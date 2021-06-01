Супергерои из Удмуртии: вытаскивают людей из огня, спасают от рака, помогают животным

«Комсомолка» собрала пять историй о местных супергероях!

1 июня считается датой рождения Супермена – одного из самых известных супергероев в мире. Но и в Удмуртии есть люди, которые бесстрашно кидаются на помощь нуждающимся. «Комсомолка» собрала пять историй о местных супергероях!

ВЫТАЩИЛ ИЗ ОГНЯ

Осенью прошлого года в селе Первомайское Воткинского района произошел страшный пожар. Горел деревянный дом. Пламя быстро перекинулось на соседнее строение, в котором находились три человека: 59-летний мужчина, его жена и 83-летняя мать. Они спали и не знали, что начался пожар.

На помощь им бросился сосед Владимир Чирков. Он кинулся в огонь и вывел женщин. Хозяина дома, увы, спасти не удалось.

Фото: vk.com/votkinsk_ru

Фото: vk.com/votkinsk_ru

Кстати, сам Владимир работаем в местной школе. У мужчины трое детей.

ПРИЮТИЛ СОБАКУ

На счету Алексея Меркушева – немало спасенных жизней. Вот уже несколько лет он помогает бездомным животным. Например, однажды он спас собаку по кличке Джесси. Ее бывший хозяин умер, а сама собака родила щенков и всему семейству нужно было найти новых хозяев.

Алексей забрал собак себе и выходил Джесси, у которой почти не было шансов выжить после операции. Позже питомцев нашли новые владельцы.

Фото: предоставлено героем публикации

ВЫТАЩИЛ ИЗ ВОДЫ

А вот Александр Козырев в прошлом году вытащил из воды тонущего мальчика. Мужчина увидел, как в воде резвятся дети. Когда они вышли на берег, Александру показалось, что их стало меньше. Тогда он сел в лодку и отплыл от берега, а после-кинулся в воду. Ему удалось найти ребенка, мальчик уже не дышал. На берегу Александр сделал ему искусственное дыхание, и ребенок вернулся к жизни.

Александр Козырев спас утопающего мальчика

ВЫВЕЛ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Еще одного героя зовут Дмитрий Русских. Он спас пожилую женщину из пожара, который случился в селе Подгорное 31 мая. Горел деревянный дом, вот-вот могла обрушиться кровля. Мужчина смело кинулся в пламя, чтобы спасти спящую хозяйку. Он разбудил ее и вывел на улицу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

СТАЛА ДОНОРОМ

Несмотря на то, что жительница Удмуртии Юлия Широбокова не входила в горящие избы, ее тоже можно назвать героем. Девушка стала донором костного мозга и пережила крайне неприятные медицинские процедуры, чтобы помочь незнакомцу. Она попала в реестр доноров еще в 2015 году, а осенью 2020 года оказалось, что ее клетки подходят мужчине с онкологией.

Тогда Юлия отправилась в Питер, чтобы пройти через процедуру и сдать кровь.