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Общество21 февраля 2022 9:29

Яков Савельев из Глазова раскрыл подробности участия в ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале

Мужчина рассказал о своей семье и реакции друзей на передачу
Ксения Аксенова
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Яков Савельев из Глазова. Фото предоставлено героем

Яков Савельев из Глазова. Фото предоставлено героем

14 февраля Яков из Глазова решил сделать подарок жителям Удмуртии – он засветился в свадебном ток-шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале. Мужчина боролся за сердце владельцы мясного бизнеса из Санкт-Петербурга, 30-летней Франсилины. Девушка отказала ему, но молодой человек не остался один - «зажег с ее подругой».

В интервью «Комсомолке» он поделился подробностями своей жизни.

ШЕЛ НА ЗНАКОМСТВО СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

У 31-летнего Якова свой автосалон в Глазове. По образованию инженер, но признается, что оно совсем ему не пригодилось.

«Я работаю на себя уже с 15 лет. Диплом – это всего лишь бумага, образование видно по твоему поведению», – отмечает мужчина.

Про себя молодой человек говорит, что ему «нравится наводить суету, любит быть в «движе». Так он и попал на Первый канал.

Яков и мясная королева Франсилина. Фото предоставлено героем

Яков и мясная королева Франсилина. Фото предоставлено героем

«На шоу пошел просто для знакомства со всей страной. Очень приятно, что мне пишут люди со всей страны и хотят встретиться».

«Мясная королева» отказала Якову, но он не расстроился и отнесся к этому по-философски: «Ни разу в жизни не растрачивался. Как говорится, отказываются от дорогого в пользу дешевого!»

Когда передача закончилась, Яков отправился в кафе вместе с новоиспеченной парой и подругой Франсилины.

«Все мне очень понравились, и мы до сих пор общаемся».

После программы ребята поехали в ресторан. Фото предоставлено героем

После программы ребята поехали в ресторан. Фото предоставлено героем

ЗАЖЕГ С ПОДРУГОЙ НЕВЕСТЫ

Молодой человек решил сделать друзьям сюрприз и не сообщил о своем участии в шоу.

«Друзья все в шоке. Телефон обрывали первые два дня точно. Все поздравили, всем очень понравилось. Сказали, что невеста не для меня, а вот с ее подругой можно завернуть пару круассанов».

Яков - мужчина видный и решительный, все так и получилось.

«Приехал за невестой, зажег с ее подругой. Кайфовая девочка!» – улыбается глазовчанин.

Яков с подругой Франсилины. Фото предоставлено героем

Яков с подругой Франсилины. Фото предоставлено героем

Знакомя всю страну с Яковым, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева отметила, что этот мужчина «не допустит того, чтоб в его постели появлялись бревна».

«Девушек люблю. Люблю дарить им подарки. Моя должна была опорой и мотивацией. Должна быть движняковой и, наверное, самодостаточной. Для тандема. Деньги к деньгам», – отметил молодой человек.

ГОРДИТСЯ ПЯТЬЮ ДЕТЬМИ

Многих зрителей особенно поразил следующий факт о Якове – в 31 год у него уже пятеро детей от четырех женщин.

«Я горжусь тем, что у меня пять обеспеченных детей, что я могу позволить себе их обеспечить. Всем матерям подарил крутые автомобили. И помогаю всегда, участвую в воспитании детей. Ведь они – моя гордость!»

Одна из машин жителя Глазова. Фото предоставлено героем

Одна из машин жителя Глазова. Фото предоставлено героем

Своих родителей мужчина тоже содержит.

«Родители сейчас просто отдыхают. Матери открыл магазин. Батя где-то что-то помогает – получается, безработный. Так и живем».

СОБРАЛ КОЛЛЕКЦИЮ УКРАШЕНИЙ И МАШИН

Помимо девушек, у Якова есть еще одна страсть – машины.

«У меня уже более 15 автомобилей. Есть старая «Волга» цвета «хамелеон», есть кабриолет… Еще коллекционирую номера 666/18. Есть Х666АМ18, Х111АМ18, Х666АН18».

Еще он коллекционирует украшения. Но не из масс-маркета – его драгоценности сделаны на заказ, все камни подобраны по знаку его зодиака. Довольно дорогое удовольствие.

«Какой я? Сложно сказать. Наверное, я человек, который воплощает сказки в жизнь. В прошлом году я несколько раз устраивал розыгрыши, подарил около 20 б/у автомобилей. Я настоящий, без каких-либо заморочек, который помогает всем, кто нуждается в этом, у кого много детей».

Все украшения Якова подобраны по знаку гороскопа. Фото предоставлено героем

Все украшения Якова подобраны по знаку гороскопа. Фото предоставлено героем

Яков занимается благотворительностью. В своем салоне он делает рассрочку на авто всем, у кого много детей и кто в этом попросту нуждается. А на Новый год дарит детям гаджеты – планшеты или телефоны.

«Не люблю отдыхать. Лучше буду работать круглосуточно, чем лягу спать. Так и форму поддерживаю – кроме гимнастики по утрам, ношусь целыми днями не приседая. С годами я, так сказать, только молодею!»

Не так давно Яков обзавелся квартирой в одном из элитных домов Ижевска.

«Глазов – это маленький европейский городок. Мне нравится эта провинция в Удмуртии», – говорит мужчина и уточняет, что не хочет уезжать из республики.

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