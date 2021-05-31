«Хотелось бы найти этого человека»: на улице М. Горького в Ижевске украли цветы, которые высаживали дети

Неизвестный украл бархатцы около детского клуба Фото: Анастасия Захарова

Лето — время благоустройства придомовых территорий. Но часто ухоженные дворы и красивые клумбы становятся жертвами вандалов и любителей «халявных» саженцев. Цветы с клумб воруют по всему городу. Своей историей поделились жильцы дома №162 по ул. Максима Горького.

Цветы помогали высаживать дети

Цветы около дома на ул. Горького высаживала лично старшая по дому Наталья Акимова. Помогала и девочка из клуба «Журавейник», который находится в этом же здании: она украсила бархатцами клумбу около кружка. За цветами ездили на базу. Старались выбирать уже подросшие цветочки, чтобы сразу было красиво.

Цветы радовали жителей дома лишь два дня. 21 мая в пять утра их украл неизвестный мужчина 60-70 лет. Утром жильцы отправились на работу - а цветов как ни бывало.Картину событий восстановили по камерам видеонаблюдения. С записями с камер старшая по дому обошла все соседние дома, но там никто не знал вора. Тогда жители дома обратились в полицию и предоставили видео.

«Очень хотелось бы этого человека найти. Но не наказать, а заставить его купить цветы, чтобы он их посадил около того же «Журавейника». Очень неприятно все это видеть», — делится Наталья.

Кстати, в этом году жители дома впервые хотели принять участие в конкурсе «Ижевск — цветущий город». Но теперь клумбы сильно пострадали.

«У нас, наверное, самая красивая контейнерная площадка в городе. За ней разбит цветник, и там очень хорошо», — гордится старшая по дому.

Проводится проверка

К сожалению, такие случаи в городе не единичные.

«В прошлом году на ул. Удмуртской около салона красоты бабушка ночью выкопала цветы», — поделилась Ксения.

«У нас во дворе на улице Ленина наркоманы перевернули колеса с посаженными в них цветами. Конечно, заявление никто не писал», — поделилась Зоя.

В пресс-службе УМВД России по городу Ижевску «Комсомолке» сообщили, что сообщение от жителей дома на М.Горького поступало. По данному факту проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба и лицо, совершившее кражу.

Александр Евсеев, член Общественного совета при управлении МВД России по городу Ижевску отметил, что за подобные преступления нарушителя ждет административная или уголовная ответственность. Если ущерб меньше 2500 рублей, дело будет рассматриваться по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях. Скорее всего, преступника заставят возместить ущерб. Если ущерб больше, дело будет рассматриваться по статье 158 УК РФ. По этой статье может грозить:

— Штраф до 80 тысяч рублей или в размере средней зарплаты за полгода;

— Исправительные работы на срок до одного года;

— Обязательные работы на срок до 360 часов;

— Ограничение свободы на срок до двух лет;

— Принудительные работы на срок до двух лет;

— Лишение свободы на срок до двух лет;

— Арест на срок до 4 месяцев.

Жителям в случаях кражи общедомового имущества стоит обращаться в полицию. В качестве доказательств можно предоставить записи с камер видеонаблюдения.

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