«Рождественский Поросенок», «Веснушки» и «Однажды в Голливуде»: что почитать в январские праздники

Восемь лучших книг 2021 года для уютных и захватывающих вечеров Фото: pexels.com

Долгие январские праздники созданы не для скуки! Это идеальное время для шумных встреч с близкими, неспешных прогулок в зимнем лесу и уютного чтения книг в теплой кровати. Если вы уже прочли всю свою домашнюю библиотеку, предлагаем посмотреть нашу подборку. В ней мы собрали произведения, которые вошли в ТОПы 2021 года по версии многих литературных издательств.

Счастливого Нового года и приятных вам вечеров!

ЛЕГКО ЧИТАЕТСЯ

«Веснушка» Сесилия Ахерн (16+)

В начале года не особо хочется грузить себя тяжелыми произведениями, поэтому легкий для прочтения роман от автора «P.S. Я люблю тебя» (16+) станет отличным выбором. Это история о девушке по прозвищу Веснушка. История об отношениях, дружбе и взрослении.

«Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино (18+)

Это первая книга Квентина Тарантино. Уморительный и брутальный роман, основанный на событиях его же одноименного фильма. «Однажды в Голливуде» точно оценят все синемафилы.

ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ

«Искусство для пацанчиков. По полочкам» Анастасия Четверикова (16+)

Книга простым и ироничным языком расскажет об искусстве, которое порой бывает тяжело понять. Если для вас все еще загадкой является смысл «Черного квадрата» и почему картина Эдварда Мунка кричит, вам точно стоить это прочесть. Это отличное начало для знакомства с историей искусства.

«Не надо стесняться. История постсоветской музыки в 169 песнях. Под ред. А. Горбачева» (18+)

Через главные хиты каждого года с 1991 по 2020 разбирается история России. История музыки становится микроскопом, под которым рассматривается изменение в политике, экономике и культуре. О каждой песне рассказывают все, кто связан с ее появлением на свет. Из всех этих монологов у нас получается проследить за российской поп-культурой от «Кар-Мэн» до Моргенштерна.

Книги Дж. К. Роулинг идеально подходят для создания новогодней атмосферы Фото: pexels.com

ОСТАВЛЯЕТ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Рана» Оксана Васякина (18+)

Об этой книге в прошлом году говорили буквально все публицисты. Откровенный и, во многих местах, автобиографичный роман Оксаны Васякиной читать непросто. Автор пишет о смерти своей матери. Главная героиня путешествует через страну, параллельно преодолевая путь к принятию смерти близкого человека. Роман точно надолго засядет в вашей голове.

«Иерусалим» Алан Мур (18+)

Внушительный роман о фантастическом мире от «одного из самых значительных британских писателей последних пятидесяти лет». В произведении сквозит тема религии и истории человечества. В книге искусно смешаны различные литературные жанры и стили: от жесткого реализма до артхаусной пьесы. И, несмотря на большое количество страниц, роман затягивает и читается быстро.

ДАРИТ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

«Серебряные коньки» Мэри Додж (6+)

Книга любимая многими, особенно в период новогодних праздников. Действие повести происходит в Голландии 19 века перед самым Рождеством. Группа детей собирается принять участие в соревновании юных конькобежцев. Уникальный язык автора напонят читателя ожиданием предновогоднего чуда и детским восторгом.

«Рождественский Поросенок» Дж.К. Роулинг (0+)

Книга от автора «Гарри Поттера». Новогодняя сказка о бескорыстных людях, настоящей дружбе и немножечко волшебства – рецепт идеального чтива на новогодних праздниках. В своей новой книге, Роулинг рассказывает о 7-летнем мальчике, чья игрушка оживает, и он отправляется за ней в волшебную страну.

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