«Говорят, что мы герои. А в чем тут геройство?»: молодая ижевская пара усыновила шестерых детей

Егор и Нина - приемные родители шестерых детей. Личный архив героев

Усыновить ребенка – само по себе испытание, с которым справляются далеко не все родители. А если таких детей – шесть? Сегодня автор «Комсомолки» Ксения Аксенова рассказывает вам историю молодой ижевской пары, которая не побоялась взять в свою семью шестерых приемных детей разного возраста. О том, с какими сложностями столкнулись супруги и как преодолевали их, – в откровенном интервью приемного отца, Егора.

Егор и Нина поженились в 2016 году, сейчас ему 29 лет, ей – 33 года. Своих детей у пары быть не может по медицинским показаниям, однако они – самые настоящие родители, внимательные, заботливые и чуткие. С 2018 года они воспитывают приемную дочь Вику, полтора года назад в их семье появилась малышка Лиза, а весной этого года Егор и Нина усыновили еще четверых детей – трех сестер и брата.

Ребята поженились 5 лет назад. Личный архив героев

«Были слезы, истерики, упреки, что мы ей не родные»

Вике, старшей дочери в этой семье, сейчас 18 лет, она живет отдельно от родителей в Можге, где учится на ветеринара. Когда Егор и Нина усыновили Вику, ей было 15 лет.

«Почти сразу после свадьбы мы задумались о том, чтобы усыновить ребенка, и в этом нам помог случай. В церкви, куда мы оба ходим, мы познакомились с 15-летней Викой, чью родную маму несколько раз предупреждали о том, что могут лишить родительских прав», – вспоминает Егор.

Однажды соседи Вики вызвали органы опеки, и девочка, испугавшись, что ее заберут в детдом, прибежала к Егору и Нине. Супруги не могли не помочь Вике: они договорились с ее матерью, оповестили опеку, оформили все документы и так стали родителями в первый раз.

Егор признается: было очень сложно. 15 лет – непростой возраст, когда ребенок становится взрослым, а Вика еще и росла долгое время в неблагополучных условиях. Груз, который она несла все эти годы, пришлось разделить приемным родителям. Девочка плакала, часто устраивала истерики, отказывалась от еды, упрекала новых маму и папу в том, что они ей не родные. Егору и Нине пришлось учиться тому, как общаться с подростком и возводить для Вики границы дозволенного.

«Мы дали понять Вике: если ты хочешь с нами жить, соблюдай правила нашего дома. Это было важно в первую очередь для нее самой. Мы осознавали, что эта девочка доверила нам свою жизнь, ведь она пришла именно к нам. И нужно было сделать так, чтобы она не потерялась в этой жизни», – рассказывает молодой отец.

Всем вместе им удалось пережить этот непростой период, и сейчас Вика – самостоятельная, сильная, красивая девушка, которая знает, чего хочет от жизни. После 9-го класса она уехала учиться в Можгу, и на расстоянии еще сильнее поняла, как важна для нее приемная семья.

«Лиза – это ответ Бога на данный Ему завет»

Маленькую Лизу Егор и Нина привезли домой, когда ей был всего месяц. Сейчас Елизавете – год и семь месяцев, и она растет в заботе и любви, которые вряд ли бы получила в родной семье.

Первая встреча с малышкой Лизой. Личный архив героев

«Родная мать Лизы вела асоциальный образ жизни и оставила ее в роддоме. Конечно, усыновить новорожденную девочку хотели бы многие – в органах опеки даже есть такое неофициальное, нигде не регламентируемое понятие, как очередь за детьми, – но все, кто «стоял» в этой очереди перед нами, испугались возможной плохой наследственности Лизы. И мы смогли ее усыновить!», – рассказывает Егор.

Когда Лиза родилась, состояние ее здоровья врачи оценили на 9 из 10 баллов по шкале Апгар, поэтому Егор и Нина надеются, что с их дочкой все будет хорошо. Сейчас это умный, крепкий ребенок. А главное – они верят, что Бог послал им Лизу как чудо, в ответ на завет, данный Ему Ниной очень давно.

«Нина дала завет, что будет служить чужим детям, если Бог даст ей своих. Мы верим, что Лиза – Его ответ на эту клятву, ведь имя Елизавета буквально означает «Бог мой – клятва» или «завет с Богом». Кстати, внешне Лиза очень похожа на меня. У нас с супругой даже шутка есть, что это на самом деле мой ребенок, родной», – улыбается Егор.

Конечно, усыновление Лизы тоже вызвало в семье определенные трудности, но совсем не такие, как в случае с Викой. Молодые родители не имели опыта обращения с новорожденными и боялись ненароком навредить девочке во время купания или пеленания. Одним словом, испытывали обычные страхи всех ответственных мам и пап.

«Всему пришлось учиться. Первые кормления, колики, зубы… Наверное, нам было важно прожить все это. Мы прочувствовали, каково это – быть родителями, что называется, с нуля», – рассказывает Егор.

На вопрос, расскажут ли они Лизе о том, что она приемная, Егор отвечает утвердительно. Говорит, что скрывать это бесполезно, – в наш век цифровой информации ребенок все равно обо всем узнает. А огромную энергию, которые родители тратят на сохранение тайны усыновления, лучше пустить во благо и на пользу самому ребенку.

Поначалу Егор боялся брать на руки маленькую Лизу. Личный архив героев

Хотели мальчика, а нашли – мальчика и трех девочек!

«Наверное, приемное родительство – это своего рода зависимость, – улыбается Егор. – Когда мы освоились в роли родителей маленькой Лизы, то подумали, что дети лучше развиваются бок о бок с братом или сестрой. Решили найти Лизе старшего братика. Снова обратились в органы опеки, а их юрист предложил: «А возьмите Ивановых (фамилия изменена, - прим. ред.), там есть мальчик». Я спросил: «А сколько девочек?». Он ответил: «Ну три». Это было смешно».

Кстати, Нину такое количество детей не смутило – она лишь спросила про их возраст. Но над предложением органов опеки супруги все равно размышляли почти полгода – принимать такое решение без оглядки на обстоятельства нельзя. Егор и Нина решали, хватит ли им ресурсов на содержание и воспитание детей. Но когда стало известно, что Ивановых вот-вот увезут в детдом, ребята поняли, что дальше раздумывать некуда и, что называется, прыгнули в ответственность.

«С детьми мы знакомились в игровой комнате, и уже через пять минут они буквально висели на нас. Конечно, мы понимали, что им просто важно было получить любовь, хоть от кого, но все равно это было радостно», – вспоминает Егор.

Ребята верят, что у их приемных детей все будет отлично! Личный архив героев

Так в семью ребят вошли 9-летняя Даша, 8-летняя Вика, 5-летний Дима и Наташа, которой сейчас четыре года. Свою родную семью дети помнят очень хорошо: их родная мать умерла всего год назад, а отец жив и здоров. Несмотря на это, они с первого для называют Нину и Егора мамой и папой. Дети привязаны к новым родителям и искренне любят их, хотя без сложностей, конечно, и здесь не обошлось.

«Сложнее всего сейчас Даше. Во-первых, она привязана к своему родному отцу – тот внезапно объявился на следующей день после приезда детей и начал требовать свиданий с ними. Мы давали им некоторое время общаться, но потом решили прекратить это – после его звонков дети чувствовали себя плохо, они не понимали, почему родной отец не берет их обратно», – говорит Егор.

Кроме того, на Даше все последние годы лежала ответственность за младших детей. И когда было решено, что Ивановы будут жить у Нины и Егора, она совершенно по-взрослому согласилась на это, сказала: «Если это нужно для малышей, я сделаю это – поеду с ними и буду называть их мамой и папой!». Сейчас Даше нужно заново научиться быть ребенком. И главное – им всем нужно позволить себе прожить свое горе от смерти родной матери.

«Да, мы сталкиваемся с агрессивным поведением, слезами, истериками. И это совершенно нормально. Пока от нас требуется быть терпеливыми и создавать для детей комфортную среду, чтобы они смогли все это пережить и начать новую жизнь», – уверяет Егор. Кроме того, он подчеркивает, как важно научить детей, которые какое-то время жили в соцучреждении, обслуживать себя: накладывать и разогревать еду, мыть посуду, следить за сменой одежды и так далее.

«Каждый вечер я стараюсь поговорить с каждым из них, – продолжает Егор. – Они рассказывают, как жили раньше, рассказывают о прожитом дне, учатся доверять нам. Даша очень интересная девочка, она так неожиданно мыслит. Она ждет, пока все уснут, и тихо в кровати говорит мне: «Пап, поговори со мной, погладь меня». Да, пока она делает вид, что не замечает нашу первую маленькую Лизу, делит детей на «своих» и «остальных», но я верю, что все будет хорошо!».

«Почему мы герои? Есть семьи, где столько же родных детей»

Егор уверяет: приемными родителями быть нелегко, но не так страшно, как кажется со стороны. Он признается, что их с Ниной многие считают героями, но искренне не понимает, в чем их подвиг. «Есть семьи, в которых столько же и даже больше родных детей, – говорит он. – Вот их я считаю героями – там женщина шесть раз была беременна и шесть раз рожала!»

Но тут же Егор признается: то, каким он стал за эти годы, – во многом заслуга его жены Нины. «Если бы не ее вот эти все авантюры, наверное, моя жизнь не была бы такой интересной», – смеется он.

Этот тортик ребята заказали на первый день рождения дочки Лизы. Личный архив героев

Егор и Нина не пытаются объять необъятное и справиться со всеми трудностями самостоятельно. Во-первых, они вместе ходят к психологу, который дает им советы и позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон. Во-вторых, они всегда находят время на то, чтобы побыть только вдвоем – в этом им помогает мама Нины, которая готова водиться с детьми. Это важно для того, чтобы восполнить ресурс.

Наконец, Егор и Нина вместе руководят Клубом замещающих родителей Ижевска, где оказывают помощь семьям, которые собираются усыновить ребенка или уже это сделали. Такой клуб – мощный инструмент по профилактике повторного сиротства, когда приемные родители, не справляясь, отказываются от детей и возвращают их в детдом. Сейчас в клубе состоит 50 семей, которые все вместе воспитывают около 200 приемных детей.

«Я знаю случай, когда семья заводчиков кошек взяла приемного ребенка, а он свернул шею их самому ценному котенку, чтобы посмотреть на реакцию: отдадут его обратно в детский дом или нет. Не отдали – они знали, на что идут, и были готовы. Сейчас у них все хорошо. Но, конечно, лучше не сталкиваться с таким, а заниматься профилактикой – разговаривать с ребенком, заниматься с психологом, проживать трудные моменты вместе, – говорит Егор. – У нас с Ниной не возникает мысли о том, чтобы вернуть детей обратно. Я четко понимаю, что у такого шага слишком жесткие последствия. Если, например, разбить эту четверку, для них это травма на всю жизнь. Да и мы уже всем сердцем полюбили этих детей».

Пока Нина и Егор не планируют усыновлять еще детей, говорят, что не хотят прыгать выше головы. Зато думают о покупке большой квартиры, в которой хватит места всей семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Фарфоровый» дом, сказочный замок и пагода: самые удивительные дома Ижевска

Noize MC и этническая кухня: лучшие летние фестивали этого года для жителей Удмуртии