две недели в Удмуртии стоит по-летнему жаркая погода - с 10 по 16 мая столбик термометра держится на отметке 27°C–30°C. Ижевчане спасаются от зноя в фонтане на Центральной площади, а в 20 районах Удмуртии с 13 мая по 1 июня ввели запрет на прогулки, мероприятия в лесах. На что еще повлияла жара, расскажет «Комсомолка».

ПОЖАР В НАЦПАРКЕ

Общее количество лесных пожаров - 44 с площадью возгорания более 42 га — сообщает МЧС Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Риск возникновения пожаров при 30-градусной жаре сильно возрастает. Так, по данным МЧС на 14 мая России по Удмуртии, с начала сезона в республике ликвидировали 40 лесных пожаров.

Например, 14 мая пожар произошел в селе Завьялово, а 17 мая - у деревень Поваренки и Сидоровы Горы. Его площадь составила 100 гектаров. Огонь перекинулся на национальный парк “Нечкинский”.

Отметим, что в 20 районах Удмуртии с 13 мая по 1 июня ввели запрет на прогулки, мероприятия в лесах. Также запрещается сжигать траву и мусор, но население нарушает правило. «Огнеборцы республики выезжали на 15 случаев горения травы,мусора, разведение костров», — отметили в официальной группе МЧС России по УР.

Основная причина пожаров сухая травянистая растительности. Рост на первую. декаду мая составил 43% — сообщает заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального Главного управления МЧС России Валентин Титов. Другими причинами назвал неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводов на ЛЭП.

ОБМОРОКИ ИЗ-ЗА ЖАРЫ

Сказалась погода и на здоровье ижевчан.

«В первые две недели мая на 5% увеличились запросы в скорую помощь, по сравнению с апрелем», — поделился Минздрав Удмуртии.

Так, чаще всего жители обращались с головокружением, повышенным давлением, а также из-за обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабетом, гипертонией.

ОХЛАЖДАЮТСЯ У ВОДОЕМОВ

Сезон купания еще не открыт, а погибшие уже есть. Так, на водных объектах, по данным МЧС Удмуртии на 17 мая, погибли 2 человека: один случай произошел в феврале, второй в начале мая. Статистика МЧС Удмуртии показывает, что уровень погибших может увеличиться в сёлах и необорудованных местах для купания.

ЖАРА НЕ ОТПУСКАЕТ

Продолжение жары Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным Гидрометцентра России жара продолжится - в следующую неделю с 17 по 23 мая температура будет варьироваться от 28°C–30°C. Более подробно ознакомиться с температурой на неделю можно здесь.

Врачи советуют не быть долго на солнце, и не выходить в жаркие часы. А если необходимо то быть в дышащей одежде и с головным убором.