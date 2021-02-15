50 кошек живут в антисанитарии в квартире на Воровского в Ижевске

В квартире находятся около 50 кошек

Альянс Защитников Животных в Ижевске опубликовал на своей странице в социальных сетях запись и видео, которые говорят о жестоком обращении с животными. Так, по словам очевидцев, в квартире находятся около 50 кошек.

- Нам предоставили видео, на котором истощенные грязные животные бросаются на еду, в квартире антисанитария, кошачьи кости и черепа, - говорится в сообщении.

Зоозащитники утверждают, что пытались помочь женщине, которая живет в этой квартире: предлагали передать корм, но она не вышла к ним. Тогда было подано коллективное обращение жителей дома в прокуратуру Удмуртии.

Волонтеры просят жителей города не оставлять животных в беде: взять кошек к себе, помочь с переносками и деньгами.

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