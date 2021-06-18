«Я не была похожа на «русскую Наташу»: ижевчанка рассказала о своем муже из Турции

Ижевчанка переехала в Турцию навсегда. Фото: pixabay.com

«Я впервые уехала в чужую страну одна. Без родителей, подруг или молодого человека. Решила, что мне нужна передышка от 24-часовой работы, от мамы, которая вечно спрашивала меня, когда же я наконец подарю ей внуков», – так начала свою историю Маргарита, бывший руководитель маркетингового агентства в Ижевске. Сейчас она мама замечательной малышки, отец которой Кемаль – владелец кофейни в Стамбуле. Она попросила не писать ее настоящего имени – несмотря на историю, рассказанную «Комсомолке», она считает, что счастье любит тишину.

«Уехала от работы... работать»

Она уехала из Ижевска почти на месяц, еще до всей этой неразберихи с закрытием стран из-за пандемии коронавируса, осенью 2017 года. В Ижевске на сайте нашла и забронировала небольшую квартиру недалеко от центра Стамбула, взяла ноутбук и улетела с маленьким чемоданом необходимых вещей.

Маргарита уехала Стамбул отдохнуть от работы. Фото: pixabay.com

«Родители крутили пальцем у виска, подруги яростно завидовали. А я… весь полет до столицы Турции просто плакала – все-таки тяжело руководить собственным бизнесом в 30 лет. Ответственность за себя, за тех, кто со мной работает, за клиентов и сроки», – вспоминает девушка. Поначалу она выбиралась из стамбульской квартиры лишь по вечерам. Все остальное время – работала.

«Парадокс – уехала от работы... работать», – смеется Маргарита. Она любила смотреть на закаты, дышать вечерним морским воздухом.

Она ни с кем не знакомилась, иногда созванивалась с родителями, а еще пила лимонад со вкуснейшим десертом в одной из стамбульских кофеен. Именно там она и познакомилась с Кемалем – он оказался владельцем этого кафе.

«Я приняла его за европейца. Светловолосый, не такой смуглый и с рыжиной в бороде. Может быть, поэтому я и ответила ему, а не отмахнулась, как обычно. Это же Турция – я была наслышана о навязчивости местных мужчин по отношению к нетурецким женщинам».

Они перекинулись парой слов – она похвалила десерт, он – сделал ей невинный комплимент. На следующий день она снова пила чай в этом кафе. Народу было немного, и Кемаль подсел к девушке. Они разговаривали на английском. Она узнала, что его родители переехали в Турцию из Европы, когда он был еще ребенком. А эта кофейня – это их с отцом семейный бизнес.

Кемаль оказался владельцем кафе в Стамбуле. Фото: pixabay.com

«Мне нужен был человек, с которым я смогла бы просто разговаривать. Не строить из себя начальницу или заботливую дочку. Кемаль просто оказался в нужном месте в нужное время».

Девушка говорит, что он вел себя очень деликатно. Он не показывал явной заинтересованности в ней, не пытался ее как-то охмурить.

«А я больше молчала. Мне просто нравилось наблюдать за его работой, за тем, как он общается с гостями, как рассказывает про свои торты и профитроли, как дарит шарики маленьким детям».

Убежала от преследований

Время шло. Неожиданно у Риты начались проблемы с жильем. То света и интернета нет, то трубу прорвет. То хозяин внезапно обвинит ее во всех бедах.

Она решила съехать. Прошерстила интернет и нашла подходящее жилье. Недалеко от той самой кофейни Кемаля.

«Я случайно проболталась ему, что буду переезжать. И он предложил мне помощь. Я было заподозрила его в каких-то там ухаживаниях, но потом пустила все на самотек. Просто устала все контролировать».

Но оказалось, переезд не решил проблемы девушки с хозяином прежней квартиры. Он начал преследовать Риту, угрожать ей. И она перестала гулять, только совершала короткие вылазки до ближайшего магазина. Говорит, очень боялась, но никому ничего не рассказывала. Так продолжалось несколько дней.

Неожиданное предложение

Маргарита - бывший руководитель маркетингового агентства в Ижевске. Фото: pixabay.com

«А потом пришел Кемаль. И с порога предложил мне выйти за него замуж. Сказать, что я растерялась, – ничего не сказать. Я стояла с открытым ртом и не могла вымолвить ни слова. А потом заплакала и рассказала про угрозы», – она так и не ответила ему на предложение. Он нашел того мужчину, пригрозил полицией, если он хоть на шаг подойдет к Маргарите.

Рита и Кемаль начали ходить на свидания. И она незаметно для себя влюбилась в него по уши. Они гуляли, фотографировались. Он показал ей Стамбул, водил в нетуристические места и угощал самыми вкусными десертами. Его предложение она все-таки приняла!

Путевка в Париж

А потом Рита улетела в Ижевск, точно зная, что продаст свой бизнес и уедет навсегда к своему Кемалю. Она оформила сначала туристический вид на жительство, потом они долго оформляли документы. А потом устроили свадьбу.

«Мои родители прилетели на пару дней в Стамбул. Сначала мы расписались – я была в красивом белом брючном костюме, а потом отметили случившиеся в кафе Кемаля. По идее, в Турции устраивают пышные свадьбы. Но семья Кемаля – скорое исключение из правил. Они вместо застолья с кучей гостей подарили нам путевку в Париж. Именно там мы сделали самые красивые свои свадебные фотографии».

Родители мужа подарили паре на свадьбу путевку в Париж. Фото: pixabay.com

Сейчас ребята живут в доме Кемаля. Он трехэтажный. На первом располагается семейная кофейня, на втором живут родители мужа, а на третьем – они. У Риты уже закончился семейный вид на жительство, сейчас она подала документы на турецкое гражданство.

Разговаривают все также на английском языке. Кемаль научил Марго печь торты, а она его – стряпать пельмени (которые он, кстати, не любит) и есть блины с красной икрой. Он ни разу не был в России, да и непонятно, когда здесь еще окажется.

Готов скупить весь магазин ради дочки

Недавно у них родилась дочка – Кемаль ее обожает. Он готов скупить магазины, чтобы его Мира была как настоящая куколка! Тут он очень похож на настоящего турецкого мужчину, который очень любят детей и даже готов заниматься их воспитанием лично. Кстати, Рита говорит, что после разводов нередко ребенка оставляют именно отцу.

Кемаль всегда вел себя, как джентльмен. Фото: pixabay.com

«Мне очень повезло со свекрами. Хоть они и живут совсем близко, они никогда не вмешиваются в нашу жизнь. Мама Кемаля влюблена в малышку. А я с удовольствием ей ее оставляю – так я могу поработать», – Марго рассказывает, что ее знания в сфере маркетинга и бизнеса в целом пригодились ей и в их кафе. Несмотря на все ковидные запреты и закрытие границ, их дело развивается.

Уговорила обратиться к психотерапевту

Кемаль много работает. Так много, что ижевчанке пришлось даже уговорить его обратиться к психотерапевту – он часто впадал в депрессии от своего трудоголизма.

«Вы не представляете, как долго мне пришлось его уговаривать это сделать: как же, как же, он – и вдруг к какому-то там психологу?! Он мог находиться в кафе целыми сутками. Плохо спал. Кричал во сне, плакал, похудел. Сейчас каждую субботу он на приеме у специалиста».

А еще Марго до сих пор удивляется его чистоплотности, иногда граничащей с нездоровой маниакальностью.

«Муж убирает нашу квартиру сам, каждый день. Видимо, не доверяет мне. В его кафе бокалы всегда начищены до блеска и на полу можно просто сидеть», – улыбается Рита. Она подчеркивает, что эта особенность очень часто встречается у турецких мужчин.

А еще Кемаль обожает следить за всеми своими друзьями в соцсетях.

«Мне так забавно видеть, как они с отцом обсуждают, кто кому поставил лайк, кто кого добавил в друзья или наоборот удалил. Они просмотрели всех, кто нашу совместную фотографию лайкнул, и я думаю, запомнили, кто нет. Смех, да и только. Вроде взрослые мужчины, а ведут себя как подростки».

Рита влюбилась в турка. Фото: pixabay.com

Как понравиться турку?

Марго уверена, что Кемалю она понравилась тем, что не была похожа на русскую.

«Да, да, стереотип про «русских Наташ» у него в крови. Что русские доступные, ищут приключений на свою… в общем, вы понимаете на что. Мы же с ним разговаривали только на английском. И я почти ничего не рассказывала о себе. Наверное, он принял меня за европейку», – заканчивает свой рассказ Маргарита.

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