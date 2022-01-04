Когда и в каких храмах пройдут Рождественские богослужения в Удмуртии?

Фото: Сергей Грачёв

Рождественские архиерейские богослужения начнутся в Ижевске со 2 января (. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии на официальной странице «ВКонтакте»). Рассказываем, когда ижевчане могут прийти в храм и как полагается вести себя во время службы.

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЯНВАРЕ

Фото: Сергей Грачёв

2 января

Где: в Благовещенском храме Воткинска

9:00 - литургия на день памяти священномученика Николая и мученицы Варвары Воткинских. Крестный ход к месту их расстрела.

6 января

Где: в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска

8:00 – Литургия на Рождественский Сочельник;

16:00 – Всенощное бдение на праздник Рождества Христова;

23:00 – Божественная литургия праздника Рождества Христова.

8 января

Где: в Успенском храме Ижевска

8:00 – Божественная литургия.

9 января

Где: в Свято-Троицком соборе Ижевска

8:00 – Божественная литургия.

14 января

Где: в храме святителя Василия Великого, Ижевск

8:00 – Божественная литургия по случаю престольного праздника.

15 января

Где: в храме преподобного Серафима Саровского, Сарапул

8:00 – Божественная литургия по случаю престольного праздника.

18 января

Где: в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска

8:00 – литургия и великое освящение воды;

16:00 – Всенощное бдение праздника Богоявления.

19 января

Где: в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска

8:00 – литургия и великое освящение воды по случаю праздника Богоявления.

Планируя посещение храма, нужно помнить, что в расписании возможны изменения.

КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО СОБЛЮДАТЬ В ХРАМЕ?

- У дверей храма принято перекреститься, совершая после каждого осенения себя крестным знамением поясной поклон и мысленно произнося молитву, либо просто перекреститься со словами «Господи, помилуй».

- Особое внимание следует уделить внешнему виду. Женщинам не следует приходить в короткой юбке и с открытыми плечами. Лучше обойтись минимумом косметики или вовсе без нее.

Фото: Сергей Грачёв

- Голова женщины должна быть покрыта платком или шарфом, а вот мужчина при входе в храм должен снять головной убор.

- Считается, что женщина не должна приходить в брюках, но это правило не является строгим, главное, чтобы брюки не были обтягивающими. Приходить в шортах (этой зимой они популярны) также не надо.

- Лучше прийти пораньше, за 10–15 минут до начала богослужения. Оставшееся время можно использовать для подачи записок, поставить свечи.

Фото: Сергей Грачёв

- Во время богослужения не следует ходить по храму и разговаривать. Обязательно проверьте, отключен ли у вас звонок на мобильном.

- Когда совершается богослужение, принято стоять, но для пожилых и больных людей делается исключение. Сидеть на скамье также может беременная женщина или мама с ребенком. Но уж если вы сели, не кладите ногу на ногу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники – 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб