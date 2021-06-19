Мильым с уткой и кровяная колбаса: ТОП 5 удмуртских блюд, которые можно поесть в Ижевске

Где в Ижевске поесть перепечи, табани и не только Фото: Алена Селезнева

Удмуртская кухня традиционно славится перепечами и пельменями. И не зря – это очень сытные и вкусные блюда. Рассказываем, где в Ижевске можно попробовать их, а также другие блюда.

МИЛЬЫМ С УТКОЙ В «КАРАВЕЛЛЕ»

Любителям несладкой начинки для блинов посвящается. В ресторане «Каравелла» подают несколько видов мильымов. Например, можно заказать тонкие пшеничные блинчики с начинкой из утиного мяса, картофельного пюре и жареных грибов.

Блины можно есть с любой начинкой Фото: pixabay.com

ВИРТЫРЕМ В «БОБРОВОЙ ДОЛИНЕ»

В этнокомплексе «Бобровая долина» подают много разнообразных блюд удмуртской кухни, но мы остановились на кровяной колбасе – виртырем. Здесь ее готовят по национальному рецепту со свиной и телячьей кровью с добавлением сала, лука, ячневой крупы и специями. Подают виртырем с домашними соленьями и соусами.

Фото: vk.com/bobrovaya_dolina

ТАБАНИ С ЗЫРЕТОМ В «ЗАЦЕНИ ТАБАНИ!»

Эту хлебную лепешку из дрожжевого теста можно есть с чем угодно. К табаням отлично подходят разные начинки: сыр, варенье, сметана. Но традиционно это блюдо подают с зыретом – молочной начинкой. Попробовать такое угощение получится в парке Космонавтов, где пекари «Зацени табани!», готовят их на свежем воздухе прямо в печи.

Фото: vk.com/zaceni_tabani

ЧОРЫГЕН ПЕЛЬНЯНЬ В «ГОРЯЧЕМ ПЕЛЬМЕНЕ»

Пельмени с говядиной и свининой продаются в каждом магазине, но в редких местах можно попробовать пельмени с рыбой. В кафе «Горячий пельмень» угощают своих гостей разными видами пельменей, в том числе и с щукой. К ним добавляют репчатый лук и сливочное масло, чтобы вкус блюда был более насыщенным и нежным.

vk.com/hot_pelmen18

ПЕРЕПЕЧИ В «ПЕРЕПЕЧКИНЕ»

«Перепечкин» расположился на нескольких популярных точках Ижевска: Березовой роще, Центральной площади и парке Космонавтов. Они готовят традиционные перепечи в дровяной печи с пресным тестом и густой начинкой. Можно выбрать корзиночки с говядиной, грибами, колбасками и даже с яблоками.

vk.com/dostavkaperepechkin

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Троица-2021: какие традиции должны соблюдать в этот праздник православные ижевчане

«Я не была похожа на «русскую Наташу»: ижевчанка рассказала о своем муже из Турции