Три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Удмуртии при поддержке Благотворительного Фонда «Сафмар»

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С 1997 по 2020 год компании под управлением российского бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева направили на реализацию благотворительных проектов в Удмуртии 2,650 млрд рублей. В ближайшие 3 года эта сумма увеличится ещё на 450 млн рублей. Именно такая сумма составляет благотворительную программу фонда «САФМАР», которую 15 июня согласовали основатель фонда Михаил Гуцериев и Глава Удмуртии Александр Бречалов.

В этот раз программа направлена на развитие детско-юношеского хоккея и популяризацию массового спорта. Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в Игре, Якшур-Бодье и Балезино, все 3 спорткомплекса будут готовы к 2023 году. Также на средства «САФМАР» обновят две хоккейные площадки в селе Каракулино и посёлке Яр. При поддержке БФ «САФМАР», АО «НК «Нефтиса», АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в Удмуртии проведут ежегодные соревнования детско-юношеских команд региона по хоккею – это Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова и Республиканский турнир по хоккею имени М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд.

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Один из последних значимых объектов республики, построенный при поддержке Благотворительного Фонда «САФМАР», это ледовая арена «Можга». Она открыла свои двери для спортсменов в декабре 2020 года. Спустя полгода, 15 июня, Михаил Гуцериев стал одним из почётных зрителей спортивных соревнований, которые проходили на льду и спортивных залах арены.

Ледовая арена «Можга» на 450 зрителей появилась благодаря соглашению о развитии детско-юношеского хоккея на 2018–2020-е годы, которое было подписано в 2017 году между Правительством республики и Благотворительным Фондом «САФМАР». В рамках этого соглашения в республике построили 7 хоккейных площадок в селах Каракулино, Шаркан, Киясово, Дизьмино, Сигаево, в посёлке Балезино и в городе Камбарка. Кроме этого, обновили две хоккейные площадки в посёлке Балезино и селе Малая Пурга и провели самые массовые в Удмуртии детско-юношеские соревнования по хоккею.

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Основатель фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев уже несколько десятилетий лично поддерживает ряд благотворительных и социальных проектов в Удмуртии. Благодаря его содействию в республике появились такие значимые объекты как Государственный цирк, зоопарк, Свято-Михайловский Собор в Ижевске, новый корпус Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева УдГУ, республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Адели». На выделенные средства возводились храмы, строились спортивные объекты, оснащались районные больницы, сельские клубы и библиотеки.

«Мне повезло с Удмуртией. Я счастлив взаимодействию с региональными властями. Мы делаем для людей, во имя людей. Каждый год последовательно шаг за шагом делаем проекты для детей, молодёжи, людей с ограниченными возможностями здоровья, не смотря ни на какие препятствия. Это всегда в приоритете», – отметил в разговоре с журналистами Михаил Гуцериев.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что Михаил Сафарбекович – самый крупный меценат в республике и неслучайно в 2020 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики». Новая согласованная программа поддержки региона станет новым этапом сотрудничества фонда «САФМАР» и Правительства республики.

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«Спорт – это здоровое поколение, а здоровое поколение – это экономика, потому что кто-то должен собирать станки, убирать урожай и создавать продукцию. Мы убеждены, что когда деньги вкладываются в инфраструктуру, в развитие детей, у нас вырастает здоровое поколение. Мы сделали, на мой взгляд, один из самых ярких чемпионатов в стране - турнир по хоккею имени М.Т. Калашникова. Даже в тех районах, где не было хоккея, он появился. Направление выбрано абсолютно осознанно, мы решили, что в первую очередь нужно вкладываться в здоровье и будущее детей», – сказал Александр Владимирович.

Глава региона поблагодарил Михаила Гуцериева за многолетнюю поддержку важных социальных проектов и адресную помощь жителей Удмуртии.