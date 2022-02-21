Яков Савельев из Глазова раскрыл подробности участия в ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале

Яков Савельев из Глазова. Фото предоставлено героем

14 февраля Яков из Глазова решил сделать подарок жителям Удмуртии – он засветился в свадебном ток-шоу «Давай поженимся!» (16+) на Первом канале. Мужчина боролся за сердце владельцы мясного бизнеса из Санкт-Петербурга, 30-летней Франсилины. Девушка отказала ему, но молодой человек не остался один - «зажег с ее подругой».

В интервью «Комсомолке» он поделился подробностями своей жизни.

ШЕЛ НА ЗНАКОМСТВО СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

У 31-летнего Якова свой автосалон в Глазове. По образованию инженер, но признается, что оно совсем ему не пригодилось.

«Я работаю на себя уже с 15 лет. Диплом – это всего лишь бумага, образование видно по твоему поведению», – отмечает мужчина.

Про себя молодой человек говорит, что ему «нравится наводить суету, любит быть в «движе». Так он и попал на Первый канал.

Яков и мясная королева Франсилина. Фото предоставлено героем

«На шоу пошел просто для знакомства со всей страной. Очень приятно, что мне пишут люди со всей страны и хотят встретиться».

«Мясная королева» отказала Якову, но он не расстроился и отнесся к этому по-философски: «Ни разу в жизни не растрачивался. Как говорится, отказываются от дорогого в пользу дешевого!»

Когда передача закончилась, Яков отправился в кафе вместе с новоиспеченной парой и подругой Франсилины.

«Все мне очень понравились, и мы до сих пор общаемся».

После программы ребята поехали в ресторан. Фото предоставлено героем

ЗАЖЕГ С ПОДРУГОЙ НЕВЕСТЫ

Молодой человек решил сделать друзьям сюрприз и не сообщил о своем участии в шоу.

«Друзья все в шоке. Телефон обрывали первые два дня точно. Все поздравили, всем очень понравилось. Сказали, что невеста не для меня, а вот с ее подругой можно завернуть пару круассанов».

Яков - мужчина видный и решительный, все так и получилось.

«Приехал за невестой, зажег с ее подругой. Кайфовая девочка!» – улыбается глазовчанин.

Яков с подругой Франсилины. Фото предоставлено героем

Знакомя всю страну с Яковым, ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева отметила, что этот мужчина «не допустит того, чтоб в его постели появлялись бревна».

«Девушек люблю. Люблю дарить им подарки. Моя должна была опорой и мотивацией. Должна быть движняковой и, наверное, самодостаточной. Для тандема. Деньги к деньгам», – отметил молодой человек.

ГОРДИТСЯ ПЯТЬЮ ДЕТЬМИ

Многих зрителей особенно поразил следующий факт о Якове – в 31 год у него уже пятеро детей от четырех женщин.

«Я горжусь тем, что у меня пять обеспеченных детей, что я могу позволить себе их обеспечить. Всем матерям подарил крутые автомобили. И помогаю всегда, участвую в воспитании детей. Ведь они – моя гордость!»

Одна из машин жителя Глазова. Фото предоставлено героем

Своих родителей мужчина тоже содержит.

«Родители сейчас просто отдыхают. Матери открыл магазин. Батя где-то что-то помогает – получается, безработный. Так и живем».

СОБРАЛ КОЛЛЕКЦИЮ УКРАШЕНИЙ И МАШИН

Помимо девушек, у Якова есть еще одна страсть – машины.

«У меня уже более 15 автомобилей. Есть старая «Волга» цвета «хамелеон», есть кабриолет… Еще коллекционирую номера 666/18. Есть Х666АМ18, Х111АМ18, Х666АН18».

Еще он коллекционирует украшения. Но не из масс-маркета – его драгоценности сделаны на заказ, все камни подобраны по знаку его зодиака. Довольно дорогое удовольствие.

«Какой я? Сложно сказать. Наверное, я человек, который воплощает сказки в жизнь. В прошлом году я несколько раз устраивал розыгрыши, подарил около 20 б/у автомобилей. Я настоящий, без каких-либо заморочек, который помогает всем, кто нуждается в этом, у кого много детей».

Все украшения Якова подобраны по знаку гороскопа. Фото предоставлено героем

Яков занимается благотворительностью. В своем салоне он делает рассрочку на авто всем, у кого много детей и кто в этом попросту нуждается. А на Новый год дарит детям гаджеты – планшеты или телефоны.

«Не люблю отдыхать. Лучше буду работать круглосуточно, чем лягу спать. Так и форму поддерживаю – кроме гимнастики по утрам, ношусь целыми днями не приседая. С годами я, так сказать, только молодею!»

Не так давно Яков обзавелся квартирой в одном из элитных домов Ижевска.

«Глазов – это маленький европейский городок. Мне нравится эта провинция в Удмуртии», – говорит мужчина и уточняет, что не хочет уезжать из республики.

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