Что происходит с автовокзалами в Удмуртии?

Узнали возможное решение проблемы Фото: Архив «КП» в Ижевске

На сайте объявлений «Авито» появились предложения о продаже сразу девяти зданий автовокзалов и автостанций в разных населенных пунктах Удмуртии. Это Воткинск, Сарапул, Глазов, Можга, Грахово, Игра, малая Пурга, Селты и Нылга. За помещения просят от 2,6 до 101 миллиона рублей, но рассматривается также вариант с арендой. В ситуации разобрались наши коллеги из издания «Коммерсантъ-Удмуртия».

Зданиями владеет компания «Автовокзалы Удмуртии», собственником которой является предприниматель и депутат Госсовета Удмуртии Алексей Малюк. Генеральный директор компании, Сергей Зайнуллин, не подтвердил, но и не опроверг информацию о продаже вокзалов. Он пояснил лишь, что «закрытие или ограничение работы автовокзалов и автостанций не планируется, вне зависимости от проведения любых коммерческих операций. Деятельность автовокзалов и автостанций будет осуществляться в прежнем режиме».

Действительно, в объявлениях указывается, что на будущих собственников ляжет ответственность по сохранении части территории зданий под кассы и зал ожидания для пассажиров. Причем эта территория должна быть достаточной по размеру. Таким образом, продажа или сдача в аренду не должны повлиять на работу станций или расписание автобусов.

Устаревшие и нерентабельные

Как считают эксперты, ситуация может быть связана с тем, что автовокзалы и станции становятся нерентабельными – в последние годы пассажиропоток значительно сократился. Яркий пример – здание Южной автостанции в Ижевске. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, эта станция строилась для пассажиропотока в 5 000 человек в сутки, а сейчас там проходит не больше 500. Это не покрывает расходов на ее содержание. Какое-то время здание частично арендовал «Магнит», но по закону на автостанциях нельзя продавать алкоголь, и магазин также оказался нерентабельным.

Кроме того, проблема в том, что здания вокзалов просто-напросто устарели. Об этом, в частности, говорит председатель регионального отделения общероссийского объединения пассажиров Наиль Зиятдинов:

«На сегодняшний день в Удмуртии практически нет ни одного автовокзала, который бы соответствовал современным требованиям. Они как были еще в советское время построены, так и находятся в этом состоянии. Автостанции в таком упадке, что от них действительно проще избавиться. Когда собственник понимает, что не покрывает какие-то затраты, то избавляется от лишних площадей. Проще их содержание передать арендаторам или просто продать их. Это чистая экономика, тут никакой заботы о пассажирах нет».

Возможно, решением проблемы станет сотрудничество с АО «РЖД». Компания уже направила в министерство транспорта республики предложение перенести автовокзалы и автостанции в здания железнодорожных вокзалов – там, где это возможно. В Можге, например, уже идет строительство нового здания, под крышей которого разместятся автостанция и железнодорожный вокзал.