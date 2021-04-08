5 новых кафе Ижевска, в которых можно попробовать гавайскую, китайскую и итальянскую кухню

5 новых заведений Ижевска, открывшихся за пол года, Фото: instagram.com/4pizza.rest/

В Ижевске постоянно открываются новые заведения, в том числе и с национальной кухней. На этот раз «Комсомолка» расскажет про 5 баров и кафе, которые открылись в последние полгода.

MorePoke (Мо Поке)

Dog-friendly (Дог-фрэндли) заведение гавайской кухни

В меню есть как завтраки, так и боулы для полноценного обеда Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Теперь в Ижевске можно попробовать и гавайскую кухню – на Максима Горького открылась новая гастрономическая точка. Минималистичный интерьер, спокойные цвета и приятные принты–новое заведение оставляет самое приятное впечатление.

Для гостей предлагают различные боулы – тарелки с основой (рисом, лапшой, овощами, морепродуктами, орехами, семенами, зеленью и др., на выбор) Порции бывают двух видов: маленькие (250-270 грамм) и большие (420-510 грамм). Стоимость от 290 до 440 рублей, в зависимости от объема и наполнения. Можно выбрать стандартный, а можно – собрать свой боул как конструктор.

На десерт можно заказать чиа-пуддинг, кубничныйчизкейк, смузи. А утром здесь подают завтраки.

Кстати! В кафе разрешено приводить собак, и если ваш питомец не больше скотч-терьера, то его разрешат снять с поводка.

«Wo noodles» (Во Нудлс)

Лапшичная в центре города

Комбо-наборы позволят сэкономить Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Находится лапшичная через дорогу от собора Александра Невского, в одном здании с KFC (КиЭфСи), если точнее – на месте бывшей пиццерии. В дизайне, несмотря на строгую плитку, преобладают сочные и приятные фиолетовые, розовые и горчичные оттенки. Устроиться можно в зале, а можно – занять уютное место на подоконнике, рядом с панорамным окном.

Вам предложат 7 видов лапши, стоимостью от 149 до 249 рублей.Кроме распространенных повсеместнофреш-роллов с курицей или свининой, есть и новые, интересные блюда. Например, салат с бобами Эдаме и кальмаром за 199 рублей, битые огурцы и куриный или свиной бао. В меню есть три супа, цены на них повыше —от 279 рублей за рамен до 299 рублей за куриный том ям. Из сладкого можно взять кокосовую панакоту или тарт с кремчизом и матчей.

Сэкономить можно, взяв комбо-набор. Например, лапша, закуска и напиток обойдутся на 100 с лишним рублей дешевле.

«Останемся здесь»

Ресто-бар для вечера с близкими

Вечерний бар открывается в 16:00, Фото: instagram.com/ostanemsya_zdes/

Если ищете приятное место, чтобы провести время с близкими – это ваш вариант. Заведение начинает работать в 16:00. Приглушенный свет, бархатная обивка диванов, спокойный музыкальный фон – все это делает бар идеальным местом для неторопливого отдыха.

Кухня, кстати, тут вполне традиционная: можно заказать салат «Цезарь», пасту «Карбонара», курицу с картофелем, суши и роллы. Есть и более любопытные позиции: креветки в чесночном масле (310 рублей), брускетты с креветками и манго (230 рублей) и соленьями (210 рублей). Том ям обойдется в 450 рублей, а сырные палочки - 260 рублей.В меню есть алкогольная карта и кальянная карты. Действуют акции на напитки и кухню – информацию лучше уточнять на месте.

«Пельбург»

Кафе с открытой раздачей

Для студентов бывают скидки, Фото: instagram.com/pelburg/

Еще одно место, в котором можно побаловать себя бургерами, люля-кебабом, пончиками и пельменями разных видов. Например, купеческие запеченные с сыром обойдутся вам в 180 рублей, жареные во фритюре удмуртские с соусом чили за 120 рублей, а русские с домашней сальсой за 160 рублей. Есть также боул с фунчозой, морковью, огурцами, кукурузой и карбонадом за 195 рублей.

В целом, цены в меню весьма демократичны, а дизайн хоть и напоминает столовую благодаря общим столам и белым стенам, но оставляет очень приятное впечатление.

Кстати, кафе находится недалеко от ИжГТУ и здесь периодически бывают скидки для студентов.

«4Pizza» (ФоПицца)

Миланская очень сырная и очень толстая пицца

Самая большая пицца в городе, Фото: instagram.com/4pizza.rest/

Эту пиццу смело можно назвать «самой большой пиццей Ижевска» - она весит около трех кило и состоит из восьми огромных кусков. Цена соответствующая – «Маргарита» обойдется в 1600 рублей, а пицца с анчоусами или мортаделлой – в 1700 рублей. Впрочем, можно брать и кусками – один будет стоить от 250 рублей. Кроме того, здесь можно будет заказать лазанью, тирамису и др.

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