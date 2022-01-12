Как количество ковидных коек менялось в течение пандемии в Удмуртии

При увеличении количества заражения в «красной зоне» выделяют дополнительные места Фото: Амир Закиров

Коронавирус пришел в Удмуртию 22 марта 2020 года и с тех пор остается главным антигероем ежедневной новостной повестки. Весной того же года, в больницах республики было перепрофилировано 935 коек для госпитализации ковид-положительных пациентов, но затем их количество пришлось увеличить.

Койки неоднократно перепрофилировали в ковид и обратно. Фото: https://pixabay.com/

К концу января первого ковидного года количество коек составило 2349 штук, но с падением заболеваемости в феврале число койко-мест под коронавирус сократили – их осталось менее 1,5 тысяч.

По заявлению Минздрава Удмуртии, такого количества хватало для размещения всех, кто нуждался в госпитализации, зато освободились площади для плановых пациентов. На графике мы видим, что изменения количества коек достаточно точно совпадают с колебаниями суточной заболеваемости.

График построен по данным Оперштаба Удмуртии Фото: Архив КП

Очередная мобилизация потребовалось летом 2021 года, когда начался стремительный рост числа заболевших. К началу ноября количество новых случаев коронавируса за сутки достигало 350-400, и число мест пришлось увеличить до 3980. Затем последовало резкое снижение заболеваемости – как полагают врачи, на фоне дополнительных противоэпидемических мер и вакцинации. Количество ковидных коек сократили вслед за этим уже к концу ноября.

В настоящее время продолжается снижение заболеваемости. Как сообщают в Минздраве Удмуртии, имеющегося количества коек хватает для всех нуждающихся в госпитализации пациентов. Кроме того, система выстроена так, что при необходимости «красную зону» снова можно будет оперативно расширить.

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