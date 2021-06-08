День города – 2021: афиша главных мероприятий 12 июня в Ижевске

Фейерверк - лучшее завершение праздника после концерта Сергея Лазарева Фото: Архив КП

В этом году День города ижевчане будут отмечать три дня подряд – 10, 11 и 12 июня. «Комсомолка» собрала главные праздничные мероприятия, которые можно будет посетить совершенно бесплатно, в удобную афишу.

Фестиваль профессиональных хоров (0+)

Это вступительное мероприятие празднования Дня города и Дня России в Ижевске. Выступление профессиональных хоровых коллективов пройдет в Театре оперы и балета вечером 10 июня. В их числе – муниципальный камерный хор имени Чайковского, академическая хоровая капелла Удмуртии, Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, екатеринбургский муниципальный хор «Доместик» им. В.А. Копанева, камерный хор «Нижний Новгород».

Когда и где: 10 июня, 18:30 – 21:00, Государственный театр оперы и балета (ул. Пушкинская, 221). Вход свободный.

Большой хоровой собор (0+)

Один из любимых праздников ижевчан – выступление сводного хора, состоящего из профессиональных коллективов из Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода и Перми. Хористы исполнят духовные и патриотические музыкальные произведения на ступенях Александро-Невского собора. Праздник будет посвящен 800-летию Александра Невского, а потому здесь впервые будет исполнена кантата «Александр Невский». Также в выступлении примут участие инклюзивный сводный хор детских школ искусств Удмуртии и хор Республиканского музыкального колледжа.

Когда и где: 11 июня, 21:00 – 23:00, ступени кафедрального собора Александра Невского.

«Открытая студия» радио «Адам» (0+)

Традиционное мероприятие от наших коллег – Открытая студия городской радиостанции «Адам» (12+), которая будет работать на Центральной площади Ижевска в День города. Гостями студии станут глава города Олег Бекмеметьев, шоу-барабанщиков «Ритмикон», финалисты проекта «Голос Ижевска», а также многие другие ижевчане, отличившиеся в минувшем году. Кстати, прийти в студию и поздравить любимый город с днем рождения может любой желающий!

Когда и где: 12 июня, 10:00 – 18:00. Павильон у нового круглого фонтана на Центральной площади Ижевска.

Прийти в студию и поздравить любимый город с днем рождения может любой желающий Фото: Сергей Суворов

Благотворительный забег «Бежим с Кузей» (0+)

Спортивный полумарафон #БежимсКузей призван помочь детям с ихтиозом – редким заболеванием кожи. В этом году организаторы собирают средства на строительство детской площадки с элементами инклюзии на территории РДКБ в Ижевске. Подробности и ссылка для регистрации на забег – в нашем материале.

Когда и где: 12 июня, 9:00 – 14:00, набережная им. Зодчего Дудина.

Сеанс одновременной игры с гроссмейстером (6+)

Праздник для любителей шахмат на Центральной площади. Горожане смогут принять участие в «живых шахматах» в роли фигур на огромной доске, сыграть в лото, домино, морской бой, твистер, фризби, турнир по бочче и настольному боулингу, попробовать свои силы в настольных играх. Для детей будет организован игровой городок с большим игровым полем, игра в классики и турнир по собиранию пазлов. Но главное – в рамках этой площадки можно будет сыграть с легендарным шахматистом, двукратным чемпионом России Александром Морозевичем. Информация по игре с Александром Морозевичем будет обновляться в группе «ВКонтакте» Федерации шахмат УР

Когда и где: 12 июня, 10:00 – 16:00, Центральная площадь.

Удмуртский национальный праздник «Ижкар Гербер» (0+)

По традиции, городской «Гербер» в этом году пройдет в парке «Березовая роща» на культбазе. В программе – выступления удмуртских исполнителей, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также этнодискотека.

Когда и где: 12 июня, 11:00 – 18:00. Парк «Березовая роща». Вход свободный.

В конце праздника гостей ждет этнодискотера Фото: Архив КП

Прогулки по «Олимпийской набережной» (0+)

На набережной пруда ждут всех желающих стать зрителями турниров по дзюдо, вольной борьбе, смешанному боевому единоборству ММА. Лучшие спортсмены Ижевска и Удмуртии проведут показательные бои и мастер-классы на открытом ринге. Также в программе – выступления по спортивной и художественной гимнастике, фитнес-аэробике, черлидингу, открытый городской турнир по брейкингу «ИжЗаДвиж», семейные турниры по бадминтону, дзюдо, хобби-хорсингу, панна-футболу, бендрестлингу.

Когда и где: 12 июня, 11:00 – 18:00, набережная им. Зодчего Дудина.

Семейный праздник «Сказка в красках» (0+)

Сказочный фестиваль, посвященный детской иллюстрации. Юных ижевчан ждет театрализованная программа, красочное дым-шоу, мастер-классы по иллюстрации и росписи игрушек, игры и забавы, чтения сказок и розыгрыши.

Когда и где: 12 июня, 11:00 – 16:00, ул. Наговицына возле ротонды и парковки Дома правительства.

Фестиваль «Голос Улиц» (0+) и сборка автоматов АК-12 (6+)

Показательные выступления команд по стритболу, киберспорту, фрисби, регби, американскому футболу, бейсболу, настольным играм, фокусам, кроссфиту, фитнесу, уличному футболу, уличному театру, уличному цирку, уличным танцам. На этой же площадке можно будет принять участие в турнире по сборке и разборке автомата на скорость.

Когда и где: 12 июня, 13:00 – 18:00, Сквер Победы (у Вечного огня)

Гала-концерт конкурса «Голос Ижевска» (0+)

Вечером 12 июня на Центральной площади состоится финал конкурса «Голос Ижевска»: в гала-концерте примут участие 15 финалистов проекта, из которых выберут победителей в нескольких номинациях. Лучшие исполнители получат подарки от организаторов и партнеров проекта. Главный приз – профессиональная запись песни и включение композиции в эфир радио «Адам» (104,5 FM), а также сертификат на 10 000 рублей на покупки в сети магазинов корпорации «Центр» – генерального партнера проекта. «Голос Ижевска» также проводится при поддержке Администрации главы и правительства Удмуртии и медиагруппы «Центр».

Когда и где: 12 июня, 18:30, сцена на Центральной площади.

В гала-концерте примут участие 15 финалистов проекта Фото: Архив КП

Музыкальный фестиваль «Твой звук» (0+)

Выступления Дамира Исламова, группы Kennedy Park (Кеннеди Парк) и шоу барабанщиков «Ритмикон».

Когда и где: 12 июня, 19:00 – 22:15, набережная им. Зодчего Дудина.

Концерт Rauf & Faik (0+)

Rauf & Faik (Рауф и Фаик) – известная в России группа, основанная уроженцами Ижевска. Возможно, они знакомы вам по таким хитам как «Детство» и «Если тебе будет грустно».

Когда и где: 12 июня, 20:00, фан-зона в парке Кирова. Вход свободный.

Концерт Сергея Лазарева (0+)

Известнейший поп-артист России, дважды участник «Евровидения», выступит на главной сцене на Центральной площади Ижевска вечером 12 июня.

Когда и где: 12 июня, 21:00. Главная сцена на Центральной площади. Вход свободный.

Артист выступит на главной сцене Центральной площади Фото: Архив КП

Фейерверк в честь Дня города (0+)

Сразу после выступления Сергея Лазарева над акваторией пруда расцветет праздничный салют – традиционное и, пожалуй, самое зрелищное действо Дня города в Ижевске.

Когда и где: 12 июня, 22:15, Центральная площадь.