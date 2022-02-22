Последние новости Ижевска и России на утро 22 февраля 2022 года: Путин признал независимость украинских территорий и тело сотрудника железнодорожной станции, найденное под вагоном

Архив «КП»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 февраля, вторник. Синоптики прогнозируют до -1 °C и переменную облачность. А пока вы настраивайтесь на новый день, предлагаем вам вспомнить главные новости, которые произошли за последние сутки.

Молодой сотрудник железнодорожной станции погиб на рабочем месте

Он не вышел на связь, а после его нашли под одним из вагонов без признаков жизни. Проводится расследование.

Афиша на 23 февраля

Завтра по всей России будет отмечаться День защитника Отечества, который, неофициально считается днем мужчин. Сделали подборку мероприятий, куда в этот день можно выбраться вместе с любимыми мужчинами, от гаражной вечеринки до тематической экскурсии.

Глазовчанин рассказал об опыте съемок в «Давай поженимся»

Фото: предоставлено героем

Участник программы рассказал о том, что бывает после того, как выключаются телевизионные камеры. После того, как Мясная королева отказала видному жениху, он решил провести время с ее подругой. Также, оказалось, что несостоявшийся жених – многодетный отец с кабриолетом и коллекцией дорогих украшений. Пока он свободен, налетайте девочки.

Что за указ о военных сборах, который подписал Президент России?

Этим вопросом задавались все наши читатели. Получили ответ от военного комиссариата Удмуртии.

В Сарапуле отменили уроки в школах из-за сообщений о заминировании

Несколько писем о готовящихся терактах поступило сразу нескольким школам. Отменены занятия во всех школах города.

Путин признал независимость ДНР и ЛНР

Фото: REUTERS

Вчера вечером Владимир Путин в прямом эфире подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о взаимопомощи с республиками. Историческое событие.