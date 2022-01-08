Восстанавливает здания культуры, бесплатно ремонтирует велосипеды: 5 необычных хобби жителей Удмуртии

Работа Семена Бухарина на газоне Фото: Архив «КП» в Ижевске

Хобби наполняют нашу жизнь, делают ее интереснее. Иногда увлечения превращаются в нечто большее, чем простое времяпрепровождение, и приносят радость не только нам, но и другим людям. «Комсомолка» собрала пять необычных историй.

Акция «Под куполом небес»

Руководитель движения «Под куполом небес» Пётр Иевлев занимается восстановлением старинных храмов, библиотек и других памятных построек. А все началось с часовни конца 18 века.

Здание находилось в плачевном состоянии. От местных жителей стало известно, что деньги на ремонт собраны, материалы есть, но под угрозой суда ремонт не состоялся. Итог: денежные средства и материалы были потрачены на другое, а часовня так и осталась в аварийном состоянии. Петр не смог пройти мимо и решил привести здание в порядок, взяв слово с местных жителей, что они ничего не скажут.

Так, постепенно стали собираться неравнодушные люди с общей целью – восстановление зданий культуры, причем совершенно бесплатно и на добровольной основе. Об объектах, нуждающихся в ремонте, волонтеры узнают от знакомых, друзей и из социальных сетей. О том, какие культурные объекты уже были восстановлены вы сможете узнать здесь.

На фото строительство в селе Уть. Фото: vk.com/arh.nasledie

Акция «Велодобро» в Удмуртии

В свободное от основной работы время Марсель Кузнецов занимается ремонтом велосипедов. Идею предложили организаторы акции «Велодобро» из Казани. Суть заключается в том, чтобы жители приносили на ремонт велосипеды, которые требуют ремонта. Марсель решил поддержать акцию и запустил ее в Ижевске.

Благодаря умелым рукам и доброму сердцу, молодой человек дарит счастье ребятам, у которых нет возможности приобрести новый транспорт. Он приводит старые велосипеды в порядок, а иногда из деталей, которые ему приносят жители города, он собирает пусть и не новый, но такой желанный велосипед.

Если у клиентов нет возможности забрать велосипед самим, то Марсель старается организовать доставку «железного коня». Отзывы людей, которые получили долгожданные велосипеды вы сможете прочитать здесь.

Путешественник и инженер- конструктор

Основная работа Юрия Тугбаева - на радиозаводе. Он занимается сопровождением и разработкой составных частей радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов. Но душа у инженера лежит к путешествиям.

Молодой человек всегда хотел заниматься туризмом. Первым мини-путешествием в горы была поездка в 2003 году на Черное море через горы Карачаево-Черкесии. Там и началась его любовь к автопутешествиям и горам. Он уже посетил Европу, США, ОАЭ, Шри-Ланку. Не обошел стороной и соседние регионы: Пермский край, Башкирию, Челябинскую область, Самарскую область. И это только малая часть мест, где успел побывать Юрий.

По началу любил путешествовать по городам, но со временем предпочтение отдал природным местам. Для мужчины важно, чтобы место, которое он выбирает для своих туров было красивым и интересным. Юрий также увлекается фотографией. Поэтому в походы он всегда берет с собой камеру, чтобы запечатлеть природные красоты. Сейчас он активно организовывает различные туры для желающих отправиться в путешествие.

На фото Юрий Тугбаев. Фото: vk.com/tugbaev

Ижевский художник на снегу

Основная профессия Семена Бухарина - дворник в Республиканском лицее-интернате. До этого мужчина несколько лет работал рыбаком на Камчатке, 10 лет трудился в шахте.

Идея для столь необычного и творческого занятия возникла спонтанно. Мужчине хотелось, чтобы ученики и учителя лицея улыбались после трудового дня. Снежные шедевры впечатляли не только учеников и сотрудников учреждения, но и весь Ижевск. Затем работами Семена Бухарина восхищались не только в столице Удмуртии, но и по всей России.

Мужчина принял участие в шоу талантов «Я почти знаменит» на Первом канале, где одержал победу. О том кем работал еще ижевский художник и о его рисунках вы сможете узнать из этой статьи.

Музей и модельный бизнес – две части одного человека

Ян Ахундов - специалист по вооружению и военной технике, экскурсовод, преподаватель медицинского колледжа, ведущий корпоративов и праздников. К 33 годам Ян попробовал себя в разных сферах деятельности, но жизненные подножки направили его в мир модельного бизнеса.

Поначалу мужчина снимался в тестовых съемках своих знакомых. Но в Ижевске было трудно реализовать себя в модельном бизнесе, и Ян решил покорять Питер. За плечами молодого человека – успешно законченная модельная школа, работа в модельном агентстве ABC modus (ЭйБиСи Модус), главная роль в перфомансе на модном показе в Гостевом доме, где его заметили и подписали с ним контракт. Сейчас Ян является моделью Skymodels (Скаймоделс).

Мужчина продолжает работать в музее, тем самым совмещает две абсолютно разные жизни. Подробнее о многогранном экскурсоводе вы сможете узнать здесь.

Ян Ахундов. Фото: instagram.com/yanabzu/

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