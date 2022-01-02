«Елки» и «Гарри Поттер» 20 лет спустя: что посмотреть в новогодние праздники

Новогодняя киноподборка для тех, кто задается вечным вопросом «что посмотреть?». Фото: unsplash.com
Январские каникулы в самом разгаре – и кажется, что нет лучшего времени для семейного просмотра фильмов и телепередач. «Комсомолка» представляет новогоднюю киноподборку для тех, кто задается вечным вопросом «что посмотреть?».
ФИЛЬМЫ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс 0+
Фото: pixabay.com
Что может быть лучше для новогодней атмосферы, чем фильмы про Мальчика-Который-Выжил? Документальная картина вышла аккурат в ночь на 1 января.
Отпуск по обмену 16+
Классическая картина, ровно как и «Реальная любовь» 16+. Две девушки под Рождество решают поменяться своими жизнями – и, естественно, встречают любовь всей своей жизни
Шрэк мороз, зеленый нос 0+
Помимо полнометражных проектов, про зеленого великана выходило и множество короткометражек. Это один из них и, по всей видимости, самый лучший. Осел, Кот, Пряня и Шрек рассказывают Рождественские истории в сочельник.
Дневник Бриджит Джонс 16+
Комедия про непосредственную девушку, которая встречает свою любовь в Рождество, кардинально меняет свою жизнь и учится любить себя.
Все фильмы франшизы «Елки» 12+
«Под Новый год все всегда произойдет, все всегда сбывается», - вот уже 11 лет подряд говорит нам мягкий закадровый голос Константина Хабенского, и у нас нет ни единой причины ему не верить.
Пара на праздники 16+
Стриминговый гигант «Netflix» (Нетфликс) ежегодно выпускает рождественскую романтическую комедию. Они не особо актуальны в другое время года, но очень подойдут, когда хочется отдохнуть от новогодней суеты.
Фото: unsplash.com
НОВОГОДНИЕ МЮЗИКЛЫ НАЧАЛА НУЛЕВЫХ
В российской телеиндустрии нулевых не было больших денег, зато свободы и креативы было хоть отбавляй. Самое время поносталгировать и пересмотреть музыкальные комедии, которые показывали перед «Голубыми огоньками». Например, «Золушка» 2002 12+ или «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+ 2001. Но наш безусловный фаворит – это «За двумя зайцами» 12+ 2003.
ПРЕМЬЕРЫ 2021 ГОДА, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРАХ
Со всей семьей:
Конек-Горбунок, фэнтези, комедия 6+
Лука, мультфильм, фэнтези 6+
Кощей. Начало, мультфильм 6+
Круиз по джунглям, приключения, комедия 12+
Зверокрекеры, мультфильм, мюзикл, фэнтези, 6+
Бендер: Начало, приключения, комедия 16+
С друзьями:
Майор Гром: Чумной Доктор, детектив, комедия 12+
Чёрная Вдова фантастика, боевик, 16+
Отряд самоубийц: Миссия навылет, боевик, комедия 18+
Веном 2, фантастика, боевик 16+
Прабабушка легкого поведения. Начало, комедия 16+
В одиночестве, для лучшего погружения:
Круэлла, комедия, криминал 12+
Малкольм и Мари драма, мелодрама 16+
Дюна, фантастика, боевик 12+
Купе номер 6, драма, мелодрама 16+
Петровы в гриппе, драма, фантастика, 18+
ТВ-ПРОГРАММА
Мы выбрали самые интересные (по нашему мнению) тв-шоу и премьеры фильмов на предстоящие дни
3 января
Первый канал
14:55 «Давай поженимся в Новый год!» 16+
15:45 Премьера. «Угадай мелодию 1991-2021» 12+
4 января
Первый канал
18:30 Новогодний маскарад на Первом 16+
6 января
Первый канал
20:50 «Поле чудес». Рождественский выпуск 16+
7 января
Первый канал
11:15 «Старые песни о главном» 16+
13:15 «Старые песни о главном-2» 16+
15:10 «Старые песни о главном-3» 16+
18:00 Премьера. Концерт «Русское рождество» 0+
8 января
Первый канал
18:50 «Ледниковый период». Финал 0+
9 января
Первый канал
15:00 Премьера. «Детский КВН» 6+
22:20 Премьера. Дмитрий Нагиев в фильме «Спасите Колю!» 12+
НТВ
22:30 Новогодняя сказка 12+
ТНТ
20:00 Новогодний концерт Гарика Мартиросяна 16+
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