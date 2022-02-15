Максим Вылегжанин, Эльвира Пинчук и Олег Бекмеметьев: с кем отмечают 14 февраля известные жители Удмуртии

Угадаете, кто запечатлен на счастливом снимке? Фото: https://www.instagram.com/p/CXQtARlqa1l/
Вчера многие пары отметили День всех влюбленных. «Комсомолка» решила узнать, с кем проводят романтические вечера известные жители нашей республики, и собрала для вас 12 политиков, спортсменов и деятелей культуры с их вторыми половинками.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Александр Бречалов встретил свою жену в 5 классе. С тех пор они вместе. Фото vk.com/a.brechalov
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев
Олег Бекмеметьев и его жена Галина вместе уже 30 лет. Фото: vk.com/olegbekmemetev
Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов
Во так отметили Новый год Ярослав Семенов со своей женой и дочкой. Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
Трогательная фотография в день рождения любимой жены. Подпись: «Вместе мы с тобой, родная!». Фото: semenov_yaroslav78
Вице-премьер Удмуртии по вопросам здравоохранения Эльвира Пинчук
Эльвира Пинчук регулярно делится фотографиями своей семьи. У них с мужем есть дочь. Фото: @elvira_pinchuk
Трехкратный серебряный призер Олимпийских Игр Максим Вылегжанин
Семья знаменитого спортсмена. Фото: @max_vylegzhanin
Заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии Александр Прозоров
Супруги вместе 22 года. Фото: vk.com/prozorov_a_s
Заместитель Председателя Правительства Удмуртии по вопросам образования, социальной политики и труда Татьяна Чуракова
Татьяна Чуракова со своим супругом катаются на теплоходе. Фото: vk.com/tachurakova
Советник Главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям, директор Centre Digital&Media Анастасия Власова
Анастасия Власова со своим супругом. Фото: предоставлено героиней
Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин
Олег Гарин вместе со своей женой. У пары есть сын и дочь. Фото: @oleggarinizh
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский
«Продолжаем удивлять друг друга», – подписал фото Александр Варшавский. Фото: vk.com/varshavskiy_ai
Народный артист Удмуртской Республики Михаил Солодянкин
«В этих же костюмах и в гриме мы прямо из театра отправились в загс». Фото: vk.com/minisolod
Народная артистка Удмуртии, Посол культуры Удмуртии Надежда Уткина
Муж Надежды родом из Швейцарии. Фото: vk.com/n.utkina1966
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