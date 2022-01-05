Любовный гороскоп на 2022 год: Раки встетят вторую половинку, а Весам нужно стать главными в паре

Каким знакам повезет в любви в этом году? Фото: pixabay.com

Год Тигра дает нам шанс на яркий роман, но не стоит бросаться в омут с головой. Приглядитесь к избраннику повнимательнее. Не полагайтесь на первые впечатления.

ОВЕН

Год удачный для любви как семейным, так и одиноким представителям знака. Первым Тигр обещает ровные спокойные отношения, вторым – возможность встретить свою вторую половинку.

ТЕЛЕЦ

Семейным Тельцам не стоит обижать партнера, который быстро может найти им замену. Одиноким не стоит искать отношений, лучше сфокусироваться на других сферах жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Все будет спокойно и размеренно, ссоры и скандалы остались в прошлом. Одиноким Близнецам пора форсировать события: сначала сразите своей красотой потенциального партнера наповал, а затем сделайте контрольный – красноречием.

РАК

Одиноким представителям знака дарован шанс встретить свою вторую половинку. Оставайтесь собой! Семейным Ракам стоит подогреть чувства и освежить отношения.

ЛЕВ

Если вы уже находитесь в отношениях, задумайтесь о том, чтобы перевести их на другой уровень. Не затевайте ссор со своей второй половинкой. Одиноким Львам предстоит встретить любимого человека. Не сомневайтесь в нем.

ДЕВА

Не стоит основываться на флирте и кратковременных интрижках. Ни к чему хорошему это не приведет. Если вы в отношениях, то подумайте о потребностях партнера, тогда у вас будет прекрасный для любви год.

ВЕСЫ

Вы можете встретить по-настоящему родственную душу и влюбиться. А вот семейным Весам самое время стать главными в паре, активно решайте проблемы и вопросы – это только укрепит союз.

СКОРПИОН

Необходимо работать над отношениями. Избегайте возобновления отношений с бывшими возлюбленными, а еще не ревнуйте и не устраивайте скандалы. Ситуация стабилизируется к концу года.

СТРЕЛЕЦ

Одиночки познакомятся с интригующими личностями уже весной. Семейные Стрельцы могут испортить отношения с партнером на почве финансов. Будьте сдержаннее!

КОЗЕРОГ

Прекрасные перспективы! Но выбор нужно делать максимально обдуманно. Семейным представителям знака не стоит совершать опрометчивых поступков и поддаваться на искушения.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете окружены повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Ведите себя достойно с партнером, не причиняйте ему боль. Лучше побалуйте вниманием и заботой.

РЫБЫ

Звезды просят воздержаться от скоропалительных решений, основанных на порыве чувств. Не придирайтесь к партнеру, он человек, и не обязан быть идеалом. Есть риск частых конфликтов.

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