«Низина была подтоплена, машины плавали»: жители Удмуртии рассказали о потопе в Ялте

Машины захлебывались в потоках воды Фото: Александр Калашников

Ночью с 17 на 18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков – 42 мм, в городе началось настоящее наводнение. Ситуация на юге России взволновала не только самих жителей юга, но и ижевчан, ведь многие поехали туда отдыхать, а многие этот отдых как раз планируют. Мы разыскали жителей Ижевска и Удмуртии, которые в настоящее время находятся в Ялте, и узнали, что происходит на месте событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщает Управление информации и пресс-служба Главы Республики Крым, всего из-за обильных осадков в Крыму подтоплены 5 муниципальных образований. Тяжелая ситуация в Керчи: там пришлось развернуть крупную спасательную операцию и начать эвакуацию людей.

В Ялте 18 июня с 7:00 по местному времени заработал штаб по чрезвычайным ситуациям, и было принято решение объявить в городе-курорте режим ЧС. Как сообщил Отдел информационной политики Администрации Ялты, в местах со слабыми электросетями пришлось отключить электричество. Также пришлось перекрыть водоснабжение – жителей призвали запасаться питьевой водой. Центр города был полностью перекрыт, а руководителей предприятий попросили отпустить домой всех сотрудников, которые не задействованы в непрерывном процессе. Для пострадавших от непогоды развернули пункты оказания помощи, из подтопляемых районов эвакуировали людей.

ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ?

Любовь Коробейникова родилась и выросла в Воткинске, но в марте 2021 года переехала в Ялту. Сейчас она работает в санаторно-курортном комплексе, который находится примерно в 30 км от города.

По словам девушки, многие коллеги не смогли утром добраться до работы: подземные переходы затопило, городской транспорт встал. Но сама Любовь успела приехать на работу, только под сильный дождь попала.

«Дорога была устрашающая, мы очень долго ехали. Это горная местность, поэтому огромные потоки воды стекали вниз. Вся низина Ялты была подтоплена, плавали машины. Вчера мы смотрели и ужасались, что происходило в Керчи, надеялись, что до нас не дойдет. Но дошло», – говорит Любовь Коробейникова.

Разговор состоялся в середине дня, и девушка сообщила, что дождя уже нет, хотя сделала оговорку: «Это же Ялта, тут в пяти минутах ходьбы может быть другая погода».

А вот по поводу того, как возвращаться домой, Любовь волновалась. «На данный момент въезд в Ялту закрыт, я не знаю, как буду добираться до дома, на дороге оползень», – рассказывает девушка.

Ижевчанин Александр Калашников сейчас находится в Ялте на отдыхе, он рассказал, что приехал с чемпионата Европы 16 июня и улетает домой только 2 июля. Но переносить отпуск не собирается. Да и многие другие туристы ведут себя довольно спокойно.

«Дождь кончился. Все приезжие просто стоят у магазина и пьют вино. Завтра солнце. Обещают тепло с завтрашнего дня, надеюсь покупаюсь!», – оптимистично заявляет ижевчанин. С ним мы общались ближе к вечеру.

Людей эвакуировали на грузовиках Фото: Александр Калашников

В Ялте Александр сейчас вместе с братом – у них здесь собственная квартира. Но разгул стихии тем не менее ижевчанина впечатлил.

«Эвакуировали только из центра города, на «КАМАЗах». Там вода до двух метров поднялась, люди выпрыгивали из машин... Есть случаи, людей с набережной смывало, но жертв по официальной информации нет, МЧС работает. Электричество есть там, где дома повыше, связь есть, интернет есть, народ массово скупает питьевую воду, пока не отключили. Подвальные магазины затопило примерно на 30 см, они закрыты. Из дома выйти реально, если находится на возвышенности, проблем никаких», - рассказывает молодой человек.

А В ИЖЕВСКЕ?

По словам работников туристических агентств, у ижевчан особой паники в связи с происходящим на юге нет. Так, в турфирме «Меридиан-Тур» нам рассказали, что следующий заезд туристов состоится только через пять дней, но никто не ринулся сдавать путевки. Не беспокоятся и клиенты турагентства «Золинг». Как сообщил по телефону сотрудник организации, агентство постоянно находится с отдыхающими на связи, сейчас в Ялте отдыхает несколько человек, но они относятся к ситуации с пониманием. В случае возникновения непредвиденных ситуаций договор с турфирмой предусматривает замену путевки, но пока никто не обращался.

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