Максим Вылегжанин, Эльвира Пинчук и Олег Бекмеметьев: с кем отмечают 14 февраля известные жители Удмуртии

Угадаете, кто запечатлен на счастливом снимке? Фото: https://www.instagram.com/p/CXQtARlqa1l/

Вчера многие пары отметили День всех влюбленных. «Комсомолка» решила узнать, с кем проводят романтические вечера известные жители нашей республики, и собрала для вас 12 политиков, спортсменов и деятелей культуры с их вторыми половинками.

Глава Удмуртии Александр Бречалов

Александр Бречалов встретил свою жену в 5 классе. С тех пор они вместе. Фото vk.com/a.brechalov

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Олег Бекмеметьев и его жена Галина вместе уже 30 лет. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов

Во так отметили Новый год Ярослав Семенов со своей женой и дочкой. Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Трогательная фотография в день рождения любимой жены. Подпись: «Вместе мы с тобой, родная!». Фото: semenov_yaroslav78

Вице-премьер Удмуртии по вопросам здравоохранения Эльвира Пинчук

Эльвира Пинчук регулярно делится фотографиями своей семьи. У них с мужем есть дочь. Фото: @elvira_pinchuk

Трехкратный серебряный призер Олимпийских Игр Максим Вылегжанин

Семья знаменитого спортсмена. Фото: @max_vylegzhanin

Заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии Александр Прозоров

Супруги вместе 22 года. Фото: vk.com/prozorov_a_s

Заместитель Председателя Правительства Удмуртии по вопросам образования, социальной политики и труда Татьяна Чуракова

Татьяна Чуракова со своим супругом катаются на теплоходе. Фото: vk.com/tachurakova

Советник Главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям, директор Centre Digital&Media Анастасия Власова

Анастасия Власова со своим супругом. Фото: предоставлено героиней

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин

Олег Гарин вместе со своей женой. У пары есть сын и дочь. Фото: @oleggarinizh

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский

«Продолжаем удивлять друг друга», – подписал фото Александр Варшавский. Фото: vk.com/varshavskiy_ai

Народный артист Удмуртской Республики Михаил Солодянкин

«В этих же костюмах и в гриме мы прямо из театра отправились в загс». Фото: vk.com/minisolod

Народная артистка Удмуртии, Посол культуры Удмуртии Надежда Уткина

Муж Надежды родом из Швейцарии. Фото: vk.com/n.utkina1966

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