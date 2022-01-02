«Елки» и «Гарри Поттер» 20 лет спустя: что посмотреть в новогодние праздники

Новогодняя киноподборка для тех, кто задается вечным вопросом «что посмотреть?». Фото: unsplash.com

Январские каникулы в самом разгаре – и кажется, что нет лучшего времени для семейного просмотра фильмов и телепередач. «Комсомолка» представляет новогоднюю киноподборку для тех, кто задается вечным вопросом «что посмотреть?».

ФИЛЬМЫ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ

Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс 0+

Фото: pixabay.com

Что может быть лучше для новогодней атмосферы, чем фильмы про Мальчика-Который-Выжил? Документальная картина вышла аккурат в ночь на 1 января.

Отпуск по обмену 16+

Классическая картина, ровно как и «Реальная любовь» 16+. Две девушки под Рождество решают поменяться своими жизнями – и, естественно, встречают любовь всей своей жизни

Шрэк мороз, зеленый нос 0+

Помимо полнометражных проектов, про зеленого великана выходило и множество короткометражек. Это один из них и, по всей видимости, самый лучший. Осел, Кот, Пряня и Шрек рассказывают Рождественские истории в сочельник.

Дневник Бриджит Джонс 16+

Комедия про непосредственную девушку, которая встречает свою любовь в Рождество, кардинально меняет свою жизнь и учится любить себя.

Все фильмы франшизы «Елки» 12+

«Под Новый год все всегда произойдет, все всегда сбывается», - вот уже 11 лет подряд говорит нам мягкий закадровый голос Константина Хабенского, и у нас нет ни единой причины ему не верить.

Пара на праздники 16+

Стриминговый гигант «Netflix» (Нетфликс) ежегодно выпускает рождественскую романтическую комедию. Они не особо актуальны в другое время года, но очень подойдут, когда хочется отдохнуть от новогодней суеты.

Фото: unsplash.com

НОВОГОДНИЕ МЮЗИКЛЫ НАЧАЛА НУЛЕВЫХ

В российской телеиндустрии нулевых не было больших денег, зато свободы и креативы было хоть отбавляй. Самое время поносталгировать и пересмотреть музыкальные комедии, которые показывали перед «Голубыми огоньками». Например, «Золушка» 2002 12+ или «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+ 2001. Но наш безусловный фаворит – это «За двумя зайцами» 12+ 2003.

ПРЕМЬЕРЫ 2021 ГОДА, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАХ

Со всей семьей:

Конек-Горбунок, фэнтези, комедия 6+

Лука, мультфильм, фэнтези 6+

Кощей. Начало, мультфильм 6+

Круиз по джунглям, приключения, комедия 12+

Зверокрекеры, мультфильм, мюзикл, фэнтези, 6+

Бендер: Начало, приключения, комедия 16+

С друзьями:

Майор Гром: Чумной Доктор, детектив, комедия 12+

Чёрная Вдова фантастика, боевик, 16+

Отряд самоубийц: Миссия навылет, боевик, комедия 18+

Веном 2, фантастика, боевик 16+

Прабабушка легкого поведения. Начало, комедия 16+

В одиночестве, для лучшего погружения:

Круэлла, комедия, криминал 12+

Малкольм и Мари драма, мелодрама 16+

Дюна, фантастика, боевик 12+

Купе номер 6, драма, мелодрама 16+

Петровы в гриппе, драма, фантастика, 18+

ТВ-ПРОГРАММА

Мы выбрали самые интересные (по нашему мнению) тв-шоу и премьеры фильмов на предстоящие дни

3 января

Первый канал

14:55 «Давай поженимся в Новый год!» 16+

15:45 Премьера. «Угадай мелодию 1991-2021» 12+

4 января

Первый канал

18:30 Новогодний маскарад на Первом 16+

6 января

Первый канал

20:50 «Поле чудес». Рождественский выпуск 16+

7 января

Первый канал

11:15 «Старые песни о главном» 16+

13:15 «Старые песни о главном-2» 16+

15:10 «Старые песни о главном-3» 16+

18:00 Премьера. Концерт «Русское рождество» 0+

8 января

Первый канал

18:50 «Ледниковый период». Финал 0+

9 января

Первый канал

15:00 Премьера. «Детский КВН» 6+

22:20 Премьера. Дмитрий Нагиев в фильме «Спасите Колю!» 12+

НТВ

22:30 Новогодняя сказка 12+

ТНТ

20:00 Новогодний концерт Гарика Мартиросяна 16+

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