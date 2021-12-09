Кровяная вода для гибискуса и водка для фикуса: цветоводы из Удмуртии поделились секретами ухода за растениями

Как вырастить красивое растение дома? Фото: unsplash.com

Зима – непростое время не только для людей, но и для комнатных растений. Как правильно ухаживать за ними, чтобы они не увядали? Правда ли, что универсальный грунт подходит всем, а дренаж в горшке жизненно необходим? В студии радио «Комсомольская правда»-Ижевск побывали Елена Елькина и Алена Мингаева – настоящие профессионалы цветочного дела, которые ответили на многие вопросы и поделились своим опытом.

Прочесть ответы можно в нашем материале, а послушать подкаст можно здесь.

Как ухаживать в зимний период за цветами? Есть какие-то особенности в этот период?

– Да, они требуют больше внимания. В нашем регионе мало солнечного света, а зимой его становится еще меньше. Поэтому нужно обращать особое внимание на освещение цветов. Обычно рекомендуется досвечивать их. В период горячих батарей цветам не хватает влажности – их нужно опрыскивать.

Чтобы обеспечить свет цветам, для этого нужны специальные приспособления? Что делать тем, кто профессионально этим не занимается?

– Желательно ставить на более светлые окна. И все же не лишним будет приобрести специальные фитолампы. Они компактные, очень легко собираются и крепятся.

Стеллаж с цветами Елены Елькиной Фото: Архив «КП» в Ижевске

Что нужно сделать, чтобы помочь растениям поддерживать влажность?

– В первую очередь – опрыскивать их. Для некоторых цветов достаточно увеличить объем поддона, добавить керамзит и сделать его влажным.Тогда будет идти достаточное испарение, а значит, и увлажнение.Также можно положить на батареи влажные полотенца.

Почему цветы вянут? В чем причина? На что стоит обратить внимание, когда растение начинает увядать?

– Важно проверить корни. Возможно, они гниют в почве, либо пересушены. Вытащить их из земли, встряхните почву. Если корни гнилые, их можно подержать в марганцовке.

Иногда бывает так, что цветок перенесешь в другое место – и он начинает расти. Как искать эти места? Есть какие-то особые условия?

– Только методом подбора и наблюдения. Растениям нужен свой микроклимат. Одним хорошо в этом углу, другим нет. Но не переставляйте растение слишком часто, дайте ему освоиться на новом месте.

Декабристы. Фото: pixabay.com

Какие растения цветут в декабре?

– Самые актуальные – декабристы, флюмберы. Они довольно простые в уходе. Если соблюдать несколько правил, подержать их в прохладном месте до цветения, то они будут цвести. Совет: во время цветения их не нужно трясти и передвигать, иначе они сбросят бутоны.

Цветы можно ставить на подоконник?

– Да, можно. Но наблюдайте за реакцией цветов, хорошо ли им там. Например, спатифиллум может потерять легкую декоративность, но вы можете положить туда влажное полотенце – все придет в норму. Если цветок стал вялым и поменял цвет, значит он мерзнет. Посмотрите, не касаются ли его листья холодного стекла.

Как помочь цветку который уже подмерз?

– Убрать поврежденные части, переставить в другое место или утеплить подоконник. Можно положить газету или изолончик. Это уже не даст потокам воздуха попадать до горшков и листьев.

Спатифиллум Фото: Архив «КП» в Ижевске

Нужно ли сразу пересаживать только что купленное растение? Когда его стоит пересадить в другой горшок?

– Во-первых, смотря где вы купили растение. Если они акклиматизированы, то можно этого не делать. А вот если это голландские магазинные цветы, то это необходимо. Они все выращиваются на выгонку (ускоряют их рост). Что касается коллекционных растений, здесь нужно пересаживать. А вот спатифиллум, то тут сразу пересаживать не нужно. Нужно дать растению привыкнуть и через недели две можно будет пересадить.

Необходимо делать дренажный слой, чтобы отвести лишнюю воду от корней?

– Если вы подобрали хороший грунт, в горшке есть отверстие и у вас нет перелива – не нужно.

Для чего вообще нужен дренаж?

– Его насыпают, чтобы в случае залива вода скопилась внизу горшка и корни остались целыми.

Сейчас популярен универсальный грунт. Насколько он универсальный? Или к каждому цветку нужно подбирать по его потребностям?

– Его можно взять, но в соответствии с потребностями цветка нужно что-то доложить в грунт: золу, вермикулит, другое. Универсальный грунт чаще всего подходит для гераний. Если увлекаетесь кактусами, то лучше купить грунт для кактусов. Фиалкам подходит только свой грунт и никакой больше.

Фиалка Фото: Архив КП

Нужны ли эти подкормки для цветов?

– Кормить растение тоже нужно. Но перекорм вреден. Лучше недокормить, а не перекормить. Читайте рекомендации для каждого растения.

Всем ли цветам может подойти насыщение водой снизу, а не сверху?

– Нет, не всем подойдет такой полив. Например, кактус не напьется. Это хорошо для фаленопсисов, у которых есть кора. Фиалки тоже советуют поливать в поддонах, но моя практика показывает, что делать это лучше сверху, потому что корневая система находится сверху. Цикламену надо поливать только в поддон, иначе мы можем его испортить и клубни могут загнить. Глоксинии тоже не любят полив сверху. Нужно изучать цветок, который мы приобрели.

Глоксинии. Фото: pixabay.com

Как вы относитесь к цветам-талисманам?

– На мой взгляд, нужно заводить растение, которые нравится. Это не зависит от значения. Оно не может нести в себе негатива. Какую энергетику вы вложите, ту и получите.

А есть странные способы или советы, которые вы применяете в своей практике?

– Да, такие есть. Витамины: В6, В12, В1 по одной ампуле смешиваю с 0,5 воды, опрыскиваю, мою и полощу в этом растворе растения. Умирающий фикус я пою водкой, гибискусы поливаю кровяной водой из мяса после разморозки.

Фикус Фото: Архив «КП» в Ижевске

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