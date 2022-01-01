Салют и открытие ледового городка: 7 фото, как отметили Новый год в Ижевске

На праздник пришло очень много людей. Фото: пресс-служба Ижевска

Накануне Ижевск отметил Новый год. Всю ночь на Центральной площади продолжались гуляния, куда пришло 12 тысяч ижевчан. «Комсомолка» собрала для вас самые яркие фотографии с праздника.

Руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов отметил, что службы обеспечения безопасности работают в режиме повышенной готовности. Значимых нарушений общественного порядка не было, отметили на совещании по обеспечению безопасности.

«Это самое для нас главное. Для этого мы и проводим такие совещания, чтобы держать всех в режиме повышенной готовности. Цель у нас простая, чтобы люди хорошо провели новогодние праздники», - отметил Сергей Смирнов.

На сцене было жарко. Фото: пресс-служба Ижевска

На праздник пришли герои мультика «Холодное сердце». Фото: пресс-служба Ижевска

На празднике прошло открытие ледового городка. Фото: пресс-служба Ижевска

В ледовом городке появилось множество разных скульптур — например, огонь. Фото: пресс-служба Ижевска

Жителей Ижевска развлекали аниматоры. Фото: пресс-служба Ижевска

Праздник закончился салютом. Фото: пресс-служба Ижевска

Какая программа ждет ижевчан 1 января, можно узнать здесь. О полной программе на праздники мы рассказывали по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На будущее и любовь: рождественские гадания на 2022 год

Введение QR-кодов, подорожание проезда до 27 рублей, открытие Нацбиблиотеки и 50-метрового бассейна: подводим итоги 2021 года в Ижевске

Утвержденные нерабочие дни и выборы главы Удмуртии: изменения 2022 года, о которых нужно знать жителям Ижевска