Ижевчанка о браке с бельгийцем: «Было ощущение, что из него выходили демоны!»

Татьяна почти сразу влюбилась в красавчика Ригу. Фото - архив героини

История ижевчанки Татьяны и бельгийца Риги начиналась с красивого курортного романа – цветы, рестораны и поездки по всему острову Крит. Однако скоро их отношения превратились в ад. Как из галантного любящего мужчины он превратился в монстра, расскажет «Комсомолка».

КУРОРТНЫЙ РОМАН

Татьяна и Рига познакомились в августе 2013 года. 23-летняя Таня работала в рекламном агентстве и свой отпуск решила провести с подругой в Греции, на острове Крит.

«Это был лучший мой отпуск. Я выходила из достаточно долгих отношений и не хотела ничего серьезного. Поэтому мы отрывались с подружкой по полной: тусили, ходили на дискотеки. Именно там я его и встретила. Я подумала: «О, какой классный и симпатичный грек». И пригласила его потанцевать. Потом правда расстроилась чуть. Он оказался бельгийцем, а хотелось же некой экзотики, - смеясь, вспоминает девушка. - И в конце вечера он спросил, когда мы увидимся снова. Я его пригласила поиграть в волейбол. Конечно же, он приехал».

В итоге почти весь ее отпуск они провели вместе: он очень красиво ухаживал. И она влюбилась в него. Сильно. Теряла килограммы, не спала и жила только на адреналине. 27-летний Рига был веселым, общительным (они разговаривали по-английски), душевным.

«Я не могла ни к чему придраться, все было супер. Он дарил цветы, хотя в Бельгии вообще не принято это делать. Приглашал в рестораны и оплачивал все счета за нас с подругой, хотя европейские мужчины всегда делят все пополам. Мы вместе с его родственниками – они тоже там отдыхали – все время куда-то ездили, объехали весь Крит. И все было так здорово и от души. Мы были с ним на одной волне – у нас даже разница в днях рождениях всего на 1 день».

Отпуск закончился, Таня уехала домой.

«Да, был отличный курортный роман, было много эмоций. И я думала, что все закончится на этом. Но он захотел большего. Он был настроен серьезно и пригласил меня в гости».

БРОСИЛА ХОРОШУЮ РАБОТУ

Они начали общаться по скайпу, постоянно созванивались. Рига работал в высшей школе эдюкатором – психологом-педагогом, который поддерживает студентов на любых этапах обучения и решает конфликты. Обычно высшие школы располагаются где-то в пригороде. И ученики обычно живут в так называемых общежитиях. А эдюкаторы находятся вместе со школьниками, следят за порядком, ночуют вместе с ними.

Рига не захотел жить в России - девушка переехала в Бельгию. Фото - архив героини

«Я взяла на работе больничный и на неделю приехала к нему домой, в Бельгию. Он встретил меня, был галантным… В общем, все было круто, как в сказке. И, уезжая домой, я уже знала, что вернусь».

Новогодние каникулы они провели вместе. Он просто умолял Таню приехать на подольше. Говорил, что ему тяжело, когда они видятся так мало.

«У меня была работа, я параллельно училась на фитнес-тренера. Я никуда не собиралась уезжать. И тут он сбил мне все планы. Я видела, что все серьезно. И все бросила. Папа был в ужасе. Он у меня такой консервативный, коммунистического прошлого: «Куда ты едешь? А как же работа? А что с тобой будет? Да ты вообще с ума сошла! На что ты надеешься?». А не на что и не рассчитывала. Просто решила съездить, выучить французский, посмотреть страну».

Официально можно находится в Бельгии 90 дней. И за три месяца влюбленные объездили всю страну, побывали в Париже.

ПРЕДЛОЖЕНИЙ РУКИ И СЕРДЦА БЫЛО ДВА

Виза заканчивалась, и Рига сделал девушке предложение – хотя после их первой встречи не прошло даже года.

На тот момент они жили в двухэтажном доме. И на первом этаже он насыпал лепестки роз, приготовил романтический завтрак с шампанским, встал на колено с колечком в руках.

Рига не был похож на настоящего европейца: он платил в ресторанах, дарил цветы. Фото - архив героини

«Я спускаюсь. И он стоит на колене и спрашивает, буду ли я его женой. И тут я все порчу: «Ты делаешь мне предложение здесь?». Наверное, я хотела чего-то более романтичного. Видно было, как он нервничал. Я села к нему на колено и сказала: «Да».

Чуть позже он попытался исправить ситуацию. За день до отъезда они поехали в замок – там очень красивый сад с тюльпанами. Цветы прятал под курткой. Потом снял ее, достал цветы, встал на колено и снова позвал ее замуж. Таня смеялась, а он говорил ей: «Забудь про то предложение. Запомни и всем рассказывай про это».

Девушка вернулась домой. Чуть погодя Рига приехал в Россию, знакомиться с ее родителями.

«Ему, кстати, не понравилось в России. Говорил, что здесь очень много людей, много пробок. И жить тут он не хотел».

Свадьбу сыграли в январе, в Бельгии – из-за бюрократических проволочек ждали этого момента почти полгода. К Тане приехали родители, брат с женой и лучшая подруга.

Поженились влюбленные в Бельгии. Фото - архив героини

«Я не люблю пышные торжества. Но все-таки заказала белое платье, мы съездили в тот самый замок, чтобы сделать красивые снимки».

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Буквально сразу же после свадьбы Таня узнала, что Рига курит травку и что он заядлый геймер.

«Я знала, что он играет, но тут он стал больше и больше пропадать в них. Мне было тяжело это принимать, эти привычки мне, естественно, не нравились. Я не понимала, почему он себя так ведет. Я думала, что это связано со мной. Что ему сложно – ведь я не работала, а расходы в этой стране большие. Он мне ничего не объяснял, мы начали ругаться».

В первый год Таня постоянно была дома, готовила, поддерживала порядок. И учила французский язык.

«Я не особо заметила разницу в культуре. Да мы отмечали и Рождество, и Новый год. Наверное, я больше привнесла традиций в его дом. Например, он стал переодеваться в домашнюю одежду, носить тапочки – в Бельгии этого не принято делать. Кстати, интересная особенность – в Бельгии принято есть один раз в день горячее. Обычно в ужин».

Рига не помогал Тане по дому. Единственно, что он делал – ездил за продуктами, ведь у девушки тогда еще не было машины.

Через полгода официального брак пара снова поехала в Грецию.

«И там начали ругаться… ярче что ли: он постоянно обижался, придирался по мелочам. Мог накричать, что я не сделала ему кофе. Он взрывался, кричал, но очень быстро отходил. Для меня это было тяжело – в моей семье не принято так выяснять отношения и решать проблемы».

МУЖ ПРЕВРАТИЛСЯ В МОНСТРА

В 2015 году девушка поступила в университет. А еще добилась того, чтоб российский диплом признали действительным и в Европе. Тогда же ее пригласили на работу.

«Я начала вкладываться в семейный бюджет, у меня была полная занятость на работе. Естественно, я стала просить помощи у него по домашней работе. Но ему не понравился такой поворот событий, не понравилось, что я перестала быть полностью зависимой от него. Он вообще не хотел, чтобы я учила язык. Я могла спрашивать его о чем-то по-французски, а он отвечал мне на английском, не помогал мне переводить документы».

Таня сбежала от мужа-монстра. Фото - архив героини

Отношения начали портится. У Риги появилось больше претензий, он все чаще стал кричать на Таню, оскорблять ее. Во время очередной ссоры он даже крикнул ей, что хотел бы, чтоб она умерла.

Но не это было, наверное, самым страшным.

«Это были так называемые эмоциональные качели. Один день он кричит. Обвиняет в том, что из-за нее он курит траву. А потом – идеальный и любящий муж. Покупает подарки, ухаживает. На это подсаживаешься. Тебе кажется, что вот-вот, и он исправится, вот-вот и он будет всегда таким хорошим. Надежда умирает последней – я осталась еще на год. Пыталась рассказывать ему о вреде наркотиков, подкидывать статьи, предлагала пойти к психологу. Я хотела спасти эти отношения. Ведь я приехала из другой страны, я поменяла всю свою жизнь. Все бросила ради человека, а тут такая подстава».

Но отношения становились все хуже и хуже. Девушка рассказывает, что он мог просто вдавить ее в угол и орать минут 40. Она молчала – он кричал, чтобы она что-то отвечала ему. Она говорила – он кричал, чтобы она заткнулась. Однажды он пытался ударить ее, но она сразу пригрозила ему полицией. Говорит, это чувство страха только и сдерживало его. Он придирался по любому поводу.

«Первое время он забирал меня с работы. И если я не приходила к машине за 5 минут, он устраивал истерики на полчаса о том, что я не уважаю его, а я должна была бежать к нему. Это было ужасно, он был похож на психопата, кричал разными голосами, кидал дома вещи, стулья, крушил все. Было такое ощущение, что из него выходили демоны!».

ОБРАТИЛАСЬ К ПСИХОЛОГУ

Девушке было очень тяжело. И она обратилась к психологу: нашла ассоциацию, где помогают в таких ситуациях.

«Я описывала им человека, давала им прослушивать диктофонные записи… До сих пор задаюсь вопросом – почему я так долго это терпела? Мне было сложно принять тот факт, что я выбрала такого человека, что я ошиблась. И только с годами, с помощью психологов я поняла, что не могла по-другому. Я влюбилась, искренне относилась к нему. Да и поначалу же не было такого отношения ко мне. Я чувствовала себя настоящей принцессой».

Они прожили вместе 4 года.

«Я позитивная, яркая, добрая, женственная - одновременно его привлекала и бесила. А Рига темный, у него много комплексов и проблем, нет близких друзей. Он во всех видел подвох, негатив, а хотел такой же легкости в себе. Ему просто хотелось сломать меня, подчинить, подавить».

СБЕЖАЛА ОТ МУЖА

В один момент Таня поняла – так продолжаться больше не может. И тогда она просто сбежала от Риги.

«Я думала, что однажды он просто придушит меня подушкой. Я ему говорила, что хочу уйти. Он кричал, что только через его труп. Что он не даст мне жить в Бельгии, что зароет. Он запугивал меня на столько, что я просто сбежала из дома. Мы вывозили вещи втихую, когда его не было дома. Я оставила ему все, не стала ничего делить. У меня было единственное желание – развестись и не видеть его. Меня не испугало даже то, что я могла не получить гражданства, что меня могли уволить с работы. Я сбежала».

Сейчас у Тани все хорошо. Ей, несмотря ни на что, понравилось жить в Бельгии. Она все-таки закончила университет, теперь работает преподавателем по французскому и английскому языку.

Таня, несмотря ни на что, осталась жить в Бельгии. Теперь она счастлива!

Живет вместе с парнем и котиком.

«Я надеюсь, что моя история поможет кому-то и предостережет. Ведь у многих складывается такая сахарная картинка, что тут все, как в сказке. А у бельгийцев – действительно у многих – есть предубеждение на счет русских девушек. Они считают нас тихими, молчаливыми, очень покорными. Что кроме дома, кухни, заботы о семье и детях нам больше то и не надо ничего. Ведь он мне так и сказал на прощание, что будет искать себе очередную русскую: покорную, молчаливую и которая будет ему служить!».

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