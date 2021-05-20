Топ-3 трендовых идей для отделки стен от ижевского дизайнера

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

На «Комсомолке» стартует максимально летний проект-вдохновение для тех, кто мечтает преобразить свою квартиру, – «50 оттенков ремонта». Сегодня покажем несколько интересных дизайн-идей для отделки стен на примере спальни. А главное – расскажем, как их реализовать и сколько это будет стоить.

Не бойтесь ярких акцентов

Конечно, алые стены или темные обои для спальни – это перебор: дизайн комнаты, в которой мы расслабляемся после насыщенного дня, должен быть более спокойным. Но спокойный – не означает скучный. Марина Емельянова, дизайнер интерьеров и руководитель студии дизайна и ремонта MARINA (Марина), подсказывает, как сочетать несколько видов обоев в отделке стен и не бояться ярких акцентов.

Стена за изголовьем кровати в этом проекте оформляется МДФ-панелями с рисунком под дерево, оттенок которых повторяет цвет мебели. Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

– В этом проекте спальни мы использовали в качестве базовых светло-серые обои, – говорит Марина Емельянова. – К ним в качестве компаньона идут обои приглушенного зеленого оттенка, а вот стену за косметическим столиком мы оформляем яркими, заметными обоями с растительным принтом, которые буквально притягивают взгляд.

Стык между двумя видами обоев можно закрыть молдингами нежного зеленого цвета, который отлично вписывается в общую гамму. Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Сколько будет стоить подобная отделка стен? Берем за основу спальню в новостройке площадью 18,5 кв. метров и считаем:

Обои однотонные – 17 кв.м.*470 р/кв.м. = 7 990 руб.

Обои с рисунком – 3,54 кв.м.*485 р/кв.м. = 1 720 руб.

Панели декоративные из МДФ (Чебоксары) 6,625 кв.м.*2 530 р/кв.м. = 16 760 руб.

Молдинг декоративный: 2835 руб.

Итого: 29 305 руб.

Используйте нестандартные материалы

Когда речь заходит о ремонте, многие мыслят шаблонами буквально из прошлого века: стены обклеиваем обоями, на пол кладем ламинат, а сверху натягиваем потолок. Однако сегодня в строительных магазинах легко найти разные виды отделочных материалов, а опытный дизайнер подскажет, как их сочетать между собой, чтобы комната получилась интересной и выглядела гармонично. Пример – ниже.

Стена за изголовьем кровати в данном случае покрывается штукатуркой с принтом в виде волнистых линий, а слева и справа от нее крепятся 3D-панели Orac (Орак). Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

– В данном проекте используются очень интересные по форме 3D-панели Orac бельгийского производства из пенополиуретана. Монтировать их можно куда угодно, горизонтально или вертикально. На них мы наносим краску двух цветов: внешний ребристый слой окрашен в насыщенный синий оттенок, а внутренняя насечка покрыта черным цветом, что создает дополнительную глубину, – объясняет наш эксперт Евгений Яковлев, директор магазина отделочных материалов Light Step (Лайт Степ).

На противоположной стене также используем 3D-панели Orac и МДФ-панели. Стены в целом покрываем штукатуркой светло-серого оттенка. Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Стоимость отделки стен в данном случае:

Декоративная штукатурка 17 кв.м*450 руб/кв.м. = 7 650 руб.

Панели Orac 4,6 кв.м.*8 132 руб/кв.м. = 37 407 руб.

Краска 8 кв.м.*220 руб/кв.м. = 1 760 руб.

Итого: 46 817 руб.

Украсьте стену обоями с фотопечатью

Это вариант для тех, кто выбирает эксклюзивный интерьер, ведь обои с фотопечатью дают уникальную возможность изобразить на стенах то, что вы хотите. Выбирать можно буквально из миллионов различных фотографий или рисунков, а перед заказом вам предложат оценить качество печати и оттенок с помощью фотопробы.

В данном случае дизайнер выбрала принт в виде силуэтов летящих птиц. Получилось нежно и очень красиво. Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Преимущество таких обоев в том, что они бесшовные, то есть они изготавливаются в виде единого полотна. Обрамляет панно с птицами широкий светлый молдинг. Такой же молдинг используется в качестве декора на противоположной стене, в сочетании с уже знакомыми нам 3D-панелями Orac.

Фото: дизайн-проект Марины Емельяновой

Для этого проекта в стиле арт-деко Марина Емельянова использовала для стен декоративную штукатурку, панели Orac, обои с фотопечатью и краску. Сколько будет стоить такая отделка в комнате площадью 18,5 квадратов?

Декоративная штукатурка 20 кв.м.*650 руб/кв.м. = 13 000 руб.

Лепной декор Orac 5 кв.м.*8132 руб/кв.м. = 40 660 руб.

Обои флизелиновые 7,54 кв.м.*3500 руб/кв.м. = 26 390 руб.

Краска глубокоматовая 7 кв.м.*240 руб/кв.м. = 1 680 руб.

Итого: 81 730 руб.

Мы благодарим за помощь в подготовке этой публикации руководителя студии дизайна интерьеров MARINA Марину Емельянову, а также магазин отделочных материалов Light Step в Ижевске. В интернет-магазине Light Step представлен большой выбор напольных и настенных покрытий, обоев, лепного декора, межкомнатных дверей и других материалов и товаров для качественного ремонта.

Магазин отделочных материалов LightStep

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