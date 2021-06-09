Фотоподборка: зоозащитники Ижевска ищут новых хозяев для кошек, спасенных из квартиры на Воровского

Фото: Оксана Пушкина

Эта история началась в феврале 2021 года. «Комсомолка» тогда обратила внимание на сообщения «Альянса защитников животных», который боролся за жизнь более 50 кошек и котов, спасенных из квартиры в доме на улице Воровского в Ижевске.

Хозяйка квартиры держала животных в антисанитарных условиях, без ветеринарной помощи. Свидетели рассказывают, что видели в комнатах кошачьи черепа и скелеты. Мы подробно писали об этой ситуации и о том, как неравнодушные горожане смогли спасти 13 животных.

Защитники пробовали обращаться в прокуратуру, чтобы спасти жизни всех кошек и котов, но должного внимания так и не получили.

«В возбуждении уголовного дела нам отказано «в связи с отсутствием состава преступления». И это несмотря на то, что были даны показания очевидца, который был в квартире, видел десятки измученных животных, а также кости и черепа их умерших сородичей», – рассказывает председатель «Альянса защитников животных» Евгения Манько.

Не дождавшись реакции от полиции, защитники организовали сбор средств в социальных сетях. Благодаря поддержке неравнодушных людей, появились деньги, и за животными начали должным образом ухаживать, вести лечение.

Как отмечает Евгения, состояние 13 спасенных кошек и котов в феврале было неутешительным, но сейчас им значительно лучше. Три кошки и два кота уже полностью здоровы, но нуждаются в заботе и любви и ждут своих новых хозяев. «Альянс Защитников животных» готов отдать их по договору ответственного содержания с испытательным сроком или на бесплатную передержку.

Кошки, которым ищут новый дом

Коту Рыжику около 1,5 лет. Он приучен к лотку и когтеточке, кастрирован, обработан от блох и глистов. Кот не капризничает, питается натуральными продуктами и кормом. Домашнее животное ничем не болеет, но необходимо приглядывать за его левым глазом и обрабатывать, если тот будет слезиться.

Осторожный кот Рыжик. 1,5 года Фото: Оксана Пушкина

Удмуртский бобтейл – короткохвостая породистая кошка. Она очень игривая, ей нравится общаться с людьми. Кошка стерилизована, приучена к лотку и когтеточке, питается как кормом, так и любой другой пищей. Легко подружится с вашими домашними животными.

Кошка с коротким хвостом – удмуртский бобтейл. Имени у нее пока нет Фото: Оксана Пушкина

Красивый зеленоглазый кот с необычным именем Камыш тоже желает обрести свой дом. Камыш молод – ему около 4 лет. Он кастрирован, приучен к лотку и когтеточке, обработан от блох и глистов.

Зеленоглазый кот Камыш. Его точный возраст назвать сложно, но ему точно больше 3 лет Фото: Оксана Пушкина

Робкая, спокойная кошка без имени, ей около двух лет. К лотку и когтеточке приучена, стерилизована и обработана от блох и глистов. Сейчас она носит стрижку «светская львица», чтобы легче переносить летнюю жару.

Робкая кошка в поисках нового дома Фото: Оксана Пушкина

Красивая кошка светло-серого окраса, пока ходит со стрижкой. Она привита, стерилизована, обработана от блох и глистов. Кошке около двух лет. Кошка воспитанная, приучена к лотку и когтеточке.

Серая кошка. Возраст до двух лет Фото: Оксана Пушкина

Часть животных до сих пор не удается спасти

К сожалению, зоозащитники смогли выручить не всех животных – часть из них до сих пор живет в квартире на улице Воровского. Непонятно, в каком они состоянии. Во время визита полиции хозяйка квартиры отказалась пускать стражей порядка в одну из комнат. Представители «Альянса защитников животных» предполагают, что коты и кошки были спрятаны именно там. С ними же хозяйка по-прежнему не выходит на связь, и проблема остается не разрешенной.

«Остальные коты либо уже погибли, либо находятся в тех же ужасающих условиях. Мы уверены, что хозяйка будет и дальше приносить новых животных в эту квартиру, а так как она их не стерилизует, кошки и дальше будут дальше плодиться, мучиться и погибать» – констатирует председатель «Альянса защитников животных».

Все вопросы по поводу помощи спасенным кошкам можно задать Евгении Манько по тел. 8-909-715-43-47. Звонить лучше в рабочее время.