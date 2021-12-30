Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники – 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб

Самые нужные в экстренной ситуации номера телефонов и адреса. Фото: pixabay.com

В праздники неприятности, к сожалению, тоже случаются: может прорвать трубу, заболеть зуб или произойти пожар. Рассказываем, как работают основные городские службы в новогодние каникулы и куда обращаться, если случилась неприятность.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ЧП

- Скорая помощь – 03; 103 с моб.

- Единый телефон службы спасения – 112 (с моб).

- Дежурная часть Управления МВД России по г. Ижевску – 41-60-01, 02; 102 с моб.

- Дежурная часть Ленинского района – 69-53-00.

- Дежурная часть Октябрьского района – 41-56-20.

- Дежурная часть Первомайского района – 69-80-02.

- Дежурная часть Устиновского района – 69-60-00.

- МЧС – 01; 101 с моб.

- ЕДДС города Ижевска – служба реагирования в чрезвычайных ситуациях – 57-21-14, 57-21-15, 57-21-19, 57-25-12.

- ГИБДД – 41-57-00, 41-57-01.

- Поисково-спасательная служба Ижевска – 65-53-12, 65-53-13.

- Поисково-спасательная служба Удмуртии – 56-72-42.

А вы помните телефон полиции? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ЕСЛИ ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ, ГАЗ ИЛИ СВЕТ

- Единая диспетчерская служба городского хозяйства (например, если не чистят улицы) – 072; 99-80-72 с моб.

- Диспетчерская служба теплосетей (если нет отопления) – 90-35-43, 90-35-45.

- Контакт-центр по вопросам электроснабжения (если нет электричества) – 8 (800) 220-02-20.

- «Спецавтохозяйство» (если не вывозят мусор) – 57-04-54; горячая линия – 8 (800) 234-89-86.

- Газовая служба – 04; 104 с моб.

- «Ижводоканал» (если нет холодной воды или прорвало канализацию) – 95-05-00, 78-25-32.

Отключение воды в новый год – один из самых неприятных сюрпризов Фото: Архив КП

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

Колл-центр по сопровождению пациентов с коронавирусом – 8 (800) 100-24-47:

- 1, 7 января – выходные дни.

- 31 декабря, 2–6, 8–9 января – с 08:00 до 16:00.

Работа взрослых поликлиник

- 1,7, 9 января – выходные дни.

- 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января – работает дежурный врач, оказывается неотложная медицинская помощь, можно вызвать врача на дом или прийти на вакцинацию.

- 3, 5 января – полные рабочие дни.

Работа детских поликлиник

- 1 января – оказание неотложной медицинской помощи

- 31 декабря, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января – работает дежурный врач, оказывается неотложная медицинская помощь, можно вызвать врача на дом.

- 3, 5 января 2022 года – полные рабочие дни.

- 31 декабря, 1, 2, 4, 6–9 января – неотложная помощь в детской стоматологии.

- Молочные кухни работают все праздники.

Скорая помощь будет работать даже в новогоднюю ночь. Фото: Дмитрий Селезнёв

Экстренная помощь с 31 декабря по 9 января

- Если произошла травма глаза – кабинет неотложной помощи Республиканской офтальмологической больницы (г. Ижевск, ул. Ленина, д. 98а). Справочная – тел.: 64-26-92, регистратура – тел.: 68-22-35.

- Переломы, растяжения и ушибы у взрослых – травматологическая поликлиника (ул. Краева, 37а). Тел.: 68-83-03.

- Переломы, растяжения и ушибы у детей – детское травматологическое отделение ДГКП № 2 (ул. Наговицына, 10). Тел.: 43-00-33, 43-55-95.

- Пиротехнические и прочие ожоги, обморожения, травмы головы – 1-я РКБ (Воткинское шоссе, 57). Справочное бюро (стационар) – тел.: 46-57-93, приемное отделение – тел.: 46-54-82, диспетчер по ДТП – тел.: 46-56-82, регистратура поликлиники – тел.: 46-54-83, 46-55-74 .

- Острая зубная боль у взрослых – кабинет неотложной помощи Республиканской стоматологической поликлиники (ул. Коммунаров, 231).

- Острая зубная боль у детей – кабинет неотложной помощи детской стоматологической поликлиники (ул. Воровского, 150).

Пиротехника может стать причиной травм в праздники. Фото: pixabay.com

Дежурные больницы

- Хирургия: ГКБ № 9 – 31 декабря, 3, 8 января; ГКБ № 6 – 1, 4, 7 января; 1-я РКБ – 2, 6 января; ГКБ № 8 – 5, 9 января.

- Гинекология: ГКБ № 6 – 31 декабря, 3, 6, 8 января; ГКБ № 8 – 1, 4, 7 января; ГКБ № 9 – 2, 5, 9 января.

- Кардиология: РКДЦ дежурит все праздники.

· Урология: ГКБ № 6 – 31 декабря; 1-я РКБ – 1,5, 8 января; ГКБ № 6 – 2–4, 6, 7, 9 января.

- Травматология: ГКБ № 6 – 31 декабря; ГБ № 3 – 1-8 января; 1-я РКБ – 9 января.

- ЛОР: ГКБ № 7 дежурит все праздники.

Иногда один звонок может решить проблему расчистки улиц Фото: Архив КП

Пункты вакцинации:

Прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать по графику поликлиник. Пункты вакцинации в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21) и в КДЦ (ул. Свободы, 228) работают с 10:00 до 16:00 31 декабря, 2, 4, 6, 8 и 9 января; с 8:00 до 19:00 – 3 и 5 января. 1, 7 января – выходные.

Справочная «ГосАптеки» (399-399) работает:

31 декабря – с 9:00 до 18:00;

1 января – с 11:00 до 18:00;

2–9 января – с 9:00 до 18:00.

КАК РАБОТАЕТ ЗАГС

- 2 января – граждан принимают в Устиновском отделе по адресу ул. Молодежная, 35 (выдача повторных свидетельств и справок из архива, регистрация рождения ребенка и расторжения брака);

- 3–4 января работает Управление ЗАГС по адресу ул. Удмуртская, 196 (выдача повторных свидетельств и справок из архива, регистрация рождения);

- 5–6 января работает Ленинский отдел по адресу ул. Клубная, 33 (выдача повторных свидетельств и справок из архива, регистрация рождения).

Режим работы в эти дни: с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00

Очень важно, чтобы газовое оборудование в новогодние праздники работало исправно Фото: Диля Ахмадишина

Государственная регистрация смерти (ул. Пастухова, 86):

- 31 декабря – с 8:30. до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00;

- 1–9 января – с 8:30. до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПИТОМЕЦ

31 декабря у государственных ветклиник сокращенный рабочий день, а 1 января – выходной.

- Центральная ветлечебница, Воткинское шоссе, 29, тел.:45-85-82.

6, 7, 8 января – с 9:00 до 17:00, остальные дни выходные.

- Первомайская ветлечебница, ул. Красноармейская, 103а, тел.: 78-68-36.

3, 4, 5 января – с 9:00 до 17:00, остальные дни выходные.

- Устиновская ветеринарная лечебница, ул. Молодежная, 22, тел.: 36-63-77.

2, 3, 4, 5 января – с 9:00 до 17:00, остальные дни выходные.

- Ленинская ветеринарная лечебница, ул. Баранова, 90, тел.: 71-05-26.

6, 7, 8, 9 января с 9:00 до 17:00, остальные дни выходные.

В нерабочее время дежурных ветлечебниц можно обратиться в частные ветеринарные службы.

Придут ли вовремя письма и посылки? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

КАК РАБОТАЮТ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В большинстве ТРЦ 31 декабря – сокращенный день. 1 января не работают отделы, но можно сходить в кинотеатры и супермаркеты. С 2 января – работа в обычном режиме.

ТРЦ «Петровский»

31 декабря отделы, кинотеатр, фуд-корт и «Игромакс» работают до 20:00, «Гастроном» до 22:00, боулинг до 18:00.

1 января отделы не работают, «Гастроном» – с 9:00 до 22:00, кинотеатр – с 10:00 до 3:30, боулинг – с 12:00 до 2:00, «Игромакс» – с 11:00 до 22:00, фуд-корт: с 12:00 до 22:00.

ТРЦ «Сигма»

31 декабря отделы работают до 19:00, «Перекресток» – до 21:00, кинотеатр и фуд-холл – до 18:30.

1 января отделы не работают, «Перекресток» – с 12:00 до 22:00, кинотеатр и фуд-холл – с 9:30 до 2:30.

ТЦ «КИТ»

31 декабря отделы работают до 19:00.

1 января – выходной день

ТРК «Столица»

31 декабря 2021 года ТРК работает до 20:00. «Динопарк», виртуальный клуб и кафе закроются в 18:00, DNS (ДНС) работает до 19:00.

1 января отделы не работают, кинотеатр – с 11:00 до 23:00, «Динопарк» – с 14:00 до 21:00, общепит до 21:00.

КАК РАБОТАЮТ БАНКИ

- Офис ВТБ работает до 30 декабря. В 2022 году банк начинает работать в штатном режиме с 10 января.

- Газпромбанк: 30 декабря – с 9:00 до 17:30; 5 и 6 января с 9:00 до 17:00 работает офис по ул. Удмуртской, 247. 31 декабря, 1–4, 7–10 января банк не работает.

КАК РАБОТАЕТ ПОЧТА

31 декабря почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. 1, 2 и 7 января выходные. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с ПФР.

Остальные дни почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

ЕСЛИ НУЖНО ЭВАКУИРОВАТЬ МАШИНУ

- «Эвакуатор дешево». Круглосуточно, с 3 января. Тел.: +7 (922) 514-59-71.

- «АвтоБуксир». Круглосуточно и без перерыва все дни. Тел.: +7 (982) 117-69-11.

Ранее мы уже писали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.

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