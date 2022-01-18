Почему большие горшки – зло и как справиться с капризами голландских цветов: опытные цветоводы из Ижевска продолжают делиться секретами

Как ухаживать за купленным цветком, чтобы он радовал как можно дольше. Фото: pixabay.com

На календаре – конец января, мы и оглянуться не успеем, как в дверь постучит День всех влюбленных, а за ним и Международный женский день. Это означает, что в цветочных магазинах будут праздничные поставки, а в наших домах прибавится растений – подаренных или просто купленных по случаю, «для души». Как ухаживать за этой красотой, чтобы она радовала нас как можно дольше, в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказали профессиональные цветоводы Наталья Булатова и Ксения Дюрягина.

ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ ЦВЕТЫ ИЗ МАГАЗИНА?

Кто не сталкивался с таким огорчением – подарили красивый цветок в горшке, а он постоял несколько дней и осыпался, хотя и поливали, и от сквозняка берегли. В чем же причина? И есть ли смысл покупать цветущие растения с перспективой дальнейшего выращивания?

Так цветут некоторые кактусы. Фото: Ксения Дюрягина

Вопрос неоднозначный. Основная часть растений, которые попадают в наши цветочные магазины, привезена из Голландии, где их растят в теплице при тщательно выверенной влажности и вентиляции, под специальным освещением и с профессиональной подкормкой. Культивируются такие растения обычно гидропонным методом, круглосуточно подпитываясь сбалансированным раствором, содержащим все необходимые для жизни вещества. Неудивительно, что попадая сперва в магазин, а затем к нам домой, они испытывают серьезный стресс от смены обстановки.

Сортовая фиалка. Фото: https://zen.yandex.ru/fialka

«Из Голландии растения едут в среднем семь дней, и все это время они находятся в темном холодном помещении, причем перед этим цветущие растения как следует простимулировали для обильного цветения», – объясняет Ксения Дюрягина.

Стрептокарпус. Фото: https://vk.com/fialochkaok

Но почему тогда по растению не видно, что ему плохо? Ведь оно пышно цветет, не повяло и вообще выглядит здоровым. Оказывается, дело в том, что все процессы у растений происходят очень медленно.

Пуансетия. Фото: pixabay.com

«Это все равно, что сравнить человека и бабочку однодневку. Для нас проходят всего одни сутки, а бабочка за это время успевает дать потомство, состариться и умереть. Цветы еще медленнее, чем мы. И когда мне говорят, что растение год стояло в темном углу и «ни на что не жаловалось», а потом внезапно погибло, приходится объяснять, что на самом деле оно год умирало», – рассказывает Наталья Булатова.

Разные расцветки аглаонем. Фото: Ксения Дюрягина

При этом цветение – далеко не всегда показатель хорошего самочувствия растения. Иногда это попытка ухватиться за последнюю возможность дать семена, а следовательно, оставить потомство. Именно поэтому растения, истощенные в результате стресса или длительного неправильного ухода, после цветения часто гибнут.

Сортовая фиалка. Фото: https://zen.yandex.ru/fialka

К сожалению, многие горшечные растения, например хризантемы, герберы, розы, а в период новогодних праздников еще пуансетия (или «рождественская звезда»), изначально выращиваются как долгоиграющие букеты, и их выживаемость невелика. Если такое растение удастся «вытянуть», то оно, скорее всего, потеряет свою декоративность, так как для повторного цветения ему нужен определенный режим, а еще период покоя, который сложно обеспечить в городской квартире.

Разные виды хойи. Фото: Ксения Дюрягина

Стоит почитать про условия выращивания данного конкретного растения. Если у вас в квартире есть прохладные окна (лоджии), то эти растения будут замечательно себя чувствовать у вас.

Или другой вариант. Если вам подарили такой «букет», можно, полюбовавшись немного дома, поселить его в своем саду. Под укрытием у нас отлично зимуют все розы и хризантемы, которые продаются как горшечные культуры.

Аглаонема. Фото: https://vk.com/fialochkaok

Для роз после покупки Ксения Дюрягина предлагает такой алгоритм действий:

1. Как бы ни было жаль, цветки и бутоны нужно срезать. Они тянут из растения силы, которые больше пригодятся на адаптацию к новым условиям.

2. Обычно в горшочек бывает четыре отдельных растения – для пышности. Их необходимо рассадить по отдельности, причем максимально убрав старый грунт. Оставьте столько, сколько необходимо, чтобы не повредить корни.

3. Горшок для пересадки выбирайте 9–10 см в диаметре – в зависимости от объема корневой системы; не сажайте розу в большой горшок.

4. Соблюдайте умеренный полив и обеспечьте растению влажность, например путем опрыскивания.

Дендробиум. Фото: Ксения Дюрягина

ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ РАСТЕНИЕ

Многое зависит и от того, насколько тщательно вы подошли в выбору растения. Лучше не берите засохшие или подгнившие экземпляры из жалости – спасти вы их вряд ли сможете, а деньги потратите. Кроме того, нездорово выглядящий цветок может оказаться заражен вредителями, и, принеся его домой, вы подвергнете опасности те цветы, которые уже у вас есть. Но даже у визуально сильного и крепкого растения не будет лишним проверить пазухи и нижнюю сторону листьев – на наличие червеца и клеща, поглядеть, не ползают ли по лепесткам трипсы, и удостовериться, что корни и зеленые части растения не гниют.

Так фиалки растут у коллекционеров. Фото: https://zen.yandex.ru/fialka

«Поднимите горшок и взвесьте его на руке. Если он кажется подозрительно тяжелым, растение, возможно, залито, а если очень легкий – пересушено. Плохо и то и другое. Слегка потрясите куст. Если начинают массово облетать листья, то от покупки также следует воздержаться», – советует Наталья Булатова.

Алоказия «Серебряный дракон». Фото: Ксения Дюрягина

Впрочем, из любого правила есть исключения. Например, «стрессанувший» мелколистный фикус может сбросить большую часть листвы, но при этом останется полностью жизнеспособным.

Аглаонема обычно хорошо себя чувствует в условиях городской квартиры. Фото: Ксения Дюрягина

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСАДИТЬ РАСТЕНИЕ

Если цветок недавно куплен в магазине, лучше сразу его пересадить, особенно если его состояние вызывает у вас опасение. И здесь уже, пожалуй, не будет играть особой роли время года. А вот цветы, купленные у частных селекционеров, и те, что давно у вас растут, лучше пересаживать весной, когда световой день составляет не менее 10 часов. Исключение составляют растения, которые выращиваются под лампами и не прекращают активные процессы даже зимой.

Хойя мультифлора. Фото: Ксения Дюрягина

«Следует различать перевалку, пересадку и омоложение. При перевалке растение просто переносится в больший объем с неповрежденным земляным комом – так можно делать, если оно полностью здорово и посажено в качественный субстрат, просто выросло из прежнего горшка. Только не стоит практиковать перевалку с растениями из Голландии. Не нужно бояться повредить корни, гораздо опаснее два разных по типу грунта совмещать в одном горшке. В этом случае вы не сможете нормально пролить земляной ком, так как голландский субстрат слишком влагоемкий. Корни в таких условиях просто сгниют. Пересадка подразумевает обрезку. В этом случае и корни, и «вершки» подрезают – не больше чем на треть – и меняют субстрат. Такая пересадка отлично стимулирует рост», – рассказывает Наталья Булатова.

Сортовая фиалка - трейлер. Фото: https://zen.yandex.ru/fialka

Омоложение подходит для травянистых растений. Сенполии, диффенбахии и аглаонемы, а также различные лианы – все эти растения быстро растут, оголяясь снизу. Они легко образуют корни, и рост на молодых корнях у них идет активнее, чем на старых. При омоложении нижняя часть стебля со старыми корешками срезается, и верхушка заново укореняется.

Фуксия сорта «Вуду». Фото: Ксения Дюрягина

Но не следует омолаживать, к примеру, деревья. А пальме корни подрезать нельзя ни в коем случае – ей подходит только перевалка или замена верхней части грунта в горшке.

Цветущие бегонии. Фото: https://vk.com/fialochkaok

При пересадке очень важно учитывать размер горшка. Если растение подросло, это в идеале должен быть горшок всего на 1–2 см шире, чем прежний. Начинающие цветоводы любят сразу посадить растение в большой горшок, но это может привести к замедлению его роста и даже к гибели. Дело в том, что корни не могут всасывать воду на расстоянии, и там, куда они не дотягиваются, вода застаивается, начинаются процессы гниения. Особенно это актуально для голландских цветов, выращенных на гидропонике, – при извлечении из горшка их корневая система может оказаться маловата даже для «родного» горшка, так как эти корни просто не приучены искать питание. В таком случае нужно подобрать горшочек поменьше.

Сортовой гибискус. Фото: Ксения Дюрягина

А вот бытовавшее ранее мнение, что глиняный горшок лучше пластикового, так как «дышит», не совсем верное. «Дышат» керамические горшки без глазури, а в глазурованных корни задыхаются и гниют.

Сортовые фиттонии и цикламен. Фото: Ксения Дюрягина

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОСАДКИ

Дыхание корней, несомненно, вопрос важный. Цветоводы солидарны в том, что ни одно растение не должно расти «в болоте». Между поливами почве необходимо позволять хотя бы немного просохнуть. А еще требуется ответственно подойти к составу грунта.

Опытные цветоводы предпочитают составлять грунт самостоятельно, но любители не всегда умеют и хотят это делать.

Сортовые пеларгонии. Фото: Ксения Дюрягина

«Если вы не специалист, то можете выбрать готовый грунт, главное, не «универсальный», а для определенных растений. К нему лучше добавить перлит в качестве рыхлителя – 20–30 % от субстрата», – советует Ксения Дюрягина.

Декоративнолиственная бегония. Фото: https://vk.com/fialochkaok

Чтобы выбрать хороший грунт, нужно:

1. Прощупать пакет. Если содержимое легкое и сыпучее, грунт высох и утратил свои свойства, лучше такой не берите. А если внутри тяжелые комки, грунт слишком жирный, растениям будет тяжело в таком расти.

2. Почитать, каким должен быть готовый грунт для определенного вида растений, перед тем, как выбрать. Посмотрите отзывы других цветоводов.

3. Добавить перлит – его, как правило, бывает мало в готовой смеси, а с ним корням легче получать кислород.

Комнатная коллизия. Фото: https://vk.com/fialochkaok

НУЖНО ЛИ КОМНАТНЫМ ЦВЕТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?

Большинство процессов у растений связаны с продолжительностью светового дня. Активная вегетация начинается ближе к весне. Некоторые растения, растущие на подоконниках, «просыпаются» уже сейчас, к середине января. Если у них появились молодые побеги, это знак, что можно начать аккуратную подкормку, – не более четверти рекомендуемой дозы.

Декоративнолиственные бегонии. Фото: https://vk.com/fialochkaok

Если же растению не хватает зимой света, есть два пути. В том случае, если это теневыносливый вид, можно оставить все как есть и просто ждать весны, главное, обеспечить прохладу и несколько сократить полив – цветок уйдет в состояние покоя. Либо можно организовать подсветку. Для этого подойдут специальные фитолампы или обычные люминесцентные. Напомним, что при яркой подсветке время года уже не будет иметь для большинства растений особого значения. Только не используйте лампы накаливания – они нагревают и сушат воздух, а их спектр не подходит для фотосинтеза.

Антуриум. Фото: Ксения Дюрягина

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как обеспечить для растения правильный уход зимой.

Кампанула «жених и невеста». Фото: Ксения Дюрягина

Разные сорта фаленопсисов. Фото: pixabay.com

Эпипремнум золотистый «Неон». Фото: Ксения Дюрягина

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