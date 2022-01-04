Когда и в каких храмах пройдут Рождественские богослужения в Удмуртии?

Фото: Сергей Грачёв
Рождественские архиерейские богослужения начнутся в Ижевске со 2 января (. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии на официальной странице «ВКонтакте»). Рассказываем, когда ижевчане могут прийти в храм и как полагается вести себя во время службы.
РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЯНВАРЕ
Фото: Сергей Грачёв
2 января
Где: в Благовещенском храме Воткинска
9:00 - литургия на день памяти священномученика Николая и мученицы Варвары Воткинских. Крестный ход к месту их расстрела.
6 января
Где: в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска
8:00 – Литургия на Рождественский Сочельник;
16:00 – Всенощное бдение на праздник Рождества Христова;
23:00 – Божественная литургия праздника Рождества Христова.
8 января
Где: в Успенском храме Ижевска
8:00 – Божественная литургия.
9 января
Где: в Свято-Троицком соборе Ижевска
8:00 – Божественная литургия.
14 января
Где: в храме святителя Василия Великого, Ижевск
8:00 – Божественная литургия по случаю престольного праздника.
15 января
Где: в храме преподобного Серафима Саровского, Сарапул
8:00 – Божественная литургия по случаю престольного праздника.
18 января
Где: в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска
8:00 – литургия и великое освящение воды;
16:00 – Всенощное бдение праздника Богоявления.
19 января
Где: в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска
8:00 – литургия и великое освящение воды по случаю праздника Богоявления.
Планируя посещение храма, нужно помнить, что в расписании возможны изменения.
КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО СОБЛЮДАТЬ В ХРАМЕ?
- У дверей храма принято перекреститься, совершая после каждого осенения себя крестным знамением поясной поклон и мысленно произнося молитву, либо просто перекреститься со словами «Господи, помилуй».
- Особое внимание следует уделить внешнему виду. Женщинам не следует приходить в короткой юбке и с открытыми плечами. Лучше обойтись минимумом косметики или вовсе без нее.
Фото: Сергей Грачёв
- Голова женщины должна быть покрыта платком или шарфом, а вот мужчина при входе в храм должен снять головной убор.
- Считается, что женщина не должна приходить в брюках, но это правило не является строгим, главное, чтобы брюки не были обтягивающими. Приходить в шортах (этой зимой они популярны) также не надо.
- Лучше прийти пораньше, за 10–15 минут до начала богослужения. Оставшееся время можно использовать для подачи записок, поставить свечи.
Фото: Сергей Грачёв
- Во время богослужения не следует ходить по храму и разговаривать. Обязательно проверьте, отключен ли у вас звонок на мобильном.
- Когда совершается богослужение, принято стоять, но для пожилых и больных людей делается исключение. Сидеть на скамье также может беременная женщина или мама с ребенком. Но уж если вы сели, не кладите ногу на ногу.
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