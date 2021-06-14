«Лего» за рисунок: в Удмуртии выбрали лучших Экоменов!

Рисунок победителя Швецова Михаила! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 14 июня, «Комсомольская Правда»–Ижевск» (18+) подвела итоги традиционного конкурса «Экомен за чистый город!», который прошел уже в четвертый раз. Более 70 юных художников придумывали и рисовали своих героев, которые ведут борьбу за чистоту в городе.

Все работы мы опубликовали на сайте izh.kp.ru и объявили голосование за лучшую работу. Посмотреть рисунки и голоса можно здесь.

Напомним, что голосование проводилось с 1 по 11 июня 2021 года. Голосовать за понравившийся рисунок можно было только авторизованным пользователям один раз в сутки. Накрутка голосов исключена.

С радостью объявляем победителей!

1 МЕСТО: Швецов Михаил, 10 лет

Швецов Михаил, 10 лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

2 МЕСТО: Черниенко Артем, 7 лет

Черниенко Артем, 7 лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

3 МЕСТО: Шмаков Егор, 5 лет

Шмаков Егор, 5 лет Фото: Архив «КП» в Ижевске

Наборы «Лего» ждут вас по адресу с 15 июня: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 (понедельник - пятница). При себе просим иметь документы, удостоверяющие личность. Телефон для справок (3412) 90-20-20.

Благодарим неизменного партнера конкурса УК «Ижкомцентр» за призы!

Призы ждут своих победителей! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Компания не первый год принимает участие в проекте. И это не случайно – ежедневно «Ижкомцентр» помогает 245 домам Ижевска поддерживать чистоту как внутри зданий, так и в их дворах. А это, на минуточку, более 35 тысяч квартир!

Чтобы быть в курсе самых актуальных тенденций благоустройства, дома под управлением компании участвуют во всех муниципальных, региональных, федеральных программах и конкурсах.

Ижевчане довольны не только отлаженной работой всех систем, но и эстетическим подходом «Ижкомцентра»: компания разработала собственные дизайн-проекты ремонта подъездов и входных групп.

Отдельно стоит отметить связь с жильцами. В своих социальных сетях сотрудники холдинга заранее предупреждают о планируемых работах и понятным языком рассказывают об изменениях в законах.

Узнать еще больше об УК «Ижкомцентр» можно:

- В статье «Комсомолки»

- На сайте УК http://izhcomcenter.ru/

- «ВКонтакте» УК https://vk.com/izhcomcenter

- В «Инстаграм» УК https://www.instagram.com/izhcomcenter/

- На «Фейсбук» УК https://www.facebook.com/izhcomcenter/

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Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20.

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