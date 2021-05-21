На крыше, балкончике и с видом на пруд: ТОП кафе и ресторанов с летними террасами в Ижевске

«Комсомолка» собрала лучшие места, в которых можно поесть на улице, Фото: freepik.com
Лето в самом разгаре. Для тех, кто хочет с комфортом провести время в необычном красивом месте, «Комсомолка» собрала 13 мест, в которых можно перекусить на свежем воздухе.
РЕСТОРАН «ВОСТОЧНАЯ ОКОЛИЦА»
Владельцы заведения обещают обновить меню на летнее, Фото: 2gis
Уютное заведение на окраине Ижевска. Для желающих пообедать на свежем воздухе есть летняя терраса с большими креслами из ротанга. А еще скоро здесь появится летнее меню.
Средний чек: 1200 руб.
Адрес: ул. Ленина, 180
КАФЕ «ЯЛТА»
Посидеть на веранде можно и в дождливую погоду, Фото: vk.com/yalta_izh
Здесь можно с комфортом расположиться на летней веранде, надежно укрытой от дождя. В меню множество вариантов яичницы: по-грузински, скрамбл, с бужениной. Также тыквенная панна котта с вареньем из тыквы и апельсина, сырный торт из черники и белого шоколада.
Средний чек: 600 руб.
Адрес: ул. Карла Маркса, 438
РЕСТОРАН PANORAMA (ПАНОРАМА)
Вид открывается на набережную пруда, Фото: vk.com/panorama_rest18
Ресторан находится прямо на набережной. Вид здесь открывается просто чудесный. В меню – огуречный гаспачо, окрошка, ананасовый пай, бифштекс с сыром и томатами и еще несколько десятков позиций для любителей европейской кухни.
Средний чек: 800 руб.
Адрес: ул. Милиционная улица, 5
РЕСТОРАН «КИПАРИС»
Блюда в ресторане для тех, кто ищет новых вкусов и впечатлений, Фото: 2gis
Еще одно заведение, которое предлагает летний вариант размещения – уютную веранду с большими и мягкими креслами.
Средний чек: 1500 руб.
Адрес: ул. Владимира Краева, 45
РЕСТОРАН «ЯХТА»
В меню много вегетарианских позиций, Фото: 2gis
Приятное заведение недалеко от пирса. Желающие поужинать на свежем воздухе могут расположиться в уютных креслах с видом на пруд. Блюда в меню – преимущественно европейские. Большой выбор вегетарианских позиций.
Средний чек: 1000-2000 руб.
Адрес: ул. Береговая, 1
БАР «ДЕЛО НЕ В ВИНЕ»
На Горького представлены сразу несколько заведений, Фото: 2gis
Небольшой винный бар, который находится в переулке на Максима Горького. Небольшие столики, кресла и стулья, музыка и приятная компания – очень атмосферное место. В меню – различные закуски, например – мидии под различными соусами, татаки из тунца, тальятта из телятины с картофелем и конечно же напитки.
Средний чек: от 450 руб.
Адрес: ул. Максима Горького, 72
РЕСТОРАН PASTA (ПАСТА)
Итальянский ресторанчик в самом центре Ижевска. Здесь можно попробовать классическую пиццу и пасту, салаты, роллы и многое другое – и прямо в летнике рядом с рестораном.
Средний чек: 520 - 780 руб.
Адрес: ул. Советская, 15
КАФЕ «НИНО ИГРАЕТ В ДОМИНО»
Помимо привычных блюд, в меню есть и более интересные варианты, Фото: Яндекс Карты
Заведение понравится любителям грузинской кухни - здесь можно попробовать хинкали, хачапури, харчо по-мергельски с орехами или чизкейк из адыгейского сыра с карамелью. Летом расположиться можно не только в зале, но и на крытой веранде.
Средний чек: 600-650 руб.
Адрес: ул. Карла Маркса, 438
КОФЕЙНЯ «КОФЕ СЕМЬ»
Еще одно заведение в центре города. По традиции, рядом с кофейней появляются столики и стулья, на которых могут расположиться посетители.
Средний чек: 360-540 руб.
Адрес: ул. Красная, 133
БАР «РОННИ БУРГЕР КЛАБ»
Крыша бара на Центральной площади
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
Продолжаем рассказывать про заведения в центре и на очереди – бар «Ронни». Здесь летняя веранда представлена сразу в двух вариантах: открытая терраса на Свободы и живописная площадка с видом на Центральную площадь на Карла Маркса. На последней открывается роскошный вид на пруд и новостройки. А еще есть качели - можно сделать фото и отдохнуть.
Средний чек: от 350 руб.
Адрес: ул. Карла Маркса, 246, ул. Свободы, 173
РЕСТОРАН BOTANIK СФЕРА (БОТАНИК СФЕРА)
Летом открывается для посетителей площадка на территории ресторана, Фото: Яндекс Карты
Ресторанчик в форме стеклянного купола в центре Ижевска пользуется популярностью и зимой, и летом. В теплый сезон здесь работает открытая площадка.
Средний чек: от 1000 руб.
Адрес: ул. Карла Маркса, 242А
КАФЕ «ЛУНА И ЧЕРЕПАХА»
В теплое время года для посетителей открыт балкон на втором этаже, Фото: Яндекс Карты
Кафе паназиатской кухни работает в комплексе на Свободы. Летом здесь можно расположиться на балкончике, который находится на втором этаже. Кстати, в мае здесь появилось новое специальное коктейльное меню - специально для тех, кто любит провожать закаты и встречать рассветы.
Средний чек: 1000 руб.
Адрес: ул. Свободы, 173
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