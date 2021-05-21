На крыше, балкончике и с видом на пруд: ТОП кафе и ресторанов с летними террасами в Ижевске

«Комсомолка» собрала лучшие места, в которых можно поесть на улице, Фото: freepik.com

Лето в самом разгаре. Для тех, кто хочет с комфортом провести время в необычном красивом месте, «Комсомолка» собрала 13 мест, в которых можно перекусить на свежем воздухе.

РЕСТОРАН «ВОСТОЧНАЯ ОКОЛИЦА»

Владельцы заведения обещают обновить меню на летнее, Фото: 2gis

Уютное заведение на окраине Ижевска. Для желающих пообедать на свежем воздухе есть летняя терраса с большими креслами из ротанга. А еще скоро здесь появится летнее меню.

Средний чек: 1200 руб.

Адрес: ул. Ленина, 180

КАФЕ «ЯЛТА»

Посидеть на веранде можно и в дождливую погоду, Фото: vk.com/yalta_izh

Здесь можно с комфортом расположиться на летней веранде, надежно укрытой от дождя. В меню множество вариантов яичницы: по-грузински, скрамбл, с бужениной. Также тыквенная панна котта с вареньем из тыквы и апельсина, сырный торт из черники и белого шоколада.

Средний чек: 600 руб.

Адрес: ул. Карла Маркса, 438

РЕСТОРАН PANORAMA (ПАНОРАМА)

Вид открывается на набережную пруда, Фото: vk.com/panorama_rest18

Ресторан находится прямо на набережной. Вид здесь открывается просто чудесный. В меню – огуречный гаспачо, окрошка, ананасовый пай, бифштекс с сыром и томатами и еще несколько десятков позиций для любителей европейской кухни.

Средний чек: 800 руб.

Адрес: ул. Милиционная улица, 5

РЕСТОРАН «КИПАРИС»

Блюда в ресторане для тех, кто ищет новых вкусов и впечатлений, Фото: 2gis

Еще одно заведение, которое предлагает летний вариант размещения – уютную веранду с большими и мягкими креслами.

Средний чек: 1500 руб.

Адрес: ул. Владимира Краева, 45

РЕСТОРАН «ЯХТА»

В меню много вегетарианских позиций, Фото: 2gis

Приятное заведение недалеко от пирса. Желающие поужинать на свежем воздухе могут расположиться в уютных креслах с видом на пруд. Блюда в меню – преимущественно европейские. Большой выбор вегетарианских позиций.

Средний чек: 1000-2000 руб.

Адрес: ул. Береговая, 1

БАР «ДЕЛО НЕ В ВИНЕ»

На Горького представлены сразу несколько заведений, Фото: 2gis

Небольшой винный бар, который находится в переулке на Максима Горького. Небольшие столики, кресла и стулья, музыка и приятная компания – очень атмосферное место. В меню – различные закуски, например – мидии под различными соусами, татаки из тунца, тальятта из телятины с картофелем и конечно же напитки.

Средний чек: от 450 руб.

Адрес: ул. Максима Горького, 72

РЕСТОРАН PASTA (ПАСТА)

Итальянский ресторанчик в самом центре Ижевска. Здесь можно попробовать классическую пиццу и пасту, салаты, роллы и многое другое – и прямо в летнике рядом с рестораном.

Средний чек: 520 - 780 руб.

Адрес: ул. Советская, 15

КАФЕ «НИНО ИГРАЕТ В ДОМИНО»

Помимо привычных блюд, в меню есть и более интересные варианты, Фото: Яндекс Карты

Заведение понравится любителям грузинской кухни - здесь можно попробовать хинкали, хачапури, харчо по-мергельски с орехами или чизкейк из адыгейского сыра с карамелью. Летом расположиться можно не только в зале, но и на крытой веранде.

Средний чек: 600-650 руб.

Адрес: ул. Карла Маркса, 438

КОФЕЙНЯ «КОФЕ СЕМЬ»

Еще одно заведение в центре города. По традиции, рядом с кофейней появляются столики и стулья, на которых могут расположиться посетители.

Средний чек: 360-540 руб.

Адрес: ул. Красная, 133

БАР «РОННИ БУРГЕР КЛАБ»

Крыша бара на Центральной площади Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Продолжаем рассказывать про заведения в центре и на очереди – бар «Ронни». Здесь летняя веранда представлена сразу в двух вариантах: открытая терраса на Свободы и живописная площадка с видом на Центральную площадь на Карла Маркса. На последней открывается роскошный вид на пруд и новостройки. А еще есть качели - можно сделать фото и отдохнуть.

Средний чек: от 350 руб.

Адрес: ул. Карла Маркса, 246, ул. Свободы, 173

РЕСТОРАН BOTANIK СФЕРА (БОТАНИК СФЕРА)

Летом открывается для посетителей площадка на территории ресторана, Фото: Яндекс Карты

Ресторанчик в форме стеклянного купола в центре Ижевска пользуется популярностью и зимой, и летом. В теплый сезон здесь работает открытая площадка.

Средний чек: от 1000 руб.

Адрес: ул. Карла Маркса, 242А

КАФЕ «ЛУНА И ЧЕРЕПАХА»

В теплое время года для посетителей открыт балкон на втором этаже, Фото: Яндекс Карты

Кафе паназиатской кухни работает в комплексе на Свободы. Летом здесь можно расположиться на балкончике, который находится на втором этаже. Кстати, в мае здесь появилось новое специальное коктейльное меню - специально для тех, кто любит провожать закаты и встречать рассветы.

Средний чек: 1000 руб.

Адрес: ул. Свободы, 173

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