Благотворительный забег «Бежим с Кузей» в Ижевске поможет собрать средства на строительство детской площадки при больнице

Забег проходит в Ижевске в третий раз Фото: vk.com/kuzyarun
В праздничный день 12 июня в Ижевске состоится благотворительный забег «Бежим с Кузей» (0+), об этом сообщают пресс-служба городской администрации и организатор мероприятия благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА!».
Забег «Бежим с Кузей» проходит в столице Удмуртии уже в третий раз. В этом году на собранные средства планируется построить детскую площадку с элементами инклюзии на территории Республиканской детской клинической больницы. Ежедневно в стационаре клиники получают лечение около 200 детей и еще примерно 400 ребят приходят на диагностику и процедуры.
«Мы хотим подарить ребятам, которые проходят длительное лечение в больнице, частичку детства. Мы хотим подарить детям смех и дружбу. Чтобы каждый ребенок мог с радостью играть на детской площадке и просто знать чувство детства», — объясняют организаторы забега.
Ориентировочная стоимость площадки, на которой вместе могли бы играть обычные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья, составляет 1-1,5 млн рублей. Вместе ижевчане могут собрать эти средства.
Макет десткой площадки
Старт забега состоится 12 июня в 9:00 на набережной имени зодчего Дудина. Закончится мероприятие в 14:00.
Заявится можно на следующие дистанции:
- Детский забег 400 м (для детей от 1 года до 8 лет включительно);
- Забег или скандинавская ходьба 1,6 км (от 8 лет и старше);
- Забег 5 км (от 13 лет и старше);
- Забег 10 км (от 18 лет и старше);
- Семейная эстафета 1,6 км (длина этапов 650 м, 550 м и 400 м);
- Эстафета друзей 1,6 км (длина этапов 650 м, 550 м. и 400 м);
- Корпоративная эстафета «Экидэн» 10 км (длина этапов: 3 км, 1,5 км, 2,5 км, 2 км и 1 км). Для участия в дистанции 10 км и корпоративной эстафете необходимо предоставить медицинскую справку.
Забег проходит при поддержке правительства Удмуртии, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, администрации города Ижевска и Медиагруппы «Центр».
Регистрация по ссылке https://podarizavtra.timepad.ru/event/1618512/
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 64-11-22
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